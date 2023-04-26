Экс-игрок «Реала» Бальбоа – Винисиусу: «Держись подальше от шума. Сосредоточься на футболе, талант приведет тебя, куда захочешь»
Экс-игрок «Реала» Хавьер Бальбоа посоветовал Винисиусу Жуниору сосредоточиться на футболе.
Во время матча против «Жироны» в Ла Лиге болельщики на стадионе «Монтиливи» называли вингера «Реала» «обезьяной» и пели: «Винисиус, как же ты плох».
В ответ Винисиус потер нашивку победителя клубного чемпионата мира, глядя в сторону трибун. Ранее 22-летний бразилец неоднократно подвергался расизму со стороны болельщиков клубов Ла Лиги.
«Держись подальше от шума, сосредоточь энергию только на футболе, и твой талант приведет туда, куда ты хочешь», – написал Бальбоа в твиттере, прикрепив фотографию Винисиуса.
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