Василий Уткин: «МВД не против продажи пива на стадионах с Фан-уйди. Его можно получить с 14 лет, а купить алкоголь – с 18. Люди сами не знают, чего хотят»

Василий Уткин высказался о Fan ID и продаже пива на стадионах.

Ранее стало известно, что МВД не против продажи пива на стадионах, но только при использовании паспорта болельщика (Fan ID).

«К вопросу о том, зачем Фан-уйди. Простой аргумент, что люди сами не знают, чего хотят.

МВД сообщает, что не против продажи пива на стадионах при предъявлении Фан-уйди. Ок. При этом ФУ можно получить с 14 лет. А купить алкоголь – с 18 лет.

Отлично ребята рассуждают, правая нога не ведает, кто заплел в штрафной левую», – написал блогер и журналист.

В России с 2005 года действует запрет на продажу пива на спортивных объектах. Законопроект о возвращении напитка на стадионы был внесен в Госдуму в 2019 году и тогда же принят в первом чтении.

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