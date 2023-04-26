Депутат Топилин о пиве на стадионах: «В театре продают шампанское – и никто против не выступает»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума стадионы Политика алкоголь и спорт Максим Топилин Футбол

Депутат Максим Топилин отметил, что пиво позволяет клубам получать дополнительный доход.

«Ранее в нашей стране употребление пива на матчах было разрешено, но сейчас – под запретом.

В мире продажа пива на матчах активно практикуется и является значимым источником доходов.

Многие любители футбола аргументируют необходимость хмельного напитка тем, что, к примеру, в театре продают шампанское – и никто против этого не выступает.

К тому же сейчас некоторые футбольные команды заявили о том, что спонсоров становится все меньше и как‑то нужно выживать», – сказал председатель комитета по экономической политике Максим Топилин.

В январе Топилин, говоря о пиве на стадионах, заявил: «Это не самое важное. Куда мы идем? Что мы идем смотреть – футбол, хоккей или пить пиво?»

Ранее стало известно, что МВД не против продажи пива на стадионах, но только при использовании Fan ID.

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42 комментария

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Гусеконь
запретить и ввести театр-id
+59
0
+59
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мухйиддин бибарсов
Росфутбол лучше с цирком сравнивать, точнее аналогия
+26
-1
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Костя Както
Ну все, накаркал.
Думаю, уже завтра Певцов и Кучера выступят с инициативой о Fan ID в театрах и запрете шампанского.
А то, знаете, время сейчас неспокойное, а в этих театрах понапьются игристого и давай вопить Браво! Бис!
И слова иностранные, подозрительные...
+24
-3
+21
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ avAngard
ну,а то одни хулиганы ходят
Напьются шампанского и как начнут жечь бенгальские огни на "Щелкунчике"🎅🏿
+12
0
+12
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avAngard
Ответ Гусеконь
запретить и ввести театр-id
ну,а то одни хулиганы ходят
+6
0
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Goldstream
Ответ Костя Както
Ну все, накаркал. Думаю, уже завтра Певцов и Кучера выступят с инициативой о Fan ID в театрах и запрете шампанского. А то, знаете, время сейчас неспокойное, а в этих театрах понапьются игристого и давай вопить Браво! Бис! И слова иностранные, подозрительные...
Или еще фанаты МХАТа устроят массовое побоище и поножовщину с фанатами БДТ.
+5
0
+5
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napoli_14
Капец, ну это просто цирк. Комнаду дали - и сразу начали все рассказывать о том, как же пиво хорошо на стадионах, кивают на западный (о да!) и мировой опыт, а запрет был во времена Батыя, ибо монголы буянили.

Просто треш, картонные фигурки.

P.S. Про январь вообще молчу, это просто.... #### я #### депутатов во все #########.
+3
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krostis
и что же изменилось с января? просто поменялся ветер?)
+2
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Фут.Боль
Пиво без Fan ID - деньги на ветер. Так оно намного вкуснее.
+2
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Кино Музыка
Театр страшное место. В Мариинке не дают подпевать исполнителям.
+2
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Oleg Tsirushkin
Что за разнарядка пошла сегодня? Они что реально думают, что "ослиной мочой" за 500 руб/0.5 л вернут людей на стадион?
+3
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avAngard
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Напьются шампанского и как начнут жечь бенгальские огни на "Щелкунчике"🎅🏿
как вспомню вечные зарубы в кровь в буфете,ужас
+2
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Ростов-на-Дону
В театре нет спартачей - поэтому никто против этого не выступает.
+3
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Дмитрий Гаврилин
Театр это то что у тебя внутри
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PsichoEscape
Может быть фанайди и на театр тогда будет распространяться???
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Spaten
А то натрескаются шампанского на детском утреннике и давай артистов оскорблять: Б/у-ра- Ит-но!
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Санитар-волк
и до шампузы доберутся (( А топилин - обычный ничтожный флюгер.
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hulk&boloto
Откройте уже всех персонажей. Чтобы народ знал...
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Hitgoe Himgob
Топилин за пиво!
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Берни Парент
Скоро на всех стадионах страны:

https://www.youtube.com/watch?v=yOfTMXVZLY8
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Анатолий Новосельцев
И коньяк 😭😭😭
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Огюст
То же мне нашёл сравнение -театр и футбстадион !
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YOKODZUMA
Ответ napoli_14
Капец, ну это просто цирк. Комнаду дали - и сразу начали все рассказывать о том, как же пиво хорошо на стадионах, кивают на западный (о да!) и мировой опыт, а запрет был во времена Батыя, ибо монголы буянили. Просто треш, картонные фигурки. P.S. Про январь вообще молчу, это просто.... #### я #### депутатов во все #########.
Каким то образом власть в стране добилась того, что любое упоминание любого её представителя вызывает омерзение.
Конечно за исключением великого Владимира Владимировича путина, да правит он нами вечно.
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Этот Райола хочет денег
Получили бан на еврокубки, отток легионеров, уход спонсоров- что надо делать чтобы повысить посещаемость РПЛ в этой ситуации? Правильно, ввести фан айди, усложнить и забюрократить посещение матчей болельщиками- типа, безопасность превыше всего. Не прокатило, посещаемость упала, клубы жалуются на нехватку денег. Что надо делать? Давайте пиво вернем, че, вряд ли мамашки на стадионе под хмельком будут друг друга стульями обрабатывать
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Жорег Борщофф
Ну, в принципе, норм сравнение. И тут и там на кривляния людей смотрят.
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