«Зенит» поддерживает возвращение пива на стадионы: «В перспективе можем говорить о совокупных доходах от 200 до 300 млн рублей за сезон»

Теги Зенит премьер-лига Россия деньги алкоголь и спорт Футбол

«Зенит» поддерживает возобновление продажи пива на стадионах.

Об этом рассказал коммерческий директор петербуржского клуба Алексей Пак.

«Зенит» поддерживает инициативу по возвращению пива на футбольные стадионы, это будет способствовать увеличению доходов субъектов футбола. Опыт розничной продажи и рекламы пива в рамках ЧМ-2018 и Евро-2020 на «Газпром Арене» показывает, что при грамотной политике реализации негативные моменты употребления пенного напитка могут быть сведены практически на нет.

Важно, чтобы проект федерального закона учитывал интересы всех субъектов футбола: первое – необходимо реализовать право продажи пива на стадионе на основании контрактов со стадионом или спортивным клубом; далее – предусмотреть расширение списка конкретных мероприятий, в рамках которых возможна реализация пива на стадионах, полагаем, что это могут быть не только официальные спортивные мероприятия, но и товарищеские матчи, а также концерты и иные культурные мероприятия; последнее – считаем, что вместе с разрешением розничной продажи пива на стадионах необходимо снять запрет и на рекламу пива во время спортивных мероприятий.

По нашим оценкам первый этап возвращения пива на современные арены может принести от 50 до 100 млн рублей за сезон – это только реализация и реклама, в дальнейшем с таким стимулом зрительский интерес будет только расти, и в перспективе мы можем говорить о совокупных доходах от 200 до 300 млн за сезон», – сказал Пак.

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14 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Паки, паки, иже херувимы.
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Hong Kil
Хороший маркетинговый ход с бесплатными билетами за фан айди. Народу на стадионе больше доходы выше. Московским остается рыдать со своей посещаемостью. ахаха
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nick-basil
Лицемерная история с пивом во всем и в первую очередь в цене. За 500 рублей кому это надо? Никакой демократии и справедливости не будет. А за большие деньги и сейчас все есть - в ВИПах
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Кирилл.С-Пб
Если сейчас безалкогольное столько стоит, сколько будет стоить условная семёрка?)
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Deca
Последний раз вместе: Пак и алкоголь
фигурировали в деле со стулом
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Pigmalion
Ответ nick-basil
Лицемерная история с пивом во всем и в первую очередь в цене. За 500 рублей кому это надо? Никакой демократии и справедливости не будет. А за большие деньги и сейчас все есть - в ВИПах
Ну Гиннес за 500р бы купил.
Другое дело, что скорей всего там будет моча, как на ЧМ
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Karel
Ответ KOTOV71
Хм, хорошая " тема", клубам доход,и нечего плохого посмотреть футбол с " кружкой" пива. Главное " не переборщить", и следить за порядком.
Пивной бар хотят на стадионе открыть ? Ну не на трибунах же пиво пить..
Хорошее дело. С большим экраном...

Потом, пункты освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на стадионе обязательно должны быть. Не ехать же в стационар..
А то сотрудник полиции будет считать, что болельщик пьян, а тот будет бубнить что он всего кружечку...

Норму установить опять же - за сколько промиле нельзя будет привлекать к адм.ответственности.. Это нельзя на откуп МВД отдавать. А такие вещи даже не обсуждается..
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