Баженов о «Спартаке»: «Лягут костьми, чтобы отсрочить титул «Зенита». Есть все шансы победить. В дерби все прогнозы улетают в трубу»

Теги Спартак Зенит Никита Баженов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Никита Баженов уверен, что «Спартак» сделает все ради победы над «Зенитом» сегодня.

«Присутствует волнение определенное. Но уверен, что ребята лягут костьми, чтобы отсрочить чемпионство «Зенита». Дерби – это такой матч, когда все прогнозы улетают в трубу.

По статистике, увы, «Спартак» пропускает в последних матчах. Но «Спартак», уверен, даст бой. Есть все шансы победить.

Надо играть «Спартаку» в свою игру. Не надо подстраиваться под «Зенит». Поменьше ошибок. Должен переиграть каждый каждого на своей позиции.

Не надо думать о том, чтобы испортить праздник «Зениту», а надо сконцентрироваться на своей игре», – сказал бывший футболист красно-белых в эфире «Матч Премьер».

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

В 2000-м «Спартак» стал чемпионом пятый раз подряд. Как относились к той гегемонии и как она выглядела?

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20 комментариев

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Владислав Булгаков
Боюсь, они просто лягут и будет счёт 7 0)...
+14
-4
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ТрактоПоктер
В том то и суть.
Костьми лягут не для того чтобы за серебро побороться, а чтоб Зениту насолить ....
Как говорится - Какая Зарема, такой и клуб!
+13
-5
+8
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Дурачок
Если самобытный московский коллектив проиграет сегодня с разницей не более 2-х мячей - для них это будет достижением. Так это Никите Баженову и передайте.
+14
-8
+6
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Дмитрий9779
Баженов сказал что это дерби.
+5
-2
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crazy_elky
Лягут, лягут.
+6
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Александр Жердин
А может быть будут забивать руками? Вдруг судьи засчитают. Да, Баженов?
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T622222
Что-то я давно не видел как они ложились. Бесславно сольют даже ничейку не вымучают (
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-2
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Ростов-на-Дону
Этот тоже, как и Титов с утра, борщом закусывал!
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R. Giskard Reventlov
Понятие слова "дерби" не знает, но туда же, иксперт
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Жесткий Костас
Не лягут! Там одни сццыклуны, Горлуковича им не хватает.
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donatodonatore
Лягут чтобы коридорчик чемпионский постелить
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Спартак Уокер
Согласен с Никитой матч непредсказуем
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Nogoi89
Вот это цели и задачи!)
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Nekrasof
Ты бы лёг, а им пофиг вообще
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Svobodu Mne
Лягут и костьми раздвинуться
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Konstantin Zorin
А это разве дерби?
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svft
уверен, что ребята лягут костьми, чтобы отстрочить
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Jacek Suomilinen
Был один самобытный московский коллектив, обещавший лечь костьми в матче на Петровском. Легли. Сейчас о них мало кто помнит...
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