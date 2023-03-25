Каземиро о расизме в адрес Винисиуса: «Должно быть очень суровое наказание. Это нехорошо ни для Вини, ни для Ла Лиги, ни для футбола»
Каземиро заявил, что фанаты, оскорбляющие Винисиуса Жуниора, должны быть наказаны.
Вингер «Реала» часто подвергается расистским оскорблениям со стороны фанатов. В текущем сезоне Ла Лиги подала 8 жалоб в суды в связи с таким поведением болельщиков.
«Это очень серьезные поступки, мы всегда говорим об этом, и люди продолжают это делать. Должно быть очень суровое наказание.
Это происходит в разных уголках мира, но я прошу, чтобы Ла Лига приняла меры, потому что это нехорошо ни для Вини, ни для Ла Лиги, ни для футбола», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии.
20 комментариев