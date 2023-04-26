Винисиус о желтой после того, как игрок «Жироны» пнул в него мячом: «😅 Ла Лига 😅»
Винисиус Жуниор недоволен тем, как к нему относятся судьи в Ла Лиге.
Вингер «Реала» после поражения в матче 31-го тура Ла Лиги от «Жироны» (2:4) репостнул твит аккаунта Mundo da Bola со словами: «Винисиус лежал на газоне, и игрок «Жироны» ударил по нему мячом. Винисиус пожаловался, получил карточку, а соперника не наказали».
Эту публикацию Винисиус выложил на своей странице в твиттере и написал: «😅 Ла Лига 😅».
Ранее стало известно, что фанаты «Жироны» называли бразильца «обезьяной» во время игры с «Реалом» и пели «как же ты плох». В ответ на оскорбления бразилец потер нашивку победителя клубного чемпионата мира, глядя в сторону трибун стадиона «Монтиливи».
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ну и жаловаться судье, когда в тебя после свистка херачат мячом - удел слабых. хотя, разобраться после матча один на один (Как Феде) - тоже. значит надо быть терпилой и терпеть все) логика примерно такая.
из-за этого Роналду в своё время выписали удаление в 4матча,просто из-за того что чуточку тронул купленного судейку,который за симуляцию Суареса поставил пенку,а когда Роналду толкнули дал жёлтую за симуляцию.