Баженов о «Спартаке»: «Лягут костьми, чтобы отсрочить титул «Зенита». Есть все шансы победить. В дерби все прогнозы улетают в трубу»

Никита Баженов уверен, что «Спартак» сделает все ради победы над «Зенитом» сегодня.

«Присутствует волнение определенное. Но уверен, что ребята лягут костьми, чтобы отсрочить чемпионство « ». Дерби – это такой матч, когда все прогнозы улетают в трубу.

По статистике, увы, «Спартак» пропускает в последних матчах. Но «Спартак», уверен, даст бой. Есть все шансы победить.

Надо играть « » в свою игру. Не надо подстраиваться под «Зенит». Поменьше ошибок. Должен переиграть каждый каждого на своей позиции.

Не надо думать о том, чтобы испортить праздник «Зениту», а надо сконцентрироваться на своей игре», – сказал бывший футболист красно-белых в эфире «Матч Премьер».

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир . В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

В 2000-м «Спартак» стал чемпионом пятый раз подряд. Как относились к той гегемонии и как она выглядела?