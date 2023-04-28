Василий Уткин: «МВД не против продажи пива на стадионах с Фан-уйди. Его можно получить с 14 лет, а купить алкоголь – с 18. Люди сами не знают, чего хотят»
Василий Уткин высказался о Fan ID и продаже пива на стадионах.
Ранее стало известно, что МВД не против продажи пива на стадионах, но только при использовании паспорта болельщика (Fan ID).
«К вопросу о том, зачем Фан-уйди. Простой аргумент, что люди сами не знают, чего хотят.
МВД сообщает, что не против продажи пива на стадионах при предъявлении Фан-уйди. Ок. При этом ФУ можно получить с 14 лет. А купить алкоголь – с 18 лет.
Отлично ребята рассуждают, правая нога не ведает, кто заплел в штрафной левую», – написал блогер и журналист.
В России с 2005 года действует запрет на продажу пива на спортивных объектах. Законопроект о возвращении напитка на стадионы был внесен в Госдуму в 2019 году и тогда же принят в первом чтении.
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Обедал ужинал, когда это изрек.
Мозг заплывший едой был занят.
Очень слабо Вася накинул, но аудитория схавает, против фан айди же.
я связь не уловил, ребёнок он и в Африке ребёнок, даже в самолете и даже в зоне дьюти фри...
Ох, Вася, Вася!
Философская мысль 💭 настигла его... Почему вот я люто бухаю, а ведь кому-то не дают!