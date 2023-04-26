Фанаты «Жироны» называли Винисиуса «обезьяной» во время игры с «Реалом» и пели «как же ты плох»

Болельщики «Жироны» оскорбляли Винисиуса Жуниора во время вчерашнего матча Ла Лиги.

Во время игры между «Жироной» и «Реалом» Винисиус упал на газон в результате единоборства и просил судью зафиксировать фол. В этот момент игрок «Жироны» пнул мячом в бразильца. Винисиус эмоционально отреагировал на действия соперника, и судья Хавьер Иглесиас Вильянуэва показал вингеру « » желтую карточку.

После этого, как сообщает RedeTV!, болельщики «Жироны» стали скандировать «mono, mono» в адрес Винисиуса (в переводе с испанского «обезьяна, обезьяна» – примечание Sports.ru). В ответ на оскорбления бразилец потер нашивку победителя клубного чемпионата мира, глядя в сторону трибун стадиона «Монтиливи».

El Confidencial добавляет, что в ходе игры болельщики «Жироны» пели « , как же ты плох, как же ты плох».

В окружении бразильца недовольны сложившейся ситуацией. «Такое случается только в гостевых матчах . В Европе, когда «Реал» играет в Лиге чемпионов, такого никогда не бывает», – сказал источник, близкий к игроку, комментируя фолы футболистов каталонской команды на вингере, а также оскорбления с трибун в его адрес.

Матч завершился победой «Жироны» со счетом 4:2. Винисиус стал автором одного из голов, он забил на 34-й минуте.

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