Юра Мовсисян: «В США есть все: ужасное и лучшее в мире. Тут сильная социальная помощь, готовы платить, чтобы ты жил здесь. А в России и Армении никто платить не будет»

Теги МЛС премьер-лига Россия Юра Мовсисян Политика Матч ТВ Футбол

Юра Мовсисян сравнил США и Россию в плане социальной поддержки.

Армянский футболист переехал в США в 12 лет, где выступал за несколько клубов МЛС.

– В 12 лет ты с родителями переехал в США. Как это было?

– Поначалу очень тяжело. Я на год прекратил заниматься футболом и пошел вместе с братом работать в магазин. Расставляли товар, помогали на складе, делали все, что просили.

С едой проблем не было, но вся семья много трудилась. По 12-14 часов в день. Отец – механиком в автомастерской, мама – няней и не только. Отец вообще был на двух работах. Так было первые три-четыре года. Но что тут скажешь? Делали все, чтобы удержаться.

– Главное детское воспоминание о США?

– Все было по-другому. Другая архитектура, улицы. Как мы видели Америку в кино, но это было в жизни. Очень вежливые люди, которые после каждого слова говорили «спасибо».

Запомнились высотки, которым не видно конца, – в деловом районе [Лос-Анджелеса]. Для меня это было чудом.

– Почему после футбольной карьеры решил жить в США?

– Я вырос в Лос-Анджелесе, мне все нравится здесь, все удобно. Погода, спокойная жизнь. Я здесь ходил в школу, учился футболу, мои дети тут родились. Жизнь в Америке мне очень близка.

– В США очень дорогая медицина?

– Она везде дорогая. Но чем она удобна в США – тут есть условия для разных людей. Тут вообще есть все: хорошее, плохое, ужасное и лучшее в мире. Здесь можно найти все – разные люди, идеи, взгляды.

У меня дорогая страховка, но есть и много других вариантов дешевле. Если у человека нет денег, есть бесплатные клиники.

Плюс в США сильная социальная помощь. Правительство готово платить деньги, чтобы ты жил здесь. А у нас – в Армении и России – тебе за это никто платить не будет. Либо будет, но совсем маленькие деньги, – сказал бывший форвард «Спартака» и «Краснодара».

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85 комментариев

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nick-basil
США Армения и Россия - "три большие разницы". Сравнение и ярлыки огульные. Богатым везде хорошо. Состоятельным - тоже не плохо. Таких самый большой процент в Штатах. В Армении и России очень велик процент просто бедных. Бедными быть везде не очень.
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tolobas
Мечта любого мигранта-бездельника - приехать в США/Европу и жить на пособия
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Demyan Grachev
и при этом хвалит путина
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Любезный Коссутий
Ответ tolobas
Мечта любого мигранта-бездельника - приехать в США/Европу и жить на пособия
судя по интервью, его родители не были бездельниками, а даже наоборот.
а то, что помощь финансовую оказывают - так это никому не повредит, в первое время
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Влад Путман
Живя в США уважает Путина. Прям как все родственники российских чинуш.
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umnik3
Ответ Demyan Grachev
и при этом хвалит путина
Хвалит, потому что живет в Лос Анжелесе.
+21
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Dizzod
Ответ Demyan Grachev
и при этом хвалит путина
он рад что Путин президент России, а не США.
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Spitamen Gonzales
Ответ tolobas
Мечта любого мигранта-бездельника - приехать в США/Европу и жить на пособия
Чистая профанация. Мигранты готовы пахать как волы, вопрос лишь в том, во сколько ты оцениваешь свой труд. Там труд оплачивается достойно ( относительно местных довольствий )
Пашут там в разы больше, просто знают за что !
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Jeneverbes Naalden
Ответ feelthedroom@mail.ru
Ну ты в ютубе посмотри, что происходит в центральных городах сша, какая дичь! У нас такого лет 20 уже нет
читай почаще криминальные сводки
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umnik3
Ответ Михаил Сафонов
Сколько платят нынче за то, чтобы я лежал в коробке на тайм сквер?
Там не лежат в коробках.
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R-WRashid
Сейчас в комментариях люди, не выезжавшие дальше райцентра, расскажут точные данные из Ютуба о жизни в Америке.
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Spitamen Gonzales
Ответ feelthedroom@mail.ru
Я думаю это зависит от человека , взять там пару мексов: один будет пахать на трех работах, что бы остаться та и оставить свою семью, а другой займется контрабандой условной или вообще будет бомжевать где нибудь. Так же как и у нас.
Исходя из моего личного опыта работы - мексы пашут как муравьи. Маньяна травахо, Амиго. С картельными мексиканцами меня жизнь не сводила, как счастью мы с ними живем в разных плоскостях этого мира. Мне это не интересно.
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FilinMD
Ответ R-WRashid
Сейчас в комментариях люди, не выезжавшие дальше райцентра, расскажут точные данные из Ютуба о жизни в Америке.
В точку! 😀 Изучающие мир по Дудям и Птушкинам до сих пор составляют значительную часть подобных дискуссий
+13
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Astin
Ответ Кузя Гитарист
Впрочем как и многие армяне
обычный рассейский "антинацист" с рассказми про все нации.
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estoico
Ответ feelthedroom@mail.ru
Ну ты в ютубе посмотри, что происходит в центральных городах сша, какая дичь! У нас такого лет 20 уже нет
А что там? Аж любопытно стало
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Astin
Ответ FilinMD
Чаще в палатках. Не так давно посещал Сан Франциско, в ужасе от того, во что город превратился. Ширяются на улицах, засыпают там же, куча бомжей и не только. Вот примерно такого в СФ куча - https://twitter.com/MattWallace888/status/1645407199865327622 «Бездомная наркоманка рожает прямо на тротуаре» Но Штаты разные, много разных мест, скажем так) На Фишер Айленде (FYI: приватный остров для богатых во Флориде) будет круто всегда))
в советском союзе также рассказывали. про загнивающие штаты, про коробки, про бездомных. Один даже к Горбачеву ездил на встречу. Его везде в совке встречали на митингах и показывали как пример того как все плохо в америгах.
У тебя наверно еще дедушки в на тв тогда работали.
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Russ Ivan
Магазин, хорошая погода и деньги - главная любовь армян в жизни...
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Ola BP
Ответ Сергей Сергеев
Работаю не первый год с приезжими. Классные ребята. Все делают вовремя. Не ноют, не вопят. Держимся за работяг . А москвичам вон офиса подавай да 200 к зп. Бездельники.. Да эти бездельники пашут больше чем вы.
Плати больше.
Если у человека в конторе большинство мигрантов, значит он предлагает рабские условия.
Так что не строй из себя святого)
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Barca10fan
все по факту юрец сказал, есть и плюсы есть и куча минусов. если интересно гляньте ютуб канал самсебесказал, там много роликов о совсем разной америке и разной жизни.
че тут так все "патриоты" порвались я хз)
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kikalisters1488
Само собой контора платит)) все сливки на продаже товаров мира торгуют за доллары и они собирают сливки и печатать можно без конца) я не говорю что там плохо, просто об этом все забывают. Они свою империю построили на разрухе всей европы после 1 мировой и второй.
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umnik3
Ответ FilinMD
Чаще в палатках. Не так давно посещал Сан Франциско, в ужасе от того, во что город превратился. Ширяются на улицах, засыпают там же, куча бомжей и не только. Вот примерно такого в СФ куча - https://twitter.com/MattWallace888/status/1645407199865327622 «Бездомная наркоманка рожает прямо на тротуаре» Но Штаты разные, много разных мест, скажем так) На Фишер Айленде (FYI: приватный остров для богатых во Флориде) будет круто всегда))
Я хотел добавить, что именно на Таймз Сквер не лежат в коробках, там полиции всегда как грязи. Почему-то редактирование невозможно(( Так-то бомжей там полно. И нариков.
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Андрей Томинов
А вот в Волгодонске Ростовской области, уехавшим людям платят чтобы они никогда не возвращались в это болото ворья и тупости.
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umnik3
Ответ Verhovn
Ладно...Не убедил.)
Да и нет такой цели, кого то переспорить в Интернете) Время убить, есть)
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Очень точно высказался Юра. В США на самом деле и ужасное и лучшее.
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umnik3
Ответ Гол в девятину
Топовый ДМС в Москве лучше, чем любая страховка в США.
Ну, я бы поспорил. Именно из-за того, что все таки уровень топой медицины там выше. У меня была страховка в АО Медицина на 2-й Тверской-Ямской пер., хорошая очень, но как мне по этой страховке выпрямили носовую перегородку я недоволен, пришлось потом в Риге за 3 копейки немного переделать))
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