В личном зале Винисиуса есть «стена кумиров» – к Пеле, Роналдо и Брайанту добавили изображения Роналду и Леброна

Теги Криштиану Роналду Леброн Джеймс Кобе Брайант Реал Мадрид Роналдо Ла Лига Пеле соцсети Винисиус Жуниор Футбол

В личном спортивном зале Винисиуса появилась стена кумиров – на ней есть Криштиану Роналду.

Около трех месяцев назад на стенах спортивного зала вингера «Реала» были размещены изображения Пеле, Роналдо и баскетболиста Коби Брайанта.

Испанский художник Рене Макела добавил новых спортсменов на «стену кумиров» Винисиуса. Теперь там появились изображения Криштиану Роналду и баскетболиста Леброна Джеймса.

«Стена кумиров». Вторая часть. Криштиану Роналду и Леброн Джеймс. Спасибо Винисиусу и его команде за доверие», – написал Макела.

Фото: instagram.com/makelismos

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16 комментариев

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B_Boris
Ответ Диван диванов
У каждого фана месси на рабочем столе комьютера установлен криштиану роналду.Они видят его во снах.Вот что значит величие
😁 Но все фаны без исключения, особенно фаны Кринжа знают что Месси величайший за всю историю GOAT 🐐 🏆
+1
0
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Arman Markosyan 25
Ответ Диван диванов
У каждого фана месси на рабочем столе комьютера установлен криштиану роналду.Они видят его во снах.Вот что значит величие
У меня такого нет, не знаю о чем ты
+1
0
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Decard Show
Все молодые таланты сильно фанатеет от Португальца7:

Мбаппе
Вини
Родриго
Гарначо ( он же аргентинец)
Сака
Антони
Рис Джеймс
Мудрик
Влахович
+1
-1
0
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Greatest Of All Time
Ответ BananaMama
Чемпионом мира и Винченцо Яквинта становился. Или Стефан Гиварш А рекордсмен ЛЧ - один
Винченцо и тот кого ты назвал, тоже добились за свою карьеру то чего добился Месси???
У этих двоих на двоих хотя бы соберётся половина наград Месси??
Или хотя бы 20 трофеев??? 42 трофеев для них и 7 жизни не добиться, по этому 20 хотя бы собрали??)))
Они тоже как Месси 4 ЛЧ выиграли?? 7 ЗМ?? 6 ЗБ???
ЧМ для Месси то чего не хватало за карьеру. А тех кого ты назвал, ЧМ это то чего только добились за свою карьеру а больше нечем похвастаться.
Так что плачь 🍌.
+3
0
+3
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Greatest Of All Time
Ответ Igor Shalamov
Величие в левых пенальти и судейских свистках. Самый позорный чемпион мира в истории
Для вас он теперь будет позорный, так как ваш кумир опозорился на весь мир, забив 1 гол с пенальти за весь турнир. 🤣

Плачь.🤣
+2
-1
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Igor Shalamov
Ответ Greatest Of All Time
Величие это 18.12.2022. Ваш самый не любимый дата за всю жизнь. 😁
Величие в левых пенальти и судейских свистках. Самый позорный чемпион мира в истории
+2
-3
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BananaMama
Ответ Greatest Of All Time
Величие это 18.12.2022. Ваш самый не любимый дата за всю жизнь. 😁
Чемпионом мира и Винченцо Яквинта становился. Или Стефан Гиварш
А рекордсмен ЛЧ - один
+2
-4
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Алексий Бяконт
Ответ ConorNite
Уровень легендарности в зале зашкаливает. Все великие чемпионы. Ориентир у Вини восхитительный. Кто знает, может когда-то и он сам будет изображен на подобной стене
Он похоже ещё не в курсе, что тела кумиров тоже умирают.
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Shadow1882
Автор не узнал Джордана?
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Андрей Хенто
Винисиус молодец, очень сильно прибавил в физическом плане, видно, что дополнительные тренировки приносят свои плоды. Главное еще стать более сильным в моральном плане, играть в футбол и не реагировать на провокации и тогда он достигнет большого успеха в мире футбола.
+2
-2
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Сэр-НеХер
Ответ Диван диванов
У каждого фана месси на рабочем столе комьютера установлен криштиану роналду.Они видят его во снах.Вот что значит величие
Сам понял, что сказал ?
+6
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Greatest Of All Time
Ответ Диван диванов
У каждого фана месси на рабочем столе комьютера установлен криштиану роналду.Они видят его во снах.Вот что значит величие
Величие это 18.12.2022.
Ваш самый не любимый дата за всю жизнь. 😁
+7
-11
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gangstarr
Я бы хотел если бы у меня рисовали Леброна, то рисовали бы в форме Кавс, хоть я и фанат ЛА, но Леброн это Кливленд
+6
0
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Диван диванов
У каждого фана месси на рабочем столе комьютера установлен криштиану роналду.Они видят его во снах.Вот что значит величие
+29
-15
+14
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Kyancey
Величие!
+3
-3
0
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ConorNite
Уровень легендарности в зале зашкаливает. Все великие чемпионы. Ориентир у Вини восхитительный. Кто знает, может когда-то и он сам будет изображен на подобной стене
+29
-5
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