Винисиус о провокациях: «Я сталкивался с этим с 8 лет, не чувствую давления. Расизм? Это серьезная проблема, она связана с образованием»

Теги Челси Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Винисиус Жуниор Рональд Араухо расизм дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор не ощущает давления из-за провокаций в Ла Лиге..

По словам форварда «Реала», он не чувствует себя защищенным из-за судейства в Ла Лиге, но уже сталкивался с подобным, играя в Бразилии.

Винисиус уже на 5-й минуте посадил на карточку защитника «Челси» Уэсли Фофана в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

О разнице в судействе в Ла Лиге и Лиге чемпионов

«Я не чувствую, что меня защищают, они [судьи] поступают правильно здесь. Если на ком-то жестко фолят с первых минут, за это должна быть карточка».

О провокациях

«Я сталкиваюсь с провокациями с восьми лет, когда я еще играл во «Фламенго», и до 18 лет, когда я приехал сюда. Я не чувствую давления, я нахожусь в лучшем клубе мира.

В 18 лет я уехал из Бразилии в лучший клуб мира. Я учился, работал и дома, и в клубе. Сейчас, когда мне 22, после более чем 200 матчей для меня нормально – играть лучше».

О расизме

«Это очень серьезная проблема, она связана с образованием. Я по-прежнему спокоен и надеюсь, что Ла Лига найдет верное решение».

О лучшем защитнике

«В Испании, безусловно, лучший – Араухо. Он здорово обороняется, он силен. Поэтому он и играет в «Барсе», – сказал Винисиус.

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22 комментария

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MADRiD_00
Барселоне очень повезло с Рональдом, действительно очень сильный защитник! Надеюсь мы еще долго будем наслаждаться противостоянием Вини — Араухо.
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Варлампий Варлампий
Ответ Alex Klimenko
Расизм - проблема плебейская, вызванная нехваткой воспитания, образования и элементарных мозгов в черепушке. Но давайте Вини будет это обсуждать тогда, когда сам перестанет вести себя как плебей. На поле, порой, просто неприятно смотреть на его повадки, гримасы и поведение. И цвет кожи тут не имеет значения. Такому провокатору я бы тоже с трибуны прокричал "Ууууу!", а уж как он это воспримет - его проблемы. Не надо всё это интерпретировать себе в угоду и выезжать на этом. Лучше в себе сначала разобраться.
много слов, он всего лишь негр
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Reims Start 2023
Ответ Alex Klimenko
Ну да. Дорастёт до того, что скажет что белая форма "Реала" - неуважение к темнокожим игрокам.
пусть он отдельно носит гостевую черную форму ))
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Alex Klimenko
Ответ Reims Start 2023
Пацан ещё, растет. Я видел все матчи Реала, я знаю о чем я.
Ну да. Дорастёт до того, что скажет что белая форма "Реала" - неуважение к темнокожим игрокам.
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Reims Start 2023
Пацан ещё, растет. Я видел все матчи Реала, я знаю о чем я.
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Reims Start 2023
Ответ Green grass
Генича наслушался? Его в Ла Лиге нещадно лупят по ногам, поэтому он психует, его можно понять.
Неа, я его не слушаю, мне он не интересен как тебе. Я слежу почти за каждым матчем Реала Барсы. Я ведь сказал, фолят больше всех на него, на Винисиуса в Испании, но сам он в последнее время ведёт себя нормально, если даже на него фолят.
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lors
С детства мышление и мнение такое что любая провокация должна обрубаться в корне, желательно физически...
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Alex Klimenko
Расизм - проблема плебейская, вызванная нехваткой воспитания, образования и элементарных мозгов в черепушке. Но давайте Вини будет это обсуждать тогда, когда сам перестанет вести себя как плебей.
На поле, порой, просто неприятно смотреть на его повадки, гримасы и поведение. И цвет кожи тут не имеет значения. Такому провокатору я бы тоже с трибуны прокричал "Ууууу!", а уж как он это воспримет - его проблемы. Не надо всё это интерпретировать себе в угоду и выезжать на этом.
Лучше в себе сначала разобраться.
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Al561
Расизм не проблема, его воспринимают, как проблему, и пытаются решать, как проблему, во многом административно, в основном с политическими целями, на самом деле, и это некое лицемерие людьми замечается.
Расизм это определенное свойство (характеристика) цивилизационно развития человечества, оно было существенным и естественным в свое время, потом стало пережитком и помехой в прогрессе.
Скорее всего в будущем ему суждено постепенно отмереть, превратится во что-то незначительное, местечковое, маргинальное.
И да, образование в этом процессе будет играть большое значение.
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f0rmoceft
Араухо действительно самый сложный соперник для Винисиуса, рад их взаимному признанию и уважению
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Роман75
Смотрите-негр😁
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soulsick
Ответ Reims Start 2023
сам часто провокатор, ведёт себя неуважительно к сопернику в некоторых матчах, но и фолят на него больше остальных и игрок он не плохой.
С точностью до наоборот - сам он крайне редко начинает провоцировать, а, напротив, распаляется и начинает реагировать на провокации, включая грубые фолы и игнорирование арбитром нарушений против него.
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Reims Start 2023
Ответ Андрей Хенто
Согласен на счет Араухо, отличный защитник подрастает у Барселоны, рад что и у Мадрида вырос в топ-защитника Милитао. Думаю нас ждет большое противостояние этих двух на протяжении многих лет.
Посмотрим, будет круто - если так и будет. удачи Араухо и Милитао и без травм до конца карьеры
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Андрей Хенто
Согласен на счет Араухо, отличный защитник подрастает у Барселоны, рад что и у Мадрида вырос в топ-защитника Милитао. Думаю нас ждет большое противостояние этих двух на протяжении многих лет.
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Green grass
Ответ Reims Start 2023
сам часто провокатор, ведёт себя неуважительно к сопернику в некоторых матчах, но и фолят на него больше остальных и игрок он не плохой.
Генича наслушался? Его в Ла Лиге нещадно лупят по ногам, поэтому он психует, его можно понять.
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Советский Комиссар
Расизма не существует в Европе
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Reims Start 2023
сам часто провокатор, ведёт себя неуважительно к сопернику в некоторых матчах, но и фолят на него больше остальных и игрок он не плохой.
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David Becker
Сказал чувак без образования)
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fede valverde
Лучше бы в заголовке написали, что Вини назвал Араухо лучшим защитником
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1CEMAN
Ответ Green grass
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те че надо, мукла?
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1CEMAN
Нет никакой проблемы
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Green grass
Ответ 1CEMAN
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1CEMAN
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