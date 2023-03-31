Мостовой о словах Матыцина про Карпина: «Тренер не должен вцепляться в свой пост. Когда Черчесова отодвигали, никто не говорил «надо держаться»

Теги Ростов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Олег Матыцин Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой высказался о критике слов Валерия Карпина со стороны Олега Матыцина.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

– В курсе истории с Карпиным и министром спорта Матыциным по поводу должности главного тренера сборной?

– Я Карпина знаю с двадцати лет и всех, кто рядом с ним, знаю также давно. Для меня здесь ничего удивительного нет, зная характер Валеры.

– То есть вы на стороне Карпина?

– Я на стороне футбола. Я понимал, что может до такого дойти. Потому что, еще раз скажу, знаю Карпина очень давно.

По-футбольному в его словах нет ничего противоестественного. Будь я на его месте, мог бы тоже так сказать. Тренер и не должен вцепляться в свой пост и держаться за него двумя руками.

Другой вопрос в том, что, когда Станислава Черчесова начали отодвигать от сборной, никто не говорил, что ему надо держаться за место. Все туда лезли, развивали тему, чтобы побыстрее его убрать.

А потом эти же люди говорили: «Елки-палки, уж лучше бы Черчесов остался», – сказал бывший игрок сборной России.

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12 комментариев

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FNT
Видимо, Царь напился в сосиску, раз что-то адекватное изрек.
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Spartakus1984
Ответ Добрый Ретроград
уахаха На встрече со своими доверенными лицами Путин вновь высказался против увеличения срока президентства до семи лет. "Ну это очень много. Можно было бы и пять, цифра круглая, но семь - многовато. Если семь лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти", - цитирует главу государства "Интерфакс". 2004 https://www.youtube.com/watch?v=Md3j0p5M6rg&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F.%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B
Это тут для чего?сайтом ошибся?
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Добрый Ретроград
Ответ Кеша
Мостовой это второй Кличко !
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
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Добрый Ретроград
уахаха На встрече со своими доверенными лицами Путин вновь высказался против увеличения срока президентства до семи лет. "Ну это очень много. Можно было бы и пять, цифра круглая, но семь - многовато. Если семь лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти", - цитирует главу государства "Интерфакс". 2004 https://www.youtube.com/watch?v=Md3j0p5M6rg&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F.%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B
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Кокич
У тренера контракт.
Уволят досрочно — обязаны выплатить неустойку.
Чего Карпину за должность цепляться?
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Russ Ivan
Стаса травили будь здоров, местная детвора особо рьяно гавкала...
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avcgloronalduMU
Стасик держался до последнего, и болельщиков он не жаловал
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King_X
Не верю, что интервью Мостового😂
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igls54
Не царское это дело за место цепляться
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Моутиньо оформляет 40
Царь смилостивился над кудрявым холопом
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Кеша
Мостовой это второй Кличко !
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ХавиГави_Паратрупер
Мостовому выдали лицензию на базу?😎
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