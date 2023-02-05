Слуцкий о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Денис Казанский Футбол

Леонид Слуцкий объяснил, почему Александра Мостового считают фриком.

Бывший главный тренер ЦСКА, «Халла», «Витесса» и «Рубина» ответил на вопрос телеведущего Дениса Казанского.

Александр Мостовой говорит о том, что он в футболе много-много чего видел, работал в нем, и в общем-то ему нечему учиться. Но он не становится тренером. Почему он не прав?

– Я не говорю, кто прав, кто не прав. Кто-то выбирает для себя действительно вещи, когда ты работаешь, когда ты что-то делаешь, когда ты что-то производишь. Кто-то всю жизнь эксплуатирует собственное имя и пытается за счет него как-то в этой жизни самоутвердиться. Он выбрал такую стезю.

Просто мне лично, например, очень обидно, когда бывшие очень известные, очень качественные действительно, большие игроки превращаются по существу во фриков и посмешище своими высказываниями, своими недальновидными какими-то бесконечными поступками.

Ты можешь остаться по существу у разбитого корыта. Потому что тебе кажется, что сегодня ты интересен, тебе звонят – такое продолжение известности. Но на самом деле все уже окружающие, абсолютно все окружающие воспринимают тебя как фрика и уже даже не помнят, то есть ты даже не смог сохранить свое шикарное футбольное прошлое. Мне всегда очень обидно за таких людей. Ну, это их путь.

Когда-то ты был лучшим или одним из лучших, что действительно правда, а сегодня по существу ты просто говорящая голова, причем в основном – не в основном, а только – говорящая большие глупости, – сказал Слуцкий.

71 комментарий

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BaltikaSPb
Ответ Александр Абхалимов
А что он сказ неверного? Мостовой запарил уже своими нападками . Дина который после футбольной карьеры ничего не сделал. Только и педалирует тем какой он был топ. А по факту играл в дноклубах и ничего не выигрывал. Леня тут прав.
Спорсмены в большинстве своем вообще не очень умные люди просто элементарно нет времени на образование
Все эти спортинтернаты, сборы, сам через это прошел (легкая атлетика, метание молота, КМС)
Вечером вваливаешься в комнату на сборах и быстрее на кровать (которая тут стоит еще с времен царских) под это дохленькое одеяло
А у тебя еще колено недолечено и запястье потянул
Тут уж не до книг
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Lavinka
Ждём что ответит Мост .
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Dimashay
Ответ Adeen
Я даже не знаю, что тебе ответить на "А когда Леня был клоуном?" и "не путая юмор с серьезной работой". Даже болельщики Витесса обращались к руководству клуба и закидывали клубный твиттер с просьбой повлиять на Слуцкого, мол, он хороший, много шутит, ролики смешные с ним выходят, но... Команде от этого легче не становится и лучше она не играет. Игра отвратительная.
Если он плохой тренер, это не значит, что он клоунаду устраивает. Почему люди так любят мешать все в одну кучу?
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Матрос Кот
Вылетить из РПЛ с финансово стабильным Рубином,это не каждый тренер сможет,только очень способный. А Мост,просто троллит всех ради удовольствия,живет полной жизнью,весело. Плевать он критиков хотел!
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Adeen
Ответ Денис Забелин
А когда Леня был клоуном? Если он один из немногих тренеров, кто действительно всегда работал над неформальной атмосферой в коллективе и делал это к месту, не путая юмор с серьезной работой, это не есть клоунада. А вот Мост, например, не шутит, но над ним всегда смеются.
Я даже не знаю, что тебе ответить на "А когда Леня был клоуном?" и "не путая юмор с серьезной работой". Даже болельщики Витесса обращались к руководству клуба и закидывали клубный твиттер с просьбой повлиять на Слуцкого, мол, он хороший, много шутит, ролики смешные с ним выходят, но... Команде от этого легче не становится и лучше она не играет. Игра отвратительная.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Spaten
Кто такой Слуцкий? Где он играл? ))
играл, по моему вратарь он был, не долго и Абаскаль играл за молодежные и любительские команды, так что надо сначала хотя бы посмотреть Википедию Мостовому, а уж потом рассуждать, кто играл, а кто не играл, если на то пошло, то Тедеско то же играл за любителей и тренеровал детей (что есть дело благое), а поливать всех помоями - это не красиво .
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old folk
Ответ Xm.md
Один фрик называет другого фрика фриком, забавно
Как эксперт Слуцкий в разы адекватнее
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Spartakus1984
Бегать ногами будучи игроком и думать мозгами как тренер-не одно и тоже
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Александр Абхалимов
Ответ PalPal
Комментарий удален модератором
Сколько мостовой на Лёню набрасывал подскажи
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Александр Абхалимов
Ответ Ruscello
Мостовой, конечно, не прав- учиться надо, но вот только и те, кто учился, иногда, без Гинера - пустое место.
Что добился в Лч Семак !??? Дошел хотя бы до 1/4 как Леня или он полный импотент в еврокубках ,я забыл .
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Александр Абхалимов
Ответ Ruscello
Мостовой, конечно, не прав- учиться надо, но вот только и те, кто учился, иногда, без Гинера - пустое место.
Очередной любитель веганской дублёнки и покоритель последних мест в Лч с нагретыми шарами крякнул
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LechK1nG
Ответ Rinat Khudayberdin
в КВН
И одна игра в ЧГК, на минуточку)))
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Кондаша42
Все троллят Слуцкого, а в чём он не прав?

Я бы только поправил. а в чём величие Мостового как игрока? В том что он был Царь в Сельте? А то что с ним в Сельте играли люди, которые потом 10 сезонов за Реал играли и таскали за него рояль, не в счёт? А как он закончил в Сельте и Сельта с ним? Как он закончил в сборной?

Чего вообще он добился в сборной? Сколько матчей он сыграл, если так был велик?

В Бенфике 2 года сидел на лавке в лучшем возрасте, в это же время Юра и Кульков были игроками основы.Кульков так вообще был ключевой игрок.

Кан, Страсбург, Сельта ... Карпин , Аленичев при меньшем таланте дбились большего...
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Александр Абхалимов
Ответ Udokan
Мостовой - как и многие спортсмены - действительно часто несут глупости, из-за отсутствия времени на глубокое образование из-за спорта. Но леня -сам фрик из фриков - классический неудачник и пустомеля - который никогда не поднимется выше Мостового - не ему судить Александра. хотя конечно в этой теме - о фриках - т.е. - сам о себе - он - похоже соображает.
Очередной хейтерок глупый
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Александр Абхалимов
Ответ Spail
Ну по факту Слуцкий и сам тренер на уровне Мостового
И главное кто из русских тренеров работал в Англии и Голландии
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Александр Абхалимов
Ответ Spail
Ну по факту Слуцкий и сам тренер на уровне Мостового
Что выиграл мостовой? Банку пива и то нет. Давай кто в 1/4 лч выходил и как давно , именно российский тренер. Мостовой только во сне это видел после пьянки очередной
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ASH11
Ответ Johnie
Обидно, когда большие тренеры превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня - говорящая голова.
На счет большого тренера вы преувеличиваете. На практике, кроме ЦСКА, по крайне мере долгосрочно, себя не проявил нигде.
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Александр Абхалимов
Ответ BaltikaSPb
Когда-то ты был лучшим или одним из лучших, что действительно правда, а сегодня по существу ты просто говорящая голова, причем в основном – не в основном, а только – говорящая большие глупости, – сказал Слуцкий. ============= Леонид Викторович, над кроватью это повесьте и каждое ктро когда просыпаетесь перечытывайте внимательно
А что он сказ неверного? Мостовой запарил уже своими нападками . Дина который после футбольной карьеры ничего не сделал. Только и педалирует тем какой он был топ. А по факту играл в дноклубах и ничего не выигрывал. Леня тут прав.
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Денис Забелин
Ответ Adeen
Ну, насчёт "клоунады" – тут Лёня всё же имеет гораздо больше опыта:) Мостовой... ну тут он либо осознанно несёт чушь чисто, чтобы оставаться в медийном поле и не скучать. Либо с башкой немного проблемы.
А когда Леня был клоуном? Если он один из немногих тренеров, кто действительно всегда работал над неформальной атмосферой в коллективе и делал это к месту, не путая юмор с серьезной работой, это не есть клоунада. А вот Мост, например, не шутит, но над ним всегда смеются.
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Football fanat
Всё сказал по делу, только вот про самого Лёню можно очень многое смешного сказать. Результаты после Гинера- смешные
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ASH11
Слуцкий то по сути прав, но по форме сам высказался на уровне Мостового. Ну, и у самого Слуцкого хватает комплексов, справедливости ради. Как его задевало, что многие футбольные люди не воспринимают всерьез, так и задевает. Сразу вспоминается конфликт с Бубновым, который его по факту разносил, на цифрах доказывал, а Слуцкий ответил, что воспринимает его речь за бред.
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Alamarrr
Казанский закинул, Леонид заглотил наживу.
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Lenkoran33
Слуцкий сам то превратился в клоуна
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Моутиньо оформляет 40
Как будто Слуцкий из-за своей невостребованности на желчь исходит, раньше имхо он такого избегал говорить имхо
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BaltikaSPb
Когда-то ты был лучшим или одним из лучших, что действительно правда, а сегодня по существу ты просто говорящая голова, причем в основном – не в основном, а только – говорящая большие глупости, – сказал Слуцкий.
=============
Леонид Викторович, над кроватью это повесьте и каждое ктро когда просыпаетесь перечытывайте внимательно
+6
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