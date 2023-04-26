Фанаты «Жироны» называли Винисиуса «обезьяной» во время игры с «Реалом» и пели «как же ты плох»

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия болельщики Жирона Монтиливи Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Болельщики «Жироны» оскорбляли Винисиуса Жуниора во время вчерашнего матча Ла Лиги.

Во время игры между «Жироной» и «Реалом» Винисиус упал на газон в результате единоборства и просил судью зафиксировать фол. В этот момент игрок «Жироны» пнул мячом в бразильца. Винисиус эмоционально отреагировал на действия соперника, и судья Хавьер Иглесиас Вильянуэва показал вингеру «Реала» желтую карточку.

После этого, как сообщает RedeTV!, болельщики «Жироны» стали скандировать «mono, mono» в адрес Винисиуса (в переводе с испанского «обезьяна, обезьяна» – примечание Sports.ru). В ответ на оскорбления бразилец потер нашивку победителя клубного чемпионата мира, глядя в сторону трибун стадиона «Монтиливи».

El Confidencial добавляет, что в ходе игры болельщики «Жироны» пели «Винисиус, как же ты плох, как же ты плох».

В окружении бразильца недовольны сложившейся ситуацией. «Такое случается только в гостевых матчах Ла Лиги. В Европе, когда «Реал» играет в Лиге чемпионов, такого никогда не бывает», – сказал источник, близкий к игроку, комментируя фолы футболистов каталонской команды на вингере, а также оскорбления с трибун в его адрес.

Матч завершился победой «Жироны» со счетом 4:2. Винисиус стал автором одного из голов, он забил на 34-й минуте.

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80 комментариев

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avAngard
Ответ Даниил Илюхин
Почему Винисиуса постоянно оскорбляют?
в основном только его,странно, да?)))
+109
-15
+94
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Muhammad Juraev
Ответ Даниил Илюхин
Почему Винисиуса постоянно оскорбляют?
Может потому что на поле он мерзкий провокатор?!
+107
-32
+75
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Inside 88 LW
Пока игроки Реала терли свои нашивки за былые заслуги, игроки Жироны им разносили ворота )
+50
-15
+35
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Ксяоми Ноутов
после матча Винисиусу пришлось пятую точку тереть)
+32
-4
+28
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Даниил Илюхин
Почему Винисиуса постоянно оскорбляют?
+36
-10
+26
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Muhammad Juraev
Ответ Moscwow
Комментарий удален модератором
А самому Винисиуса, когда он толкает игроков, распускает руки ничего не будет)
А потом удивляемся почему же все не любят Винисиуса)
+32
-11
+21
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Burel
Ответ Moscwow
Комментарий удален модератором
почему ты не указал, что первичными были провокации самого Вянисиуса
+27
-12
+15
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xDe xDe
Ответ Даниил Илюхин
Почему Винисиуса постоянно оскорбляют?
Потому что он:
1. Легко поддаётся на провокации, а для гопья это как красная тряпка
2. Чёрный (ну ничего с этим не поделаешь)
3. Классный дриблёр и часто тащит этим, а у гопья с этого бомбит
4. Классный дриблёр и часто фейлит, а за фейлы следует унижать (по мнению гопья)
5. В ответ на провокации часто отвечает ехидно, отчего бомбит уже у самих провокаторов
6. Мадридист (Реал многие не любят, не за что-то, а просто в принципе "потому что Реал")
Основные пункты :)
+34
-21
+13
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Mohnatiy
Никто его не любит. Но некоторые индивидуумы до сих пор не могут понять - почему. Видимо, с закрытыми глазами футбол смотрят...
+20
-7
+13
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Прекрасная РФПЛ будущего
В ответ он потер нашивку победителя клубного ЧМ среди людей
+13
-3
+10
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GuruFutbola
На правду не обижаются) пора уже смириться и принять свою сущность)
+21
-12
+9
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Muhammad Juraev
Ответ VuNePonimaete
Почему мерзкий провокатор перестает быть таковым в ЛЧ?
Он и там такой!
Кто сказал, что он там не такой?
+9
-1
+8
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Рецу Кайо
Ответ xDe xDe
Потому что он: 1. Легко поддаётся на провокации, а для гопья это как красная тряпка 2. Чёрный (ну ничего с этим не поделаешь) 3. Классный дриблёр и часто тащит этим, а у гопья с этого бомбит 4. Классный дриблёр и часто фейлит, а за фейлы следует унижать (по мнению гопья) 5. В ответ на провокации часто отвечает ехидно, отчего бомбит уже у самих провокаторов 6. Мадридист (Реал многие не любят, не за что-то, а просто в принципе "потому что Реал") Основные пункты :)
Вини и есть провокатор и истеричка
+7
0
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Traxyla
Ответ Даниил Илюхин
Почему Винисиуса постоянно оскорбляют?
Они знают что он вспыльчив и его легко вывести из себя . В Испании мерзкие болельщики
+15
-10
+5
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Так они ему и кричат, потому что знают, что он ведется. А поведение самого футболиста в каждом втором матче безобразное. Провокатор тот еще. В общем, теперь это уже до конца карьеры
+8
-3
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VuNePonimaete
Ответ Muhammad Juraev
Может потому что на поле он мерзкий провокатор?!
Почему мерзкий провокатор перестает быть таковым в ЛЧ?
+23
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Данияр Жумабекович
это действительно так, в ЛЧ Вини спокойно играет, его так же бьют защитники, он встаёт и дальше бежит. В Ла Лиге как будто каждый стадион пытается его вывести из себя и что плохо, Вини реагирует на каждую провокацию. Отчасти конечно он сам виноват, но и все бочки на него катить тоже нельзя. Любой человек будет реагировать, если его все время оскорбляют
+8
-3
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гель кристины
Неймар был ангел по сравнению с ним
+4
0
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mallowan
Ответ Gestor_36
можно манку вывести из джунглей, а джунгли из манки вывести невозможно )
Ты, что тут забыл?
+7
-3
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Колбаскер тут
Ну а не обезьяна что ли?
+4
-1
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Slavnov
Ответ f0rmoceft
Вини надо научиться контролировать себя. Его оскорбляют, и он постоянно ведётся.
так он сам себя неадекватно ведет,в лиге чемпионов смотрел игру,он там прыгал,со всеми спорил,на игроков противника орал
+5
-2
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Ришад Хайруллин
Ответ Moscwow
Комментарий удален модератором
да да если Гави пихается играет вы сразу хейтите его но если вини его провоцировать он не виноват о вообще он чёрный и все из за этого
+6
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Футбол_это_жизнь
Удивительно, что Винни не потребовал удалить ГаззаНигу на первой же минуте. Вратарь Жирона очень рисковал
+7
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Предан Мадриду!!!
на Вини пинают мяч, он реагирует, ему показывают жёлтую карточку, его называют обезьяной... Я правильно понял?
+7
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Slavnov
Чего-то его все так называют,может он реально похож
+3
-1
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