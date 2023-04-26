Депутат Ревенко о Fan ID: «На стадионах стало спокойнее, публика уравновешенная. Ограничения на пиво вводили из-за погромов в 2003-м, но реалии изменились»
Депутат Евгений Ревенко объяснил, как Fan ID поможет вернуть продажу пива.
«Надо помнить, в связи с чем вводились ограничения, ведь до 2005 года продажа пива на стадионах была разрешена.
Согласен с теми, кто говорил о том, что в этот небольшой перерыв между таймами можно успеть купить не более двух-трех стаканов. Больше, по опыту, в том числе европейскому, не выпивают.
А мы знаем, что в подавляющем большинстве европейских стран продажа пива на стадионах разрешена. Это Англия, Италия, Испания, Германия.
Мы помним, что наши ограничения ввели в связи с погромами, которые были, если не ошибаюсь, в 2003 году. Но с тех пор утекло много воды и пива. За это время очень изменились болельщики и вообще спортивные реалии.
Согласен с тем, что безопасности много не бывает, но у нас введена система Fan ID. Хвалим мы ее или ругаем, но на стадионах стало намного спокойнее. И там совершенно уравновешенная публика.
Кстати, когда мы обсуждаем, вернуть ли пиво на стадионы и позволить ли людям пропустить стаканчик пива во время перерыва, не должны забывать, что надо с уважением относиться к нашим согражданам, болельщикам. А не с недоверием. Они взрослые ответственные люди.
У нас очень изменился состав зрителей на спортивных мероприятиях», – подчеркнул член комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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Ну и так далее, ну и так далееее
Ва-па-па-пабабабапа