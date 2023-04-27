«Зенит» поддерживает возвращение пива на стадионы: «В перспективе можем говорить о совокупных доходах от 200 до 300 млн рублей за сезон»

«Зенит» поддерживает возобновление продажи пива на стадионах.

Об этом рассказал коммерческий директор петербуржского клуба Алексей Пак.

« » поддерживает инициативу по возвращению пива на футбольные стадионы, это будет способствовать увеличению доходов субъектов футбола. Опыт розничной продажи и рекламы пива в рамках ЧМ-2018 и Евро-2020 на «Газпром Арене» показывает, что при грамотной политике реализации негативные моменты употребления пенного напитка могут быть сведены практически на нет.

Важно, чтобы проект федерального закона учитывал интересы всех субъектов футбола: первое – необходимо реализовать право продажи пива на стадионе на основании контрактов со стадионом или спортивным клубом; далее – предусмотреть расширение списка конкретных мероприятий, в рамках которых возможна реализация пива на стадионах, полагаем, что это могут быть не только официальные спортивные мероприятия, но и товарищеские матчи, а также концерты и иные культурные мероприятия; последнее – считаем, что вместе с разрешением розничной продажи пива на стадионах необходимо снять запрет и на рекламу пива во время спортивных мероприятий.

По нашим оценкам первый этап возвращения пива на современные арены может принести от 50 до 100 млн рублей за сезон – это только реализация и реклама, в дальнейшем с таким стимулом зрительский интерес будет только расти, и в перспективе мы можем говорить о совокупных доходах от 200 до 300 млн за сезон», – сказал Пак.

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