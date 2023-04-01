В личном зале Винисиуса есть «стена кумиров» – к Пеле, Роналдо и Брайанту добавили изображения Роналду и Леброна

В личном спортивном зале Винисиуса появилась стена кумиров – на ней есть Криштиану Роналду.

Около трех месяцев назад на стенах спортивного зала вингера « » были размещены изображения , и баскетболиста Коби Брайанта.

Испанский художник Рене Макела добавил новых спортсменов на «стену кумиров» Винисиуса. Теперь там появились изображения и баскетболиста Леброна Джеймса.

«Стена кумиров». Вторая часть. Криштиану Роналду и Леброн Джеймс. Спасибо Винисиусу и его команде за доверие», – написал Макела.

Фото: instagram.com/makelismos