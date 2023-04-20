Юра Мовсисян: «В США есть все: ужасное и лучшее в мире. Тут сильная социальная помощь, готовы платить, чтобы ты жил здесь. А в России и Армении никто платить не будет»

Юра Мовсисян сравнил США и Россию в плане социальной поддержки.

Армянский футболист переехал в США в 12 лет, где выступал за несколько клубов .

– В 12 лет ты с родителями переехал в США. Как это было?

– Поначалу очень тяжело. Я на год прекратил заниматься футболом и пошел вместе с братом работать в магазин. Расставляли товар, помогали на складе, делали все, что просили.

С едой проблем не было, но вся семья много трудилась. По 12-14 часов в день. Отец – механиком в автомастерской, мама – няней и не только. Отец вообще был на двух работах. Так было первые три-четыре года. Но что тут скажешь? Делали все, чтобы удержаться.

– Главное детское воспоминание о США?

– Все было по-другому. Другая архитектура, улицы. Как мы видели Америку в кино, но это было в жизни. Очень вежливые люди, которые после каждого слова говорили «спасибо».

Запомнились высотки, которым не видно конца, – в деловом районе [Лос-Анджелеса]. Для меня это было чудом.

– Почему после футбольной карьеры решил жить в США?

– Я вырос в Лос-Анджелесе, мне все нравится здесь, все удобно. Погода, спокойная жизнь. Я здесь ходил в школу, учился футболу, мои дети тут родились. Жизнь в Америке мне очень близка.

– В США очень дорогая медицина?

– Она везде дорогая. Но чем она удобна в США – тут есть условия для разных людей. Тут вообще есть все: хорошее, плохое, ужасное и лучшее в мире. Здесь можно найти все – разные люди, идеи, взгляды.

У меня дорогая страховка, но есть и много других вариантов дешевле. Если у человека нет денег, есть бесплатные клиники.

Плюс в США сильная социальная помощь. Правительство готово платить деньги, чтобы ты жил здесь. А у нас – в Армении и России – тебе за это никто платить не будет. Либо будет, но совсем маленькие деньги, – сказал бывший форвард «Спартака» и «Краснодара».

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