Депутат Топилин о пиве на стадионах: «В театре продают шампанское – и никто против не выступает»
Депутат Максим Топилин отметил, что пиво позволяет клубам получать дополнительный доход.
«Ранее в нашей стране употребление пива на матчах было разрешено, но сейчас – под запретом.
В мире продажа пива на матчах активно практикуется и является значимым источником доходов.
Многие любители футбола аргументируют необходимость хмельного напитка тем, что, к примеру, в театре продают шампанское – и никто против этого не выступает.
К тому же сейчас некоторые футбольные команды заявили о том, что спонсоров становится все меньше и как‑то нужно выживать», – сказал председатель комитета по экономической политике Максим Топилин.
В январе Топилин, говоря о пиве на стадионах, заявил: «Это не самое важное. Куда мы идем? Что мы идем смотреть – футбол, хоккей или пить пиво?»
Ранее стало известно, что МВД не против продажи пива на стадионах, но только при использовании Fan ID.
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Думаю, уже завтра Певцов и Кучера выступят с инициативой о Fan ID в театрах и запрете шампанского.
А то, знаете, время сейчас неспокойное, а в этих театрах понапьются игристого и давай вопить Браво! Бис!
И слова иностранные, подозрительные...
Просто треш, картонные фигурки.
P.S. Про январь вообще молчу, это просто.... #### я #### депутатов во все #########.
https://www.youtube.com/watch?v=yOfTMXVZLY8
Конечно за исключением великого Владимира Владимировича путина, да правит он нами вечно.