«Пиво пить папы и мамы с детьми не будут. Fan ID сначала нужно отменить». Шмаров о болельщиках

Валерий Шмаров не понимает, кто без отмены Fan ID будет покупать пиво на стадионах.

«А кто будет его пить? Папы и мамы с детьми пить пиво не будут. Так пиво на стадионах может прокиснуть (смеется).

Сначала нужно бы Fan ID отменить, а потом уже пиво возвращать», – отметил экс-форвард «Спартака».

Депутат Ревенко: «Почему можно заправиться коньячком и смотреть балет, но нельзя выпить пива и смотреть футбол?»

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР предложил по Fan ID отпускать 2-3 порции пива: «Можно запретить торговлю на семейных трибунах, в фан-зонах – разрешить»

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол