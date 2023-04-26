Экс-игрок «Реала» Бальбоа – Винисиусу: «Держись подальше от шума. Сосредоточься на футболе, талант приведет тебя, куда захочешь»

Теги Реал Мадрид Хавьер Бальбоа Ла Лига болельщики соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Экс-игрок «Реала» Хавьер Бальбоа посоветовал Винисиусу Жуниору сосредоточиться на футболе.

Во время матча против «Жироны» в Ла Лиге болельщики на стадионе «Монтиливи» называли вингера «Реала» «обезьяной» и пели: «Винисиус, как же ты плох».

В ответ Винисиус потер нашивку победителя клубного чемпионата мира, глядя в сторону трибун. Ранее 22-летний бразилец неоднократно подвергался расизму со стороны болельщиков клубов Ла Лиги.

«Держись подальше от шума, сосредоточь энергию только на футболе, и твой талант приведет туда, куда ты хочешь», – написал Бальбоа в твиттере, прикрепив фотографию Винисиуса.

Винисиус о желтой после того, как игрок «Жироны» пнул в него мячом: «😅 Ла Лига 😅»

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20 комментариев

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Пирс Морган
Рокки плохого не посоветует
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Нефанатик
Помню Сталоне подарили майку Бальбоа когда тот приехал на Бернабеу))
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Sul Abd
Ответ Burel
но он продолжит провоцировать, симулировать, строить жертву расизма. ДНК меньше, чем клуба
Хммм слышу звуки лузера из дна Лиги Европы ;)
Ну от болельщика клуба покупающих судей прям зачётно это видеть ;)
Циркалония снова собирает клоунов на орбиту болельщиков ((((
+6
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Андрей Хенто
Ответ GuruFutbola
Например цирк)
Вы освободили свое место?
+3
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Cruel Snake
Хороший совет, к которому ему лучше прислушаться. Чем быстрее, тем лучше
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cmorblr
Вокруг шум. Пусть так. Ни кипешуй. Всё ништяк.
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Евгений Семенченко
только я зашёл посмотреть комментарии о Рокки? )))
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Фёдор Кузнецов
Винисиус не травмируется с 2019,при том что на нём фолят больше всех в топ лигах(а сколько фолов остаются незамеченными)
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Андрей Хенто
Правильный совет, жаль, что он исходит со стороны, пускай и бывшего игрока клуба, а не от принтеров по команде. Хотя Начо еще в начале марта высказался об этом на правах капитана, но как видим эффект продлился не слишком долго.
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SaH4r.
про талант спору нет, но его провокации и поведение оставляют желать лучшего
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Papa Paolo
И три сырых яйца в 6 утра.
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Геннадий Чеботарев
абсолютно грамотный и своевременный совет.
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Remedy
Ответ Пирс Морган
Рокки плохого не посоветует
Да ты «остряк»!
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Например цирк)
Познакомимся?
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Remedy
Ответ Андрей Хенто
Вы освободили свое место?
К муму на «Вы»? Сильно!
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