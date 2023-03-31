Мостовой о словах Матыцина про Карпина: «Тренер не должен вцепляться в свой пост. Когда Черчесова отодвигали, никто не говорил «надо держаться»
Александр Мостовой высказался о критике слов Валерия Карпина со стороны Олега Матыцина.
Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».
– В курсе истории с Карпиным и министром спорта Матыциным по поводу должности главного тренера сборной?
– Я Карпина знаю с двадцати лет и всех, кто рядом с ним, знаю также давно. Для меня здесь ничего удивительного нет, зная характер Валеры.
– То есть вы на стороне Карпина?
– Я на стороне футбола. Я понимал, что может до такого дойти. Потому что, еще раз скажу, знаю Карпина очень давно.
По-футбольному в его словах нет ничего противоестественного. Будь я на его месте, мог бы тоже так сказать. Тренер и не должен вцепляться в свой пост и держаться за него двумя руками.
Другой вопрос в том, что, когда Станислава Черчесова начали отодвигать от сборной, никто не говорил, что ему надо держаться за место. Все туда лезли, развивали тему, чтобы побыстрее его убрать.
А потом эти же люди говорили: «Елки-палки, уж лучше бы Черчесов остался», – сказал бывший игрок сборной России.
Уволят досрочно — обязаны выплатить неустойку.
Чего Карпину за должность цепляться?