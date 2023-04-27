Мостовой о Слуцком: «Верните его в РПЛ, пусть посмешит – хотя он только смехопанорамой и занимается. Слава богу, остались еще игравшие тренеры: Семак, Карпин»

Теги Сергей Семак Леонид Слуцкий Карло Анчелотти Дидье Дешам премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Пеп Гвардиола Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой усомнился в компетентности Леонида Слуцкого в качестве тренера.

«Слава богу, что остался еще [среди тренеров] хоть кто‑то из тех, кто играл: Семак, Карпин.

Верните Слуцкого тогда в РПЛ, пусть он посмешит. Хотя он в последнее время только смехопанорамой и занимается.

В Европе тренируют Анчелотти, Гвардиола, Дешам – они провели всю жизнь играя в футбол, поэтому и завоевывают титулы», – заявил бывший игрок сборной России.

Слуцкий о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова»

Мостовой о Слуцком: «Пускай будет аккуратнее в выражениях. Внешностью он подходит под определение фрика, а работой доказал, что он посмешище»

Мостовой о Слуцком: «В нашем футболе он никто, даже мяч не видел никогда, пожонглировать не сможет. Книжек начитались, а потом разбираются, смешно смотреть. Зато Мостового все критикуют»

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16 комментариев

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Ебздрогыч
Пятница только завтра, но Мостовой решил отметить заранее
+6
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Aggrrist
Не играл - не мужик.
+3
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London.is.blue
Моуриньо не играл, Нагельсман не играл, Сарри не играл.

Лэмпард - один из величайших полузащитников в истории, Клопп посредственный игрок.
Внимание вопрос : кто из них круче в тренерском ремесле?
+2
0
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Ебздрогыч
Моуриньо, Нагельсманн, Тедеско - ну да, ну да, пошли мы ## ###
+2
-1
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Очки Дани Алвеса
Прям даже интересно поднять архивы 2010-2016 годов, когда Лёня всех в РПЛ возил и был на лидирующих позициях, чтобы взглянуть на изречения этого болвана
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igls54
Мостовой сам вполне годится в подручные по смехопанораме
+1
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Юрий Кечко
С каждым высказыванием Мостового хочется взять его немытую голову , и ударить об стол
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Дима Бодарев
1 числа ретро матч ветеранов Спартака с Динамо, в Волгограде. Иду персонально за Царя болеть!
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Eric_Cartman
Закройте уже форточку кликбэйта
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LIBerly
Рубрика "Мостовой дня" объявляется открытой
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.ru
Слуцкий, слава богу, даже в футбол толком не поиграв в четвертьфинал ЛЧ попал... Карпин, Семак, как вам такое
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Сергей Логинов
Он назвал Карпина? Завтра вселенная схлопнется
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ygcn5c2ty9
Ташуев, Галактионов, Осинькин отыграл 30 матчей за карьеру и ведь ничего, добиваются успехов
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Ответ Ебздрогыч
Пятница только завтра, но Мостовой решил отметить заранее
Когда ты на пенсии, то пятница каждый день )
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Aggrrist
Ответ London.is.blue
Моуриньо не играл, Нагельсман не играл, Сарри не играл. Лэмпард - один из величайших полузащитников в истории, Клопп посредственный игрок. Внимание вопрос : кто из них круче в тренерском ремесле?
Мостовой
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Дмитрий
Ответ London.is.blue
Моуриньо не играл, Нагельсман не играл, Сарри не играл. Лэмпард - один из величайших полузащитников в истории, Клопп посредственный игрок. Внимание вопрос : кто из них круче в тренерском ремесле?
Вчера узнал, что Пирло в Фатих Карагумрюк на 9 месте в Турции)
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