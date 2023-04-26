Депутат Ревенко о Fan ID: «На стадионах стало спокойнее, публика уравновешенная. Ограничения на пиво вводили из-за погромов в 2003-м, но реалии изменились»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Советский спорт Политика Fan ID алкоголь и спорт Евгений Ревенко Футбол

Депутат Евгений Ревенко объяснил, как Fan ID поможет вернуть продажу пива.

«Надо помнить, в связи с чем вводились ограничения, ведь до 2005 года продажа пива на стадионах была разрешена.

Согласен с теми, кто говорил о том, что в этот небольшой перерыв между таймами можно успеть купить не более двух-трех стаканов. Больше, по опыту, в том числе европейскому, не выпивают.

А мы знаем, что в подавляющем большинстве европейских стран продажа пива на стадионах разрешена. Это Англия, Италия, Испания, Германия.

Мы помним, что наши ограничения ввели в связи с погромами, которые были, если не ошибаюсь, в 2003 году. Но с тех пор утекло много воды и пива. За это время очень изменились болельщики и вообще спортивные реалии.

Согласен с тем, что безопасности много не бывает, но у нас введена система Fan ID. Хвалим мы ее или ругаем, но на стадионах стало намного спокойнее. И там совершенно уравновешенная публика.

Кстати, когда мы обсуждаем, вернуть ли пиво на стадионы и позволить ли людям пропустить стаканчик пива во время перерыва, не должны забывать, что надо с уважением относиться к нашим согражданам, болельщикам. А не с недоверием. Они взрослые ответственные люди.

У нас очень изменился состав зрителей на спортивных мероприятиях», – подчеркнул член комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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40 комментариев

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Бродяга-симпатяга
На кладбище всегда тихо и спокойно
+62
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Damir Wins
стало спокойно 😃 логично, ведь стадионы пустые после введения фануйди
+33
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Лев Попов
Ответ Бродяга-симпатяга
На кладбище всегда тихо и спокойно
Россию потихоньку в кладбище и превращают (
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оле - топ юрген - клоп
Откуда вы этих депутатов только берёте
+14
0
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Ярик01
Погромы в 2003, но фан-айди ввели в 2022. Эстонцы? Культура нынешнего болельщика разрешает пиво , но нужно фильтрацию благонадежности организовать
+11
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ограничения на пиво вводились из-за того, что крымский хан сжег Москву в 1571 году, но реалии изменились
+6
0
+6
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Overkiller
Образец двойных стандартов и "это другое".
+5
0
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Илья Савчук
ну конечно вместо 30к, стало 5к. Да этот депутат сама очевидность. НУ хоть теперь мамы с детьми кайфонут от пиваса по 500 руб.
+4
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Любитель побеждать
Конечно спокойнее, 200 человек на трибунах)
+3
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Дмитрий
Ответ оле - топ юрген - клоп
Откуда вы этих депутатов только берёте
Это говорящая голова с неприятным лицом работала диктором новостей. Вроде бы. На канале Россия по моему. А вот в Думу как попал, не понятно. Возможно гей
+3
0
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U
На кладбище был пару дней назад. Очень спокойно, почти никто не дрался. Надо бы и надо и пиво продавать.
+3
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Arthurino
Ответ оле - топ юрген - клоп
Откуда вы этих депутатов только берёте
Знакомимся с очередным ноунеймом, виртуозно нажимающим на кнопки. Евгений Ревенко, единорос, поддерживает воблу из-за чего находится под санкциями, работал ведущим Вести, а потом директором дирекции канала Россия оттуда и попал в Единую Россию. В годы работы на Россия24 коллеги часто критиковали его за нарушение журналистских стандартов и излишнюю агрессию. Официальный доход за 2021 год 6 млн, имеет один Range Rover и маленькую квартирку в 60 квадратов🥲 у многих наших сограждан квартиры больше, вот что значит быть близким к избирателям
+2
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Максим Пантелеев
Болельщиков то хулиганами пытаются выставить, угрозой обществу, то стадом, которое побежит испольнять все что скажут.Теперь вот алкашней, которая ради пива побежит оформляться. Кретины оторванные от народа.
+2
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And-Rover
Что там с доходами клубов РПЛ? Расскажи. Интересно.
+1
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Pb-SE
Ответ Бродяга-симпатяга
На кладбище всегда тихо и спокойно
Попробуй ночью по кладбищу прогуляться.
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Anton S
На стадионе стало спокойнее, почти никого нет.

Вы что, хотите как в 2003?

Хотите аншлаг на стадионе - идите на путинг в Лужники, ишь ты!

Ну и так далее, ну и так далееее
Ва-па-па-пабабабапа
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Кокич
Ответ Клирик
Погромы были в 90ых.)
В 2002-м после 0:1 от Японии
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Ковид 07.10.52
Еще одно МЫкало всплыло из думы...
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Pb-SE
Ответ And-Rover
Что там с доходами клубов РПЛ? Расскажи. Интересно.
Доходят потихоньку. Томь с Тамбовом уже дошли.
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Антон Панарин
Какие погромы были в 2003?
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Артем Алмазов
Ответ Антон Панарин
Какие погромы были в 2003?
После матча Россия - Япония. Видимо, эти погромы имелись ввиду.
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Ali
Ответ Любитель побеждать
Конечно спокойнее, 200 человек на трибунах)
Ошибаетесь, намного больше -207человек
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hulk&boloto
Ответ оле - топ юрген - клоп
Откуда вы этих депутатов только берёте
Ну мы же их выбрали...
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Pb-SE
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Ограничения на пиво вводились из-за того, что крымский хан сжег Москву в 1571 году, но реалии изменились
Крымский хан - это который Аксенов?
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Артем Алмазов
Ответ инок
Только не пиво вернёт болел на стадионы, а непродажные судьи и полная отмена фан-уйди.
И Спартак - чемпион каждый год.
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