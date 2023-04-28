Василий Уткин: «МВД не против продажи пива на стадионах с Фан-уйди. Его можно получить с 14 лет, а купить алкоголь – с 18. Люди сами не знают, чего хотят»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия болельщики стадионы Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Василий Уткин высказался о Fan ID и продаже пива на стадионах.

Ранее стало известно, что МВД не против продажи пива на стадионах, но только при использовании паспорта болельщика (Fan ID).

«К вопросу о том, зачем Фан-уйди. Простой аргумент, что люди сами не знают, чего хотят.

МВД сообщает, что не против продажи пива на стадионах при предъявлении Фан-уйди. Ок. При этом ФУ можно получить с 14 лет. А купить алкоголь – с 18 лет.

Отлично ребята рассуждают, правая нога не ведает, кто заплел в штрафной левую», – написал блогер и журналист.

В России с 2005 года действует запрет на продажу пива на спортивных объектах. Законопроект о возвращении напитка на стадионы был внесен в Госдуму в 2019 году и тогда же принят в первом чтении.

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41 комментарий

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Вратарь Бага
Не понял, как одно с другим вяжется напрямую, но да ладно)
+40
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MonkeyMeister
Как это связано вообще?
+23
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+18
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SadlerRG
Ответ Вратарь Бага
Не понял, как одно с другим вяжется напрямую, но да ладно)
Вы применяете законы логики к законам хайпа. Не делайте так больше, а то Василий без работы останется))
+19
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+14
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Поребрик, а не бордюр
Этот аусвайс нужен лишь для того, чтобы на стадионах не было антиправительственных лозунгов итд. Власть стала бояться организованных фанатов после Майдана.
+16
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+12
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БляхаджинсКарпина
А Васяна не смущает, что паспорт РФ тоже выдается в 14, но водить машину и покупать алко можно с 18 только?
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+8
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FLOSS Cloud
МВД хочет всех людей зарегистрировать в своей базе распознавания лиц, а люди знают с кем имеют дело и пытаются этого избежать
+7
-5
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inecro
Ответ Вратарь Бага
Не понял, как одно с другим вяжется напрямую, но да ладно)
надо просто сначала принять по 0.7, чтобы с Васей на одной волне быть
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Константин Эсперов
Один закон не отменяет действие другого, не смешная шутка Василий .
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Gustav Forsberg
Ответ nick-basil
И фан-айди и пивас за 500 рублей - это все старперские проходы. Скоро по камере с распознаванием будет торчать из каждого унитаза!
это для контроля исполнения закона об лдпр+?
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PhilZem
С чего Василий решил, что фан-айди дает право на покупку пива? Жигулей перепил?
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Doha
Вася сам не понял что сказал
Обедал ужинал, когда это изрек.
Мозг заплывший едой был занят.
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PhilZem
Ответ Поребрик, а не бордюр
Этот аусвайс нужен лишь для того, чтобы на стадионах не было антиправительственных лозунгов итд. Власть стала бояться организованных фанатов после Майдана.
10 лет уже вашему майдану (последнему)… всё не угомонитесь, с прописной еще🤦‍♂️.
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brace
Ответ Doha
Вася сам не понял что сказал Обедал ужинал, когда это изрек. Мозг заплывший едой был занят.
Замахнул рюмашку и такая последовательная мысль посетила его
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Вечно в бане
Вообще одно с другим не связано. Пиво продаётся при предъявлении фан-айди, но никто же не говорит о том, что фан-айди будет единственным документом, который нужно предъявить для покупки пива.
Очень слабо Вася накинул, но аудитория схавает, против фан айди же.
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counsel
Ответ Константин Эсперов
Один закон не отменяет действие другого, не смешная шутка Василий .
Вася любит хайп, реальность его не всегда интересует
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brace
Ответ вовочка6762
Да вы хоть упейтесь , хоть сдохните , главное чтоб Путину в бункере было спокойно прятаться от разгневанных толп народа !
Ты откуда выпалз с перегаром, этот норатив уже не актуален.
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Олег Васильев
Пиво- не вариант. РПЛ можно смотреть только через донышко исконно русского напитка
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AIBOLIT66
то есть, если я с 16 лет работаю и имею деньги, то мне будут продавать водку как работяге???
я связь не уловил, ребёнок он и в Африке ребёнок, даже в самолете и даже в зоне дьюти фри...
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Параллельный Перпендикуляр
Сейчас напишет, что его взломали, или не так поняли)))
Ох, Вася, Вася!
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Ashkharabar
Вася предполагает, что при предъявлении fan id на возраст никто не будет смотреть и продадут пиво всем подряд.
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Hong Kil
Наверное Василий не в курсе, но при сомнениях в возрасте покупателя его просят подтвердить свой возраст документом. Васька все меньше понимает реальность, воздержание никому не идет на пользу.
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leon74
Какая же редиска этот Вася 😂
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Aleks Abkhalimov
Тут ясно и понятно что Вася пьян. Причем здесь продажа пива 14 летним ? Никто им продавать и не будет . В магазине же не продают, так и тут на стадионе тот же самый магазин. Это уже Вася запутался в алкогольном дурмане очередного паба
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ChefJhonnyMorgan
Вася они хотят, чтобы болельщики как стадо побежали делать fan ID, от того и бесятся, что в первый раз такой протест от народа и даже розыгрыши миллиона ни к чему не приводят
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Cruel Snake
А не понял, что его не нравится и как это связано. Его не устраивает, что малолеткам пиво не продают.
Философская мысль 💭 настигла его... Почему вот я люто бухаю, а ведь кому-то не дают!
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