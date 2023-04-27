Депутат Ревенко: «Почему можно заправиться коньячком и смотреть балет, но нельзя выпить пива и смотреть футбол?»

Депутат Евгений Ревенко обосновал, почему продажа пива на аренах пойдет футболу на пользу.

«Как марафонец, знаю, что пиво является титульным спонсором соревнований не только в футболе, но и в том числе в легкой атлетике. Помню, как однажды финишировал на одном из марафонов, и мне протянули не только медаль, но и банку пива. Потому что пиво – природный изотоник. Это медицинский факт.

Что касается медицины, опасения понятны, но статистика говорит: никакого увеличения употребления пива во время проведения ЧМ-2018 не произошло.

И давайте реально смотреть на вещи. Болельщик, который хочет выпить пива во время просмотра матча, просто останется в баре. Он все равно будет употреблять это пиво. А значит, что продажа пива на стадионе не приведет к большому увеличению употребления пива. Это то же самое употребление, меняется только локация.

Что касается общей задачи снижения употребления алкоголя в обществе, то это общая работа, и она идет. Не углубляясь в эту тему, отмечу, что основной задачей является изменение структуры употребления алкоголя – от крепких напитков к более легким, таким, как вино и пиво.

Рассматривая данную инициативу, считаю, что и на нее надо смотреть через призму духа времени. Нам необходимо восполнять потери от ушедших инвесторов и уходить от нагрузки на федеральный бюджет. И вместе с тем развивать детско-юношеский и профессиональный спорт.

Совсем недавно наша рабочая группа по развитию легкой атлетики подсчитала, что из 48 комплектов наград мы сейчас можем претендовать только в 19 дисциплинах. Есть над чем поработать. А для этого тоже нужны средства, и немалые. И отказываться от спонсоров, которые всегда были, нелогично.

Также хочу напомнить о том, что одна из ключевых задач в развитии любого спорта – развитие инфраструктуры, которое включает в себя не только строительство новых объектов, но и поддержание в надлежащем состоянии уже построенных. Я сейчас в том числе и о наследии . Это колоссальный ресурс, но он требует ухода. И эти деньги нужны на поддержание этой инфраструктуры.

И в завершение хочу сказать, что аналогия с театром была очень хорошей. Это к вопросу о доверии к нашей аудитории, нашим болельщикам. Действительно, почему зритель в театре может заправиться коньячком или шампанским и смотреть балет, но не может выпить пива и пойти смотреть футбол? Большой знак вопроса», – заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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