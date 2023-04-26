Винисиус потер нашивку победителя клубного ЧМ, глядя в сторону трибун на арене «Жироны». «Реал» проиграл 2:4

Винисиус указал на нашивку победителя клубного чемпионата мира в игре с «Жироной».

Вчера «Реал» в гостях играл против «Жироны» в матче 31-го тура .

В одном из эпизодов по ходу игры вингер мадридской команды потер нашивку победителя клубного ЧМ, глядя в сторону трибун на стадионе «Монтиливи».

Матч завершился победой «Жироны» со счетом 4:2. Винисиус стал автором одного из голов, он забил на 34-й минуте.

«Реал» на 11 очков отстает от лидирующей в чемпионате «Барселоны», которая провела на матч меньше. Сегодня «блауграна» в гостях сыграет с «Райо Вальекано».

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