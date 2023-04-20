«Спросил Обаму: «Почему вы не признали геноцид армян? Вы обещали». Он был в шоке. Охрана хотела меня побыстрее проводить». Мовсисян о встрече с президентом США
Юра Мовсисян обсуждал с Бараком Обамой признание геноцида армян.
Это произошло в 2009 году, когда бывший форвард сборной Армении выиграл Кубок МЛС в составе «Реал Солт Лейк», которая в качестве чемпиона страны позже была на приеме у президента США в Белом доме.
– Ты виделся с президентом США Бараком Обамой. Как это было?
– Мы выиграли МЛС в 2009‑м году. Для США это стандартная практика, когда чемпионов страны принимает президент в Белом доме. Помню, было много охраны.
– Обама – что он за человек?
– Очень высокий, шутил хорошо. Открыто общался с футболистами.
Я еще у него спросил: «А почему вы не признали геноцид армян? Вы нам обещали это». Потому что когда Обама шел на выборы, то пообещал армянской диаспоре: «Голосуйте за меня, а я признаю геноцид».
Но он соврал. Поэтому я и задал свой вопрос. Он был в шоке. Сказал: «Давай лучше занимайся футболом, а не политикой». Я ответил: «Это не политика, это жизнь».
– Смело. После никто не подходил, не говорил: «Зачем ты такое спрашиваешь»?
– Перед встречей нас предупреждали: «Вам нельзя задавать никакие вопросы. Только если президент сам что‑то спросит, тогда можно ответить». Но мне было важно задать это – для себя, для всех армян.
Потом все говорили: «Мы же тебе сказали – нельзя». Из Белого дома, конечно, не выгнали, но вся охрана на меня по‑другому смотрела. Хотели побыстрее проводить, – рассказал бывший игрок «Спартака» и «Краснодара».
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