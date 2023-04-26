Винисиус о желтой после того, как игрок «Жироны» пнул в него мячом: «😅 Ла Лига 😅»

Винисиус Жуниор недоволен тем, как к нему относятся судьи в Ла Лиге.

Вингер « » после поражения в матче 31-го тура от «Жироны» (2:4) репостнул твит аккаунта Mundo da Bola со словами: « лежал на газоне, и игрок «Жироны» ударил по нему мячом. Винисиус пожаловался, получил карточку, а соперника не наказали».

Эту публикацию Винисиус выложил на своей странице в твиттере и написал: «😅 Ла Лига 😅».

Ранее стало известно, что фанаты «Жироны» называли бразильца «обезьяной» во время игры с «Реалом» и пели «как же ты плох». В ответ на оскорбления бразилец потер нашивку победителя клубного чемпионата мира, глядя в сторону трибун стадиона «Монтиливи».

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