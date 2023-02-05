Слуцкий о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова»
Леонид Слуцкий объяснил, почему Александра Мостового считают фриком.
Бывший главный тренер ЦСКА, «Халла», «Витесса» и «Рубина» ответил на вопрос телеведущего Дениса Казанского.
– Александр Мостовой говорит о том, что он в футболе много-много чего видел, работал в нем, и в общем-то ему нечему учиться. Но он не становится тренером. Почему он не прав?
– Я не говорю, кто прав, кто не прав. Кто-то выбирает для себя действительно вещи, когда ты работаешь, когда ты что-то делаешь, когда ты что-то производишь. Кто-то всю жизнь эксплуатирует собственное имя и пытается за счет него как-то в этой жизни самоутвердиться. Он выбрал такую стезю.
Просто мне лично, например, очень обидно, когда бывшие очень известные, очень качественные действительно, большие игроки превращаются по существу во фриков и посмешище своими высказываниями, своими недальновидными какими-то бесконечными поступками.
Ты можешь остаться по существу у разбитого корыта. Потому что тебе кажется, что сегодня ты интересен, тебе звонят – такое продолжение известности. Но на самом деле все уже окружающие, абсолютно все окружающие воспринимают тебя как фрика и уже даже не помнят, то есть ты даже не смог сохранить свое шикарное футбольное прошлое. Мне всегда очень обидно за таких людей. Ну, это их путь.
Когда-то ты был лучшим или одним из лучших, что действительно правда, а сегодня по существу ты просто говорящая голова, причем в основном – не в основном, а только – говорящая большие глупости, – сказал Слуцкий.
Все эти спортинтернаты, сборы, сам через это прошел (легкая атлетика, метание молота, КМС)
Вечером вваливаешься в комнату на сборах и быстрее на кровать (которая тут стоит еще с времен царских) под это дохленькое одеяло
А у тебя еще колено недолечено и запястье потянул
Тут уж не до книг
Я бы только поправил. а в чём величие Мостового как игрока? В том что он был Царь в Сельте? А то что с ним в Сельте играли люди, которые потом 10 сезонов за Реал играли и таскали за него рояль, не в счёт? А как он закончил в Сельте и Сельта с ним? Как он закончил в сборной?
Чего вообще он добился в сборной? Сколько матчей он сыграл, если так был велик?
В Бенфике 2 года сидел на лавке в лучшем возрасте, в это же время Юра и Кульков были игроками основы.Кульков так вообще был ключевой игрок.
Кан, Страсбург, Сельта ... Карпин , Аленичев при меньшем таланте дбились большего...
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Леонид Викторович, над кроватью это повесьте и каждое ктро когда просыпаетесь перечытывайте внимательно