Экс-игрок «Реала» Бальбоа – Винисиусу: «Держись подальше от шума. Сосредоточься на футболе, талант приведет тебя, куда захочешь»

Экс-игрок «Реала» Хавьер Бальбоа посоветовал Винисиусу Жуниору сосредоточиться на футболе.

Во время матча против «Жироны» в болельщики на стадионе «Монтиливи» называли вингера « » «обезьяной» и пели: «Винисиус, как же ты плох».

В ответ Винисиус потер нашивку победителя клубного чемпионата мира, глядя в сторону трибун. Ранее 22-летний бразилец неоднократно подвергался расизму со стороны болельщиков клубов Ла Лиги.

«Держись подальше от шума, сосредоточь энергию только на футболе, и твой талант приведет туда, куда ты хочешь», – написал в твиттере, прикрепив фотографию Винисиуса.

Винисиус о желтой после того, как игрок «Жироны» пнул в него мячом: «😅 Ла Лига 😅»

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