Винисиус потер нашивку победителя клубного ЧМ, глядя в сторону трибун на арене «Жироны». «Реал» проиграл 2:4
Винисиус указал на нашивку победителя клубного чемпионата мира в игре с «Жироной».
Вчера «Реал» в гостях играл против «Жироны» в матче 31-го тура Ла Лиги.
В одном из эпизодов по ходу игры вингер мадридской команды Винисиус Жуниор потер нашивку победителя клубного ЧМ, глядя в сторону трибун на стадионе «Монтиливи».
Матч завершился победой «Жироны» со счетом 4:2. Винисиус стал автором одного из голов, он забил на 34-й минуте.
«Реал» на 11 очков отстает от лидирующей в чемпионате «Барселоны», которая провела на матч меньше. Сегодня «блауграна» в гостях сыграет с «Райо Вальекано».
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вроде ЛЧ много кто выигрывал, но никто постоянно этими показываниями на нашивки не выделялся..
Видимо, после матча потер.