Винисиус о желтой после того, как игрок «Жироны» пнул в него мячом: «😅 Ла Лига 😅»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Жирона Хавьер Иглесиас Вильянуэва соцсети Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор недоволен тем, как к нему относятся судьи в Ла Лиге.

Вингер «Реала» после поражения в матче 31-го тура Ла Лиги от «Жироны» (2:4) репостнул твит аккаунта Mundo da Bola со словами: «Винисиус лежал на газоне, и игрок «Жироны» ударил по нему мячом. Винисиус пожаловался, получил карточку, а соперника не наказали».

Эту публикацию Винисиус выложил на своей странице в твиттере и написал: «😅 Ла Лига 😅».

Ранее стало известно, что фанаты «Жироны» называли бразильца «обезьяной» во время игры с «Реалом» и пели «как же ты плох». В ответ на оскорбления бразилец потер нашивку победителя клубного чемпионата мира, глядя в сторону трибун стадиона «Монтиливи».

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23 комментария

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здравия желаю
Ответ GuruFutbola
Кто провел интернет в зоопарк?)
Спроси у своего оператора
+64
-9
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EmilKB24
Ответ Никого_нет
Тут то за что хейт в адрес Вини ? В него мячом пнули, так еще и желтую дали
как за что? он потер нашивку, когда его оскорбляли. провокатор жуткий. надо за кохонес сразу браться, тогда все норм))

ну и жаловаться судье, когда в тебя после свистка херачат мячом - удел слабых. хотя, разобраться после матча один на один (Как Феде) - тоже. значит надо быть терпилой и терпеть все) логика примерно такая.
+34
-6
+28
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Никого_нет
Тут то за что хейт в адрес Вини ? В него мячом пнули, так еще и желтую дали
+40
-14
+26
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Данияр Жумабекович
Ответ здравия желаю
Спроси у своего оператора
🤣🤣🤣
+9
0
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Виктор Никитин
Ответ EmilKB24
как за что? он потер нашивку, когда его оскорбляли. провокатор жуткий. надо за кохонес сразу браться, тогда все норм)) ну и жаловаться судье, когда в тебя после свистка херачат мячом - удел слабых. хотя, разобраться после матча один на один (Как Феде) - тоже. значит надо быть терпилой и терпеть все) логика примерно такая.
так Вини отвечает, а не провоцирует в основном.. разницу чуете? провоцируют как раз его
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Фанат спорта01
Ответ Burel
кто ему выпишет, если он играет в клубе режима имени франко
ага)
из-за этого Роналду в своё время выписали удаление в 4матча,просто из-за того что чуточку тронул купленного судейку,который за симуляцию Суареса поставил пенку,а когда Роналду толкнули дал жёлтую за симуляцию.
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VuNePonimaete
Ответ Игорь Климов
Давно пора уже этому Винисиусу выписать дисквалификацию на пару матчей за дискредитацию Ла Лиги.
сразу россиянина видно
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Тиджани Бабангида
Самый популярный игрок для команд соперника
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red hikkikomori
Ответ Никого_нет
Тут то за что хейт в адрес Вини ? В него мячом пнули, так еще и желтую дали
А мяч разве не в игре был?
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prigodich
Ответ EmilKB24
как за что? он потер нашивку, когда его оскорбляли. провокатор жуткий. надо за кохонес сразу браться, тогда все норм)) ну и жаловаться судье, когда в тебя после свистка херачат мячом - удел слабых. хотя, разобраться после матча один на один (Как Феде) - тоже. значит надо быть терпилой и терпеть все) логика примерно такая.
Не осуждаю, у тебя логика россиянина. В России тебя хотят норовят кинуть все, от гопников до президента. И быть терпилой - самая губительная тактика. В Испании кроме как на футбольном поле, на тебя нигде и никогда не оказывается давление. И если ты ведёшь себя как бразилец из трущоб или даже как герой Джейсона Стетхэма, то никому ты нравиться не будешь. Очень разная среда.
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OneMind
Ответ EmilKB24
как за что? он потер нашивку, когда его оскорбляли. провокатор жуткий. надо за кохонес сразу браться, тогда все норм)) ну и жаловаться судье, когда в тебя после свистка херачат мячом - удел слабых. хотя, разобраться после матча один на один (Как Феде) - тоже. значит надо быть терпилой и терпеть все) логика примерно такая.
Бедняжка. Его оскорбляли. Как соперников называть командой уровня второго дивизиона и что он богаче их всех, так он крутым себя считает, а только с трибуны что-то крикнули, так бедный обиделся сразу
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