«Спросил Обаму: «Почему вы не признали геноцид армян? Вы обещали». Он был в шоке. Охрана хотела меня побыстрее проводить». Мовсисян о встрече с президентом США

Теги МЛС премьер-лига Россия сборная Армении по футболу Реал Солт Лейк Барак Обама Юра Мовсисян Политика Матч ТВ Футбол

Юра Мовсисян обсуждал с Бараком Обамой признание геноцида армян.

Это произошло в 2009 году, когда бывший форвард сборной Армении выиграл Кубок МЛС в составе «Реал Солт Лейк», которая в качестве чемпиона страны позже была на приеме у президента США в Белом доме.

– Ты виделся с президентом США Бараком Обамой. Как это было?

– Мы выиграли МЛС в 2009‑м году. Для США это стандартная практика, когда чемпионов страны принимает президент в Белом доме. Помню, было много охраны.

– Обама – что он за человек?

– Очень высокий, шутил хорошо. Открыто общался с футболистами.

Я еще у него спросил: «А почему вы не признали геноцид армян? Вы нам обещали это». Потому что когда Обама шел на выборы, то пообещал армянской диаспоре: «Голосуйте за меня, а я признаю геноцид».

Но он соврал. Поэтому я и задал свой вопрос. Он был в шоке. Сказал: «Давай лучше занимайся футболом, а не политикой». Я ответил: «Это не политика, это жизнь».

– Смело. После никто не подходил, не говорил: «Зачем ты такое спрашиваешь»?

– Перед встречей нас предупреждали: «Вам нельзя задавать никакие вопросы. Только если президент сам что‑то спросит, тогда можно ответить». Но мне было важно задать это – для себя, для всех армян.

Потом все говорили: «Мы же тебе сказали – нельзя». Из Белого дома, конечно, не выгнали, но вся охрана на меня по‑другому смотрела. Хотели побыстрее проводить, – рассказал бывший игрок «Спартака» и «Краснодара».

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140 комментариев

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Рома Политов
Вне зависимости от полических взглядов круто, что человек видя президента не стал пресмыкаться перед ним, нализывать ему, а спросил, то что его реально волновало
+322
-26
+296
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Рома Политов
А в конце добавил: Барак Баракович, хочу пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу
+210
-15
+195
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Metalloid
Вот вообще не удивлён, Барак мутный тип, по подъездам ссал ходил тут у нас...
+187
-12
+175
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Рома Политов
Ответ instasamka
В Америке да, смог бы он спросить так же Путина?
У нас Шевчук спрашивал, Иван Хренов спрашивал
+158
-11
+147
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Tigranodovar
Ответ Рома Политов
У нас Шевчук спрашивал, Иван Хренов спрашивал
Оба примера из 2010. Сейчас такие примеры:

Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
"Я прошу у вас прощения. Извините меня, пожалуйста, я был неправ", — сказал Краснянский на видео, которое показали в эфире Первого канала.

В Тамбовской области избили активиста, который пожаловался Путину. Пострадавший получил три ножевых ранения, он был госпитализирован.

Родители школьников из села Кетово пожаловались президенту. После этого к ним пришла полиция

Пропал житель чеченского села Кенхи Рамазан Джалалдинов, чей дом сожгли после того, как он пожаловался на Рамзана Кадырова президенту РФ Владимиру Путину.
+64
-13
+51
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instasamka
Ответ Рома Политов
Вне зависимости от полических взглядов круто, что человек видя президента не стал пресмыкаться перед ним, нализывать ему, а спросил, то что его реально волновало
В Америке да, смог бы он спросить так же Путина?
+78
-38
+40
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London.is.blue
Кстати эту тему в США долго лоббировала Ким Кардашьян, и в итоге геноцид таки признали при Байдене. Вот такой поворот)
+34
-5
+29
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Hilperico
Ответ Metalloid
Вот вообще не удивлён, Барак мутный тип, по подъездам ссал ходил тут у нас...
Да кошмар, у нас в доме после его проделок до сих пор не могут лифт починить.
+23
-1
+22
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Thomas Schaaf
Ответ London.is.blue
Кстати эту тему в США долго лоббировала Ким Кардашьян, и в итоге геноцид таки признали при Байдене. Вот такой поворот)
А какая разница кто это лоббировал? Признали его только из-за того, что Турция российские с-300 купила, как наказание за непослушание
+20
-3
+17
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AF007
Про Обэму ещё Сан Саныч всë по полочкам разложил
+22
-5
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слесарь Гавриленко
Ответ Metalloid
Вот вообще не удивлён, Барак мутный тип, по подъездам ссал ходил тут у нас...
ладно у вас по подъездам, а у нас так просто по парадным!
+16
-1
+15
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Shadow1882
Высокий уровень приплетения в комментариях)
+16
-3
+13
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Super Objectively
Ответ instasamka
В Америке да, смог бы он спросить так же Путина?
ага )) ты знаешь сколько отелей нужно будет зарезервировать ..что бы футбольная команда отсидела карантин перед встречей ??))
))
+29
-16
+13
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Zhenya Vishnevskiy
Ответ Кеша
Во время Второй Мировой войны США вывезли весь золотой запас из Франции , чтобы он не достался Германии. В 1959 году , будучи министром Обороны Франции Шарль де Голль вывел свои войска из Алжира , одновременно освободив от колониального гнета несколько африканских государств , чем вызвал возмущение в США и президента Эйзенхауэра. В 1966 году Шарль де Голль вывел свою страну из НАТО , потребовав у США вернуть золото во Францию . США вместо золота отправляет целый пароход с долларами . Президент республики вернул пароход со словами «нам не нужны эти бумажки, ждём золото». США присылают вместо золота два парохода с долларами . Но и на этом не удалось договориться с Де Голлем. С 1958 по 1969 США организовали 32 покушения на генерала . В итоге стараниями спецслужб США Президента де Голль свергли в 1969 году . От США нет и не будет никому покоя на Земле . Это государство террорист .
Так всё и было, в интернете врать не будут. (с) В. И. Ленин
+11
-1
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_El Nino_
Если это правда, то надо иметь огромные яйца, чтоб не растеряться и спросить об этом на прямую, в обход запретам.
+19
-9
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Maxim Vasnechov
Ответ Рома Политов
У нас Шевчук спрашивал, Иван Хренов спрашивал
А в штаб-квартиру Яндекса когда Путин приезжал, просто не пустили политический неблагонадёжных сотрудников.
Есть круг кому можно(что бы сделать вид плюрализма мнений), а остальным - нельзя, никого неблагонадёжного близко не подпустят.
+23
-15
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Maxim Vasnechov
Ответ Сергей Орлов
Как можно было верить, что США признают геноцид армян, если Турция их ближайший союзник в регионе?)
Они признали, но в 2021 году.
+9
-3
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Apol
Ответ Kanan Jarrus
это люди с мозгами так сказали
Дай угадаю - пишешь из Баку?
+8
-3
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Рома Политов
Ответ Сергей Орлов
Как можно было верить, что США признают геноцид армян, если Турция их ближайший союзник в регионе?)
В 2019 году признали
+7
-2
+5
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levon.a
Ответ CopaAmerica
Потому что в мире много других более важных вопросов чем проблемы армян
Чувак, проблем много, и каждого народа, государства и тд они свои, он же спросил то что волнует его
+6
-1
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Николай Косаченко
Доктор, а мой сосед говорит, что у него с женой это ежедневно, а ему 95!
— Ну так и вы говорите!
+6
-2
+4
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Andrey Razumenko
Ответ Владимир Тищенко
Что- то Юрок разговорился))
Юрок говорил 7-8 минут с корреспондентом, из этого сделали десяток новостей))
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DpeMa111
Ответ Кеша
Во время Второй Мировой войны США вывезли весь золотой запас из Франции , чтобы он не достался Германии. В 1959 году , будучи министром Обороны Франции Шарль де Голль вывел свои войска из Алжира , одновременно освободив от колониального гнета несколько африканских государств , чем вызвал возмущение в США и президента Эйзенхауэра. В 1966 году Шарль де Голль вывел свою страну из НАТО , потребовав у США вернуть золото во Францию . США вместо золота отправляет целый пароход с долларами . Президент республики вернул пароход со словами «нам не нужны эти бумажки, ждём золото». США присылают вместо золота два парохода с долларами . Но и на этом не удалось договориться с Де Голлем. С 1958 по 1969 США организовали 32 покушения на генерала . В итоге стараниями спецслужб США Президента де Голль свергли в 1969 году . От США нет и не будет никому покоя на Земле . Это государство террорист .
Полезная инфа, теперь я знаю кого винить, почему мы живем в ****
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слесарь Гавриленко
к Вагиту Алекперова, за команду которого играл, у Юры вопросов не было?
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besik
Ответ _El Nino_
Если это правда, то надо иметь огромные яйца, чтоб не растеряться и спросить об этом на прямую, в обход запретам.
Почему иметь нужно огромные яйца, ведь там можно спрашивать что угодно
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