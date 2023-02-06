Мостовой о Слуцком: «Пускай будет аккуратнее в выражениях. Внешностью он подходит под определение фрика, а работой доказал, что он посмешище»

Теги ЦСКА Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой ответил на слова Леонида Слуцкого.

Бывший главный тренер ЦСКА, «Халла», «Витесса» и «Рубина» высказался о Мостовом так: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова».

«Боже, дожил! Про Слуцкого давно всем все известно. Пускай будет аккуратнее в выражениях, потому что куча людей может захотеть накидать ему подобных выражений – ему это точно не понравится.

Скорее он своей внешностью подходит под определение фрика. А своей работой в последние годы он сам доказал, что является посмешищем.

Своим высказыванием он оскорбляет людей, которые играли в футбол и многого добились. Пусть лучше попробует нажонглировать мячом хотя бы пять раз и выложит в «Плюшки», – сказал Мостовой.

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70 комментариев

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old folk
Ответ DrDro
Мостовой над собой иронизировать вообще не в состоянии. На тех же Плюшках, наверное, с пеной у рта доказывал бы, что он отличный тренер, но существует заговор, по которому его игнорят.
Для самоиронии нужны интеллект и отсутствие комплексов, с этим у него плоховато.
В отличие, кстати, от того же Дзюбы
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Egobrain junior
Ответ Garikus89
Слуцкий - многократный чемпион России, выводил коней в четвертьфинал ЛЧ, драл в гостях МЮ, поработал в ЧШ и Эредивизи. Да, с Рубином не вышло, но карьера у него успешнее 99% российских тренеров. Мостовой в роли тренера - попердел в медиалиге и выиграл один матч, после чего заявил, что и не готовился. Кто из них посмешище в тренерской карьере, думаю, очевидно)
я сейчас удивлю, но не все люди - футбольные тренеры.
с тем же успехом можно сравнить футбольные карьеры этих двух персонажей. один - чемпион СССР, поиграл в Европе и легенда испанской команды. другой спас кошку.
немного картинка поменялась?

а сейчас оба - медийные личности, и кто успешнее - вопрос. один всем подлизывает, другой - закидывает говном, методы разные, но инфошум от Мостового даже побольше
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old folk
Мостовой, видимо, ещё и туповат: Слуцкий назвал его большим игроком (!), то есть признаёт все его достижения.
Разговор лишь о том, что Мостовой - как бабка на лавке, вспоминает молодость, потому что сейчас похвастаться уже нечем.
Он мог бы сказать, что и Слуцкому нечем, вот только кроме пустой болтовни Слуцкий содержит футбольную школу и построил для неё стадион, а не сидит по полдня в студии Матч ТВ, в каждом втором слове вспоминая, как дебютировал в матче против МЮ, 3 раза выигрывал чемпионат или выводил сборную на Евро
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AlexPro2015
Поп-ММА - Царь против Пончика
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DrDro
Мостовой над собой иронизировать вообще не в состоянии.
На тех же Плюшках, наверное, с пеной у рта доказывал бы, что он отличный тренер, но существует заговор, по которому его игнорят.
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BeastI666I
кто как обзывается, тот сам так называется (с)
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shexes
«И не бомбит у меня!!!!» - добавил Александр
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Киномикс
Ответ Xm.md
Я разве говорю что-то про Мостового?
зато про Слуцкого говоришь, а осуждения достойны оба
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BeastI666I
Ответ Vanek1411
Причём это не то, что в жизни не особо большое достижение, но даже в футболе. Помнится, Бесчастных как-то говорил, что он вообще не умеет мячом жонглировать, что не помешало ему стать одним из лучших бомбардиров в отечественном футболе.
это скорее говорит о днищенском уровне в России )))) Нельзя такое допускать, конечно.
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йозе марино!
Как не красиво, взрослый мужик про внешность другого взрослого мужика...детский сад
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Игорь Новиков
Ответ Egobrain junior
тащемта, пройтись по рынку и наяривать на количество просмотров от этого - тоже не ахти какой важный навык, но что-то я от тебя претензий в адрес Ссуцкого не слышал на этот счет
А он выставлял это за важный навык?
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Xm.md
Ответ Киномикс
А Мостовой нет?)) Достойные соперники
Я разве говорю что-то про Мостового?
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добрый грек
Слуцкий сделал Мостовому комплимент когда назвал его говорящей головой.
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Egobrain junior
Ответ Игорь Новиков
"Пусть лучше попробует нажонглировать мячом хотя бы пять раз". Мостовой совсем плох. Считает, что это какое-то большое достижение или важное умение по жизни?
тащемта, пройтись по рынку и наяривать на количество просмотров от этого - тоже не ахти какой важный навык, но что-то я от тебя претензий в адрес Ссуцкого не слышал на этот счет
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Greenalem
Ответ Vanek1411
Причём это не то, что в жизни не особо большое достижение, но даже в футболе. Помнится, Бесчастных как-то говорил, что он вообще не умеет мячом жонглировать, что не помешало ему стать одним из лучших бомбардиров в отечественном футболе.
Да, конкретно в футбольном матче жонглирование вообще не нужно. Просто это инструмент для улучшения техники, и то наверное ограниченно улучшает. Куда важнее работать внутренней стороной стопы, чтобы грамотно принять и отдать пас, что является самым частым действием в любом матче.
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Momos
Что-то с Карпиным и Мостовым ужасное с отложенным эффектом в Сельте сделали, что из вроде как адекватных людей они через 15 лет превратились в городских сумасшедших.
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antistar-Z
Мостовой, это тот случай, когда читаешь не то что он выдал, а сразу переходишь к комментам)))))
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Evgeny Evgeny
Мочало начинай сначала..... Сколько можно.... Одно и тоже.....
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Игорь Новиков
Ответ Vanek1411
Причём это не то, что в жизни не особо большое достижение, но даже в футболе. Помнится, Бесчастных как-то говорил, что он вообще не умеет мячом жонглировать, что не помешало ему стать одним из лучших бомбардиров в отечественном футболе.
)))
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AlKRD
Ответ Nuraly Amirov
Без Мостового трафик спорца был бы процентов на 10 меньше) впереди наверное только Зарема и иногда фигурка
Недавно открыты новые персонажи:
Агбонлахор
Морган
Кассано
Вместо Заремы - Катя Авейру
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Alex Legend
Своим ответом Мостовой просто подтвердил слова Слуцкого.
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Александр Беляков
Мостовой болен. Про работу лучше молчать ему , клоун. Слуцкий может и не Гвардиола , но он хотя бы работал и тренировал в отличие от этого футболиста.
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vital_23
Слуцкий хотя бы тренировал и тренер, и каккая никакая карьера есть в этом плане. А кто такой Мостовой?! Так балабол с ящика и раздуватель щек
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Recreated
Т.е. Мостовой признаёт, что он дурачок с грязными волосами!?
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treknn
У Мостового постоянно так горит ж@
па, что наверное штаны для него как расходник)))
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