Валерий Карпин: «Это бред сумасшедшего, что человек не играл, значит, чего-то не может в футболе. Это все хрень»

Теги Спартак Ростов Роман Широков Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Валерий Карпин Андрей Мостовой Доменико Тедеско Футбол

Валерий Карпин высказался о тех, кто считает, что невозможно стать тренером без опыта игрока.

На эту тему главный тренер сборной России и «Ростова» высказался в разговоре с Леонидом Слуцким в эфире шоу «Коммент.Тренер».

– Я думаю, что ты с первого дня работы тренером понимал, что твое футбольное прошлое – это опыт, который тебя обогащает. Но сейчас актуальна такая тема. Возьмем Мостового, Канчельскиса, Широкова – они закончили играть и считают, что им их блестящее футбольное прошлое дает ну просто все, они могут быть тренерами где угодно, спортивными директорами. Это пропуск в их футбольную жизнь. Ты таким никогда не был. Можешь сказать, как это коррелируется? – спросил Слуцкий.

– Да, я бывший футболист, и когда бывшие футболисты говорят про это – это все хрень, ну по мне. Да, ты был в раздевалке, знаешь, ну и что? Я что, когда был футболистом, анализировал раздевалку?

Бывшая карьера футболиста, она, наверное, быстрее приоткрывает дверь. Ну, ты в нее зашел, а дальше что?

Окей, я футболист. Позвали меня тогда генеральным директором в «Спартак». Ну только из-за того, что я бывший игрок «Спартака». Дверь тебе приоткрыли, но дальше ты должен делать все, чтобы она не закрылась и по носу тебе не ударила.

Кто-то там считает, что для этого надо быть бывшим футболистом. Я считаю, что абсолютно нет, это вообще ни о чем не говорит, что ты бывший футболист. Ни в чем. Бывший актер – он хороший режиссер?

– Скорее, наоборот.

– Вот именно, я об этом и говорю. Мы уже видим на мировом уровне миллион примеров, когда человек не играл, но ему это интересно, он образовывается – с точки зрения футбола, психологии.

Часто футболисты говорят: да че там тренировать – главное, чтобы в раздевалке все было нормально. Правда, я так тоже думал, когда играл. И бывало, тренер вроде ничего не делал, но создавал хорошую атмосферу в раздевалке – и все работало, а другой не создавал, но все выстраивал, все знали, куда бежать – но иногда работало, иногда – нет. Нет одной схемы, которая работает на 100%.

Поэтому все высказывания о том, что человек не играл и чего-то не может – это бред сумасшедшего, просто бред. Поэтому я отношусь с уважением – не важно, играл в футбол или не играл, при чем тут это вообще?

– Вот Тедеско возглавил Бельгию. И сразу Мостовой: да какой он тренер? Канчельскис: наверное, у него хорошие агенты. Но мы-то с тобой знаем, что человек просто так не может возглавить ни сборную Бельгии, ни «Лейпциг».

– Конечно, 100%. Я не знаю, он играл? Я его как игрока не знаю.

– И я не знаю. 

– Ну и что? Он тренировал «Шальке», «Спартак» – люди узнали его, поговорили с ним, я так думаю. Не прсто же приходит агент и говорит: «Возьмите Тедеско». И бельгийская федерация такая: «Давайте, заверните», – сказал Карпин.

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31 комментарий

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сосед царя
Ответ porosenochek
На следующий официальный матч Ростова экспертами в студии нужно приглашать Мостового и Канчельскиса...
Хорошо, что экран запахи не передаёт.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ marsover
Не знаю я кто хороший. Я вообще за российским футболом не слежу, уж извините. Но прекрасно знаю, что для того, чтобы быть хорошим руководителем и функционером одного трезвого взгляда мало. Это конечно важно, но мало. Нужны куча еще других полезных качеств. Например, быть неплохим стратегом. И т.д.
и кокаина пол кило, а то где брать энергию после постоянных пьянок?
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Борис Лопатин
Ответ Sergey Kuznetsov
То есть кто то хочет сейчас сказать, что Мостовой плохой тренер? Вы вообще видели какая у него тикки-такка в медиафутболе?
никто не говорит, что Царь плохой тренер, потому что Царь вообще не тренер
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.ru
видно здорово Валере спартаковской дверью по носу ударило... что наконец дошло
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ marsover
Опять же, это не означает, что он хороший руководитель и функционер.
конечно лучше дрюков, он и не играл и не тренировал, так приклеился, рыба прилипало
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Wiley Fox
Лизнул чсв бегемоту валера
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-1
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marsover
Ответ Spartakus1984
А кто хороший,Фурсенко,Мутко,Дюков?Они улучшили Рос. футбол когда были главой РФС?
Не знаю я кто хороший. Я вообще за российским футболом не слежу, уж извините.
Но прекрасно знаю, что для того, чтобы быть хорошим руководителем и функционером одного трезвого взгляда мало. Это конечно важно, но мало. Нужны куча еще других полезных качеств. Например, быть неплохим стратегом. И т.д.
0
0
0
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Dinamik1
Играл не играл скоро тренера женщины придут мода такая будет.В минобороне женщин как нерезаных собак так что в футболе 100%будут.
0
-1
-1
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porosenochek
На следующий официальный матч Ростова экспертами в студии нужно приглашать Мостового и Канчельскиса...
0
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Udokan
Посмотрим правде в глаза: валеру после фиаско в Ростовое -взяли только из-за футбольного прошлого. и тут все остаётся без изменений.
0
-3
-3
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Артем Котельников
Ответ Михаил Сафонов
Ну так а про кого Валера тут распинаться?
Про Александра
+1
0
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Павел Светлов
Ответ Артём Гармаев
А Андрей Мостовой в тегах что делает? Уже не первый раз
такой ИИ
0
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Spartakus1984
Ответ marsover
Опять же, это не означает, что он хороший руководитель и функционер.
А кто хороший,Фурсенко,Мутко,Дюков?Они улучшили Рос. футбол когда были главой РФС?
0
-2
-2
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Михаил Сафонов
Ответ Артём Гармаев
А Андрей Мостовой в тегах что делает? Уже не первый раз
Ну так а про кого Валера тут распинаться?
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0
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Фёдор Молчанов
Так их, давить клопов безмозглых.
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Артём Гармаев
А Андрей Мостовой в тегах что делает? Уже не первый раз
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Руслан Тулегенов
Помню работал Канчельскис в Новотроицке гендиректором, хорошо видимо работал, частенько его видел в соседнем Орске в ночном кабаке с дамами
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инок
Карпин не ушёл от этого вопроса, а вполне адекватно
ответил на него.
+3
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Алексей Ненахов
Ну хватит уже ! Мы так Мостового из запоя не выведем
+5
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Ковид 07.10.52
Ну да ...это типа любой токарь может руководить токарным цехом... а вот Ротенберг все должности прошел в хоккее...
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marsover
Ответ Нурбол Жумаскалиев
карпина в президенты рфс бы. единственный толковый чел из ру футбика
Опять же, это не означает, что он хороший руководитель и функционер.
+12
0
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Sergey Kuznetsov
То есть кто то хочет сейчас сказать, что Мостовой плохой тренер? Вы вообще видели какая у него тикки-такка в медиафутболе?
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ChefJhonnyMorgan
Ожидаем кучу гов..а от Мостового с Канчельскисом
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Паскаль Шимбонда
Мостовой
Печатает…..
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Нурбол Жумаскалиев
карпина в президенты рфс бы. единственный толковый чел из ру футбика
+9
-3
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