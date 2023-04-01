В личном зале Винисиуса есть «стена кумиров» – к Пеле, Роналдо и Брайанту добавили изображения Роналду и Леброна
В личном спортивном зале Винисиуса появилась стена кумиров – на ней есть Криштиану Роналду.
Около трех месяцев назад на стенах спортивного зала вингера «Реала» были размещены изображения Пеле, Роналдо и баскетболиста Коби Брайанта.
Испанский художник Рене Макела добавил новых спортсменов на «стену кумиров» Винисиуса. Теперь там появились изображения Криштиану Роналду и баскетболиста Леброна Джеймса.
«Стена кумиров». Вторая часть. Криштиану Роналду и Леброн Джеймс. Спасибо Винисиусу и его команде за доверие», – написал Макела.
Фото: instagram.com/makelismos
Мбаппе
Вини
Родриго
Гарначо ( он же аргентинец)
Сака
Антони
Рис Джеймс
Мудрик
Влахович
У этих двоих на двоих хотя бы соберётся половина наград Месси??
Или хотя бы 20 трофеев??? 42 трофеев для них и 7 жизни не добиться, по этому 20 хотя бы собрали??)))
Они тоже как Месси 4 ЛЧ выиграли?? 7 ЗМ?? 6 ЗБ???
ЧМ для Месси то чего не хватало за карьеру. А тех кого ты назвал, ЧМ это то чего только добились за свою карьеру а больше нечем похвастаться.
Так что плачь 🍌.
Плачь.🤣
А рекордсмен ЛЧ - один
Ваш самый не любимый дата за всю жизнь. 😁