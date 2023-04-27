Депутат Ревенко: «Почему можно заправиться коньячком и смотреть балет, но нельзя выпить пива и смотреть футбол?»

Теги премьер-лига Россия бизнес ЧМ-2018 FIFA Государственная дума Советский спорт Политика деньги алкоголь и спорт Евгений Ревенко Футбол

Депутат Евгений Ревенко обосновал, почему продажа пива на аренах пойдет футболу на пользу.

«Как марафонец, знаю, что пиво является титульным спонсором соревнований не только в футболе, но и в том числе в легкой атлетике. Помню, как однажды финишировал на одном из марафонов, и мне протянули не только медаль, но и банку пива. Потому что пиво – природный изотоник. Это медицинский факт.

Что касается медицины, опасения понятны, но статистика говорит: никакого увеличения употребления пива во время проведения ЧМ-2018 не произошло.

И давайте реально смотреть на вещи. Болельщик, который хочет выпить пива во время просмотра матча, просто останется в баре. Он все равно будет употреблять это пиво. А значит, что продажа пива на стадионе не приведет к большому увеличению употребления пива. Это то же самое употребление, меняется только локация.

Что касается общей задачи снижения употребления алкоголя в обществе, то это общая работа, и она идет. Не углубляясь в эту тему, отмечу, что основной задачей является изменение структуры употребления алкоголя – от крепких напитков к более легким, таким, как вино и пиво.

Рассматривая данную инициативу, считаю, что и на нее надо смотреть через призму духа времени. Нам необходимо восполнять потери от ушедших инвесторов и уходить от нагрузки на федеральный бюджет. И вместе с тем развивать детско-юношеский и профессиональный спорт.

Совсем недавно наша рабочая группа по развитию легкой атлетики подсчитала, что из 48 комплектов наград мы сейчас можем претендовать только в 19 дисциплинах. Есть над чем поработать. А для этого тоже нужны средства, и немалые. И отказываться от спонсоров, которые всегда были, нелогично.

Также хочу напомнить о том, что одна из ключевых задач в развитии любого спорта – развитие инфраструктуры, которое включает в себя не только строительство новых объектов, но и поддержание в надлежащем состоянии уже построенных. Я сейчас в том числе и о наследии ЧМ-2018. Это колоссальный ресурс, но он требует ухода. И эти деньги нужны на поддержание этой инфраструктуры.

И в завершение хочу сказать, что аналогия с театром была очень хорошей. Это к вопросу о доверии к нашей аудитории, нашим болельщикам. Действительно, почему зритель в театре может заправиться коньячком или шампанским и смотреть балет, но не может выпить пива и пойти смотреть футбол? Большой знак вопроса», – заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Депутат от народа
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_FoX-
"почему зритель в театре может заправиться коньячком или шампанским и смотреть балет, но не может выпить пива и пойти смотреть футбол?"
На вопрос почему зритель в театре не может выпить пива и пойти смотреть футбол, ответ прост: в театральных буфетах не продают пиво.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Слушайте, говорящие головы, сказали бы уже честно, что пиво хотите начать продавать, чтобы люди FAN ID делали … делать из народа сборище дураков, уже не получится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lus
Засуетились. А вообще коньком посетители из разряда "это нога, у кого надо нога", спокойно и давно в VIP-ложах на стадионах заправляются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
От организованных фанатов избавились, теперь толпе можно и привычной развлекухи подкинуть. Бухают, радуются, эмоции выплёскивают - меньше неудобных вопросов задают, больше довольных в стране.
Я только "за" в плане пива (нормального) на стадионах, но уж слишком сильно у этого синхронного депутатского порыва уши из под шапки торчат...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
|Muted Horn
Ответ _FoX-
"почему зритель в театре может заправиться коньячком или шампанским и смотреть балет, но не может выпить пива и пойти смотреть футбол?" На вопрос почему зритель в театре не может выпить пива и пойти смотреть футбол, ответ прост: в театральных буфетах не продают пиво.
"...Зачем на водке писать "Курение убивает"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий