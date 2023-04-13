Винисиус о провокациях: «Я сталкивался с этим с 8 лет, не чувствую давления. Расизм? Это серьезная проблема, она связана с образованием»
Винисиус Жуниор не ощущает давления из-за провокаций в Ла Лиге..
По словам форварда «Реала», он не чувствует себя защищенным из-за судейства в Ла Лиге, но уже сталкивался с подобным, играя в Бразилии.
Винисиус уже на 5-й минуте посадил на карточку защитника «Челси» Уэсли Фофана в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
О разнице в судействе в Ла Лиге и Лиге чемпионов
«Я не чувствую, что меня защищают, они [судьи] поступают правильно здесь. Если на ком-то жестко фолят с первых минут, за это должна быть карточка».
О провокациях
«Я сталкиваюсь с провокациями с восьми лет, когда я еще играл во «Фламенго», и до 18 лет, когда я приехал сюда. Я не чувствую давления, я нахожусь в лучшем клубе мира.
В 18 лет я уехал из Бразилии в лучший клуб мира. Я учился, работал и дома, и в клубе. Сейчас, когда мне 22, после более чем 200 матчей для меня нормально – играть лучше».
О расизме
«Это очень серьезная проблема, она связана с образованием. Я по-прежнему спокоен и надеюсь, что Ла Лига найдет верное решение».
О лучшем защитнике
«В Испании, безусловно, лучший – Араухо. Он здорово обороняется, он силен. Поэтому он и играет в «Барсе», – сказал Винисиус.
На поле, порой, просто неприятно смотреть на его повадки, гримасы и поведение. И цвет кожи тут не имеет значения. Такому провокатору я бы тоже с трибуны прокричал "Ууууу!", а уж как он это воспримет - его проблемы. Не надо всё это интерпретировать себе в угоду и выезжать на этом.
Лучше в себе сначала разобраться.
Расизм это определенное свойство (характеристика) цивилизационно развития человечества, оно было существенным и естественным в свое время, потом стало пережитком и помехой в прогрессе.
Скорее всего в будущем ему суждено постепенно отмереть, превратится во что-то незначительное, местечковое, маргинальное.
И да, образование в этом процессе будет играть большое значение.