Фанаты «Жироны» называли Винисиуса «обезьяной» во время игры с «Реалом» и пели «как же ты плох»
Болельщики «Жироны» оскорбляли Винисиуса Жуниора во время вчерашнего матча Ла Лиги.
Во время игры между «Жироной» и «Реалом» Винисиус упал на газон в результате единоборства и просил судью зафиксировать фол. В этот момент игрок «Жироны» пнул мячом в бразильца. Винисиус эмоционально отреагировал на действия соперника, и судья Хавьер Иглесиас Вильянуэва показал вингеру «Реала» желтую карточку.
После этого, как сообщает RedeTV!, болельщики «Жироны» стали скандировать «mono, mono» в адрес Винисиуса (в переводе с испанского «обезьяна, обезьяна» – примечание Sports.ru). В ответ на оскорбления бразилец потер нашивку победителя клубного чемпионата мира, глядя в сторону трибун стадиона «Монтиливи».
El Confidencial добавляет, что в ходе игры болельщики «Жироны» пели «Винисиус, как же ты плох, как же ты плох».
В окружении бразильца недовольны сложившейся ситуацией. «Такое случается только в гостевых матчах Ла Лиги. В Европе, когда «Реал» играет в Лиге чемпионов, такого никогда не бывает», – сказал источник, близкий к игроку, комментируя фолы футболистов каталонской команды на вингере, а также оскорбления с трибун в его адрес.
Матч завершился победой «Жироны» со счетом 4:2. Винисиус стал автором одного из голов, он забил на 34-й минуте.
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А потом удивляемся почему же все не любят Винисиуса)
1. Легко поддаётся на провокации, а для гопья это как красная тряпка
2. Чёрный (ну ничего с этим не поделаешь)
3. Классный дриблёр и часто тащит этим, а у гопья с этого бомбит
4. Классный дриблёр и часто фейлит, а за фейлы следует унижать (по мнению гопья)
5. В ответ на провокации часто отвечает ехидно, отчего бомбит уже у самих провокаторов
6. Мадридист (Реал многие не любят, не за что-то, а просто в принципе "потому что Реал")
Основные пункты :)
Кто сказал, что он там не такой?