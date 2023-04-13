Винисиус о провокациях: «Я сталкивался с этим с 8 лет, не чувствую давления. Расизм? Это серьезная проблема, она связана с образованием»

Винисиус Жуниор не ощущает давления из-за провокаций в Ла Лиге..

По словам форварда « », он не чувствует себя защищенным из-за судейства в , но уже сталкивался с подобным, играя в Бразилии.

Винисиус уже на 5-й минуте посадил на карточку защитника « » Уэсли Фофана в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

О разнице в судействе в Ла Лиге и Лиге чемпионов

«Я не чувствую, что меня защищают, они [судьи] поступают правильно здесь. Если на ком-то жестко фолят с первых минут, за это должна быть карточка».

О провокациях

«Я сталкиваюсь с провокациями с восьми лет, когда я еще играл во «Фламенго», и до 18 лет, когда я приехал сюда. Я не чувствую давления, я нахожусь в лучшем клубе мира.

В 18 лет я уехал из Бразилии в лучший клуб мира. Я учился, работал и дома, и в клубе. Сейчас, когда мне 22, после более чем 200 матчей для меня нормально – играть лучше».

О расизме

«Это очень серьезная проблема, она связана с образованием. Я по-прежнему спокоен и надеюсь, что Ла Лига найдет верное решение».

О лучшем защитнике

«В Испании, безусловно, лучший – Араухо. Он здорово обороняется, он силен. Поэтому он и играет в «Барсе», – сказал .