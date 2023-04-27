Мостовой о Слуцком: «Верните его в РПЛ, пусть посмешит – хотя он только смехопанорамой и занимается. Слава богу, остались еще игравшие тренеры: Семак, Карпин»

Александр Мостовой усомнился в компетентности Леонида Слуцкого в качестве тренера.

«Слава богу, что остался еще [среди тренеров] хоть кто‑то из тех, кто играл: , .

Верните Слуцкого тогда в РПЛ, пусть он посмешит. Хотя он в последнее время только смехопанорамой и занимается.

В Европе тренируют , , Дешам – они провели всю жизнь играя в футбол, поэтому и завоевывают титулы», – заявил бывший игрок сборной России.

Слуцкий о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова»

Мостовой о Слуцком: «Пускай будет аккуратнее в выражениях. Внешностью он подходит под определение фрика, а работой доказал, что он посмешище»

Мостовой о Слуцком: «В нашем футболе он никто, даже мяч не видел никогда, пожонглировать не сможет. Книжек начитались, а потом разбираются, смешно смотреть. Зато Мостового все критикуют»

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