Каземиро о расизме в адрес Винисиуса: «Должно быть очень суровое наказание. Это нехорошо ни для Вини, ни для Ла Лиги, ни для футбола»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Каземиро Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Каземиро заявил, что фанаты, оскорбляющие Винисиуса Жуниора, должны быть наказаны. 

Вингер «Реала» часто подвергается расистским оскорблениям со стороны фанатов. В текущем сезоне Ла Лиги подала 8 жалоб в суды в связи с таким поведением болельщиков. 

«Это очень серьезные поступки, мы всегда говорим об этом, и люди продолжают это делать. Должно быть очень суровое наказание.

Это происходит в разных уголках мира, но я прошу, чтобы Ла Лига приняла меры, потому что это нехорошо ни для Вини, ни для Ла Лиги, ни для футбола», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии

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20 комментариев

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danilevich
Ответ igls54
Странно, но докапываются не до всех, а только до отдельных персонажей. Может это как-то связано с поведением отдельных личностей
Магуайр вышел из чата
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danilevich
Ответ Neron
Без всякого сарказмы, у нас уникальная страна, у нас татары гордятся, что они татары, чеченцы, что они чеченцы и так все, удмурты, лезгины, чуваши, армяне, евреи, дагестанцы и другие народы! И все они ещё гордятся тем, что все вместе они русские!))) Уверен, что негры, выросшие в России вообще не парятся, что они негры! Скорее наоборот)))
То есть это не в рф чёрного стриптизера засыпали угрозами(потому что как это черный такое себе позволяет) и ему прошлось уехать в спешке ?
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Alexander p.
Что на счёт расизма в адрес Алабы, лицемеры?
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Neron
Ответ Raul14
https://vm.tiktok.com/ZS8bS3ReE/
Вот именно! 5 баллов!
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Neron
Ответ Raul14
Да ты расист😡😡😡
Совсем нет, что ты!))) Вот тесть у меня 14 лет в Нью-Йорке прожил, вот он нигеров прям ненавидит!))) К более - менее образованным неграм нормально, а вот нигеров говорит любить не за что, это чёрные быдло-свиньи!)))
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Team_Coach
Ответ Товарищ Бразаускас
У меня по соседству общежитие медуниверситета, там куча негров. Никто и никогда не жаловался на расизм, и негры очень вежливые и адекватные, и к ним отношение соответствующее. А провокатор Винисиус мож посмотрит, как себя на поле ведет?
Афроамериканцы
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Raul14
Ответ Neron
Без всякого сарказмы, у нас уникальная страна, у нас татары гордятся, что они татары, чеченцы, что они чеченцы и так все, удмурты, лезгины, чуваши, армяне, евреи, дагестанцы и другие народы! И все они ещё гордятся тем, что все вместе они русские!))) Уверен, что негры, выросшие в России вообще не парятся, что они негры! Скорее наоборот)))
https://vm.tiktok.com/ZS8bS3ReE/
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Neron
Ответ Bazilic
Как будто у нас расизма нет
У нас он на уровне статистической погрешности, так что считай нет.
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Raul14
Ответ Neron
Тебя сильно будет парить, если будут называть йети, белым шоколадом, лысой обезьяной, луноликим и ещё как угодно?! Меня нет. Дело не в цвете кожи, а в адекватности, образованности и самоосознания человека, не более.
Да ты расист😡😡😡
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Neron
Ответ Raul14
Нет, просто белые всегда смеются над ними. Называют обезьяной, шимпанзе, уголь, нигга, это все не хорошо. Негры тоже люди.
Тебя сильно будет парить, если будут называть йети, белым шоколадом, лысой обезьяной, луноликим и ещё как угодно?! Меня нет. Дело не в цвете кожи, а в адекватности, образованности и самоосознания человека, не более.
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Cat Behemoth
Вот, что значит система. Практически все прогибаются под повесточку, и никто не хочет задать простой резонный вопрос - а почему именно он? Проще поддакнуть, чем включить мозг и потом за это подвергнуться обструкции ботов.
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Bazilic
Ответ Neron
Без всякого сарказмы, у нас уникальная страна, у нас татары гордятся, что они татары, чеченцы, что они чеченцы и так все, удмурты, лезгины, чуваши, армяне, евреи, дагестанцы и другие народы! И все они ещё гордятся тем, что все вместе они русские!))) Уверен, что негры, выросшие в России вообще не парятся, что они негры! Скорее наоборот)))
Как будто у нас расизма нет
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Товарищ Бразаускас
Ответ Neron
Без всякого сарказмы, у нас уникальная страна, у нас татары гордятся, что они татары, чеченцы, что они чеченцы и так все, удмурты, лезгины, чуваши, армяне, евреи, дагестанцы и другие народы! И все они ещё гордятся тем, что все вместе они русские!))) Уверен, что негры, выросшие в России вообще не парятся, что они негры! Скорее наоборот)))
У меня по соседству общежитие медуниверситета, там куча негров. Никто и никогда не жаловался на расизм, и негры очень вежливые и адекватные, и к ним отношение соответствующее. А провокатор Винисиус мож посмотрит, как себя на поле ведет?
+17
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Vlad
Винисиуса не оскорбляют на расовой почве. Почему никто не оскорбляет Камавинга, Тчуамени, Дембеле или Кессиэ. Они тоже чернокожие. Винисиуса оскорбляют за его склочные и скандальные выходки и реплики в адрес соперника. Винисиус это пример того, как некоторые чернокожие бывают ещё больше расисты, чем белые, цветные, жёлтые, красные, либо представители других рас.
+9
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Raul14
Ответ Neron
Если бы негры действительно гордились тем, что они негры, им было бы всё равно на любые оскорбления. Как всем остальным. Их что, растят с чувством вины, что быть чёрным плохо?
Нет, просто белые всегда смеются над ними. Называют обезьяной, шимпанзе, уголь, нигга, это все не хорошо. Негры тоже люди.
+2
-3
-1
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Neron
Без всякого сарказмы, у нас уникальная страна, у нас татары гордятся, что они татары, чеченцы, что они чеченцы и так все, удмурты, лезгины, чуваши, армяне, евреи, дагестанцы и другие народы! И все они ещё гордятся тем, что все вместе они русские!))) Уверен, что негры, выросшие в России вообще не парятся, что они негры! Скорее наоборот)))
+21
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+15
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Александр Чекин
Вини пуха
+3
-1
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Назар Игорь
Расизм в любых его проявлениях это скотство. Что касается конкретно Винисиуса, то можно было в какой-то мере понять оскорбления в адрес его чисто человеческих качеств, тут он не идеален, но оскорбляют его расу, это применительно к любому человеку с небелым цветом кожи. Вот за это карать надо жестко, прав Каземиро.
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-5
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igls54
Странно, но докапываются не до всех, а только до отдельных персонажей. Может это как-то связано с поведением отдельных личностей
+5
-3
+2
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Neron
Если бы негры действительно гордились тем, что они негры, им было бы всё равно на любые оскорбления. Как всем остальным. Их что, растят с чувством вины, что быть чёрным плохо?
+5
-3
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