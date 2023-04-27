«Пиво пить папы и мамы с детьми не будут. Fan ID сначала нужно отменить». Шмаров о болельщиках

Теги премьер-лига Россия болельщики Валерий Шмаров Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Валерий Шмаров не понимает, кто без отмены Fan ID будет покупать пиво на стадионах.

«А кто будет его пить? Папы и мамы с детьми пить пиво не будут. Так пиво на стадионах может прокиснуть (смеется).

Сначала нужно бы Fan ID отменить, а потом уже пиво возвращать», – отметил экс-форвард «Спартака».

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5 комментариев

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Константин Михайлович
ну насчёт мам это скорее всего так и есть,а вот отцы могут и пропустить стаканчик
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Aleksandr Saraban
Какая реальная посещаемость на стадионах? Почему спортс перестал писать про посещаемость на матчах? Просто цифры есть ?
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uchiyamada
последнее время частенько вспоминаю "лихие 90-е". Многое было плохо, но футбол реально был отдушиной: никаких айди, никаких запретов, берешь пива в разливайке, берешь семки у бабки возле стадиона, берешь билет в кассе, идешь, орешь, радуешься, огорчаешься, короче, весело проводишь "это бездарное" время. И даже не подозреваешь, что находишься в страшной опасности, спасти от которой государство сможет тебя только через 25 лет.
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Ростовский
Ответ Константин Михайлович
ну насчёт мам это скорее всего так и есть,а вот отцы могут и пропустить стаканчик
Да ладно, есть много мам - пивных алкоголичек.
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Константин Михайлович
Ответ Ростовский
Да ладно, есть много мам - пивных алкоголичек.
не отрицаю этого,но большинство женщин которых я видел на трибунах явно не по пиву
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