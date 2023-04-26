Винисиус потер нашивку победителя клубного ЧМ, глядя в сторону трибун на арене «Жироны». «Реал» проиграл 2:4

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Жирона Монтиливи Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус указал на нашивку победителя клубного чемпионата мира в игре с «Жироной».

Вчера «Реал» в гостях играл против «Жироны» в матче 31-го тура Ла Лиги

В одном из эпизодов по ходу игры вингер мадридской команды Винисиус Жуниор потер нашивку победителя клубного ЧМ, глядя в сторону трибун на стадионе «Монтиливи».

Матч завершился победой «Жироны» со счетом 4:2. Винисиус стал автором одного из голов, он забил на 34-й минуте.

«Реал» на 11 очков отстает от лидирующей в чемпионате «Барселоны», которая провела на матч меньше. Сегодня «блауграна» в гостях сыграет с «Райо Вальекано».

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51 комментарий

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Cristo Rei
Делает все, чтобы его запомнили не как классного игрока, а как жалкого нытика и провокатора. Намного хуже молодых Криштиану и Неймара даже.
+139
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+122
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GuruFutbola
Пусть показывает, что хочет, пока его команду дрючат, никто не против 🤣
+114
-29
+85
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Ramin Mamedov
интересно, почему таким высокомерием всегда занимаются только игроки Реала
вроде ЛЧ много кто выигрывал, но никто постоянно этими показываниями на нашивки не выделялся..
+55
-11
+44
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Gaiar
Ответ DanielCarvalho
Каждый видит то, что хочет видеть. Ты через 10 лет будешь вспоминать, как он потёр нашивку или как он забил гол в финале ЛЧ? Редко кто вспоминает что Тотти, был редкостным гнидой и провокатором, больше его помнят как символ преданности одному клубу.
Тотти всю карьеру посвятил одному клубу, его обожают болельщики. А Винисиуса многие фанаты Реала не особо любят
+41
-10
+31
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GuruFutbola
Ответ angry horse
0:4
3:0 0:3 2:6 5:0 0:4 0:3 5:1 0:3 0:4
+36
-7
+29
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Vikeif
Ведет себя как обиженный школьник, а потом удивляется, что его не любят.
+27
-3
+24
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red hikkikomori
Ответ Никита Никулин
Когда-нибудь он повзрослеет. Неймар же поумнел чуть-чуть
Немайра ломали так , как Винисиусу и не снилось, при этом Неймар точно реже провоцировал словами соперников и болельщиков команды-соперника
+25
-2
+23
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Mr@k
Кастельянос потёр Реал об поле
+27
-7
+20
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WhatZ
Ответ angry horse
0:4
сейчас обсуждается текущая ситуаций: матч, в котором Реал проиграл 2:4. Почему нельзя говорить об этом, а нужно всегда перевести на прошлые встречи? Или ты застрял в истории?
+12
-2
+10
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Burel
Ответ Ramin Mamedov
интересно, почему таким высокомерием всегда занимаются только игроки Реала вроде ЛЧ много кто выигрывал, но никто постоянно этими показываниями на нашивки не выделялся..
столько гонора, как будто требл выиграли
+18
-8
+10
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Станислав Л
я думал, птички пролетали
+10
-3
+7
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Златан Лучший!
Позор
+8
-2
+6
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Игорь М.
Ответ DanielCarvalho
Каждый видит то, что хочет видеть. Ты через 10 лет будешь вспоминать, как он потёр нашивку или как он забил гол в финале ЛЧ? Редко кто вспоминает что Тотти, был редкостным гнидой и провокатором, больше его помнят как символ преданности одному клубу.
Я даже и забыл, что он в финале ЛЧ забивал.
+6
-2
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Нефанатик
Жаль что не удалили его. Должен был быть удален. К своим провокациям еще и симулировал. Но карточки избежал. Много было в футболе быстрых игроков, быстрее него, техничнее и о них никто не помнит. Этот слишком тупой что бы быть великим игроком. Его потолок - уровень Робиньо. Без Бензема на поле раскрывается настоящий Винисиус. Очень мало времени у него взяться за ум. Максимум один сезон. Сейчас придет на замену Кариму топ нападающий, которому будет плевать на статистику Винисиуса и который будет забивать сам. Тогда карьера и покатится вниз.
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Alex1104
Странно, что он не потер то место, которое по идее должно было беспокоить в этот момент.
Видимо, после матча потер.
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WhatZ
Ответ angry horse
Матч этого сезона
и как он сочетается с новостью о том, что Винисиус провоцировал фанатов соперника в поединке против Жироны. В матче, который Реал проиграл?
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denisques
Ответ Temp LC
Он же не за Барселону играет
По этому он и не на первом месте😂 и занимается полировкой поверхностей)))
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llolishe
Кринж в том ,что Винисиус сам нарывается и провоцирует соперников, а потом когда на нем фолят плачет
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Нефанатик
Ответ Сикарио
а мы думали это ты
ты "думал"? Не льсти себе.
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Мукунку хороший
Подтер победителю)
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Number_2
Как бы не играл, какой-то детский сад..
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Нефанатик
Винисиус лучший пример - абсолютного отсутствия мозгов.
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MK
да нет) виноваты все) кроме Вини
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denisques
Ответ DanielCarvalho
Каждый видит то, что хочет видеть. Ты через 10 лет будешь вспоминать, как он потёр нашивку или как он забил гол в финале ЛЧ? Редко кто вспоминает что Тотти, был редкостным гнидой и провокатором, больше его помнят как символ преданности одному клубу.
Да буду, не могу вспомнить ни один его "гениальный гол", а кривляющуюся гримасу да
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Ванька-Манька
Винисус потёр нашивку, а Жирона потёрла прям по губам Винисиусу и всем поклонникам реала))
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