Мостовой о Слуцком: «Пускай будет аккуратнее в выражениях. Внешностью он подходит под определение фрика, а работой доказал, что он посмешище»
Александр Мостовой ответил на слова Леонида Слуцкого.
Бывший главный тренер ЦСКА, «Халла», «Витесса» и «Рубина» высказался о Мостовом так: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова».
«Боже, дожил! Про Слуцкого давно всем все известно. Пускай будет аккуратнее в выражениях, потому что куча людей может захотеть накидать ему подобных выражений – ему это точно не понравится.
Скорее он своей внешностью подходит под определение фрика. А своей работой в последние годы он сам доказал, что является посмешищем.
Своим высказыванием он оскорбляет людей, которые играли в футбол и многого добились. Пусть лучше попробует нажонглировать мячом хотя бы пять раз и выложит в «Плюшки», – сказал Мостовой.
В отличие, кстати, от того же Дзюбы
с тем же успехом можно сравнить футбольные карьеры этих двух персонажей. один - чемпион СССР, поиграл в Европе и легенда испанской команды. другой спас кошку.
немного картинка поменялась?
а сейчас оба - медийные личности, и кто успешнее - вопрос. один всем подлизывает, другой - закидывает говном, методы разные, но инфошум от Мостового даже побольше
Разговор лишь о том, что Мостовой - как бабка на лавке, вспоминает молодость, потому что сейчас похвастаться уже нечем.
Он мог бы сказать, что и Слуцкому нечем, вот только кроме пустой болтовни Слуцкий содержит футбольную школу и построил для неё стадион, а не сидит по полдня в студии Матч ТВ, в каждом втором слове вспоминая, как дебютировал в матче против МЮ, 3 раза выигрывал чемпионат или выводил сборную на Евро
На тех же Плюшках, наверное, с пеной у рта доказывал бы, что он отличный тренер, но существует заговор, по которому его игнорят.
Агбонлахор
Морган
Кассано
Вместо Заремы - Катя Авейру
па, что наверное штаны для него как расходник)))