Рассматривается еще два варианта лимита в РПЛ: 13+8 с введением пошлин на иностранцев и 11+7 («Чемпионат»)

Обсуждается несколько вариантов изменения лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

Как пишет «Чемпионат», за последние недели чиновникам российского футбола удалось сдвинуться в вопросе лимита – с ультиматумов до обсуждения разных вариантов. Отмечается, что Дегтярев уже не так категоричен в отношении лимита.

«Министр прислушивается к голосам российского футбола, согласился обсуждать возможные корректировки своей формулы лимита. Немаловажную роль здесь сыграла позиция не только РФС и РПЛ, но и всех клубов. Все руководители команд в той или иной форме высказались против настолько революционных изменений», – отметил источник.

Помимо формата лимита «10 легионеров в заявке, 5 – на поле» обсуждаются еще два варианта:

– 13 легионеров в заявке и восемь – на поле. При этом ввести денежные поощрения за использование молодых россиян, а на использование легионеров – ввести пошлины.

– 11 легионеров в заявке и семь – на поле.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
