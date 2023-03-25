Каземиро о расизме в адрес Винисиуса: «Должно быть очень суровое наказание. Это нехорошо ни для Вини, ни для Ла Лиги, ни для футбола»

заявил, что фанаты, оскорбляющие , должны быть наказаны.

Вингер « » часто подвергается расистским оскорблениям со стороны фанатов. В текущем сезоне Ла Лиги подала 8 жалоб в суды в связи с таким поведением болельщиков.

«Это очень серьезные поступки, мы всегда говорим об этом, и люди продолжают это делать. Должно быть очень суровое наказание.

Это происходит в разных уголках мира, но я прошу, чтобы Ла Лига приняла меры, потому что это нехорошо ни для Вини, ни для Ла Лиги, ни для футбола», – сказал полузащитник « » и сборной .