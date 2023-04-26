Депутат Топилин о пиве на стадионах: «В театре продают шампанское – и никто против не выступает»

Депутат Максим Топилин отметил, что пиво позволяет клубам получать дополнительный доход.

«Ранее в нашей стране употребление пива на матчах было разрешено, но сейчас – под запретом.

В мире продажа пива на матчах активно практикуется и является значимым источником доходов.

Многие любители футбола аргументируют необходимость хмельного напитка тем, что, к примеру, в театре продают шампанское – и никто против этого не выступает.

К тому же сейчас некоторые футбольные команды заявили о том, что спонсоров становится все меньше и как‑то нужно выживать», – сказал председатель комитета по экономической политике Максим Топилин.

В январе Топилин, говоря о пиве на стадионах, заявил: «Это не самое важное. Куда мы идем? Что мы идем смотреть – футбол, хоккей или пить пиво?»

Ранее стало известно, что МВД не против продажи пива на стадионах, но только при использовании Fan ID.

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