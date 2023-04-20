Юра Мовсисян: «Зенит» построил «галактикос», но не может соперничать со «Спартаком» в плане истории. Деньги многое решают»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Юра Мовсисян Матч ТВ Футбол

Юра Мовсисян не считает «Зенит» соперником «Спартаку» в плане истории.

– Хоть раз общались с Федуном?

– Конечно, много раз. Суперчеловек! Он очень переживал за «Спартак», все делал для клуба. Думаю, мог даже жизнь отдать за «Спартак».

– Но при нем «Спартак» взял только одно чемпионство.

– Многое решают деньги. Если они есть, ты можешь покупать лучшего из лучших. «Зенит» это и делал. Они построили «галактикос». Но в плане истории: где «Зенит» и где «Спартак»? В плане истории они не могут соперничать. Никак.

Но в наше время «Зенит» был очень силен. Тем приятнее, что мы их побежали, а я делал хет-трик, – заявил бывший форвард красно-белых.

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43 комментария

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Екн Лор
Ответ Лёшик07
в плане истории можно соперничать если творить новую историю, не?
Вы не понимаете, все новые достижения Зенита благодаря клятому Газпрому. То ли дело честная и открытая советская система, где такого быть не могло, а уж про 90-е и говорить нечего!
+30
-3
+27
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Лёшик07
в плане истории можно соперничать если творить новую историю, не?
+24
-3
+21
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Колбаскер тут
Крал - 12 млн, Барриос - 15 млн. При чем тут деньги?
+16
-3
+13
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Клирик
Динамо сказало, что круче них в плане истории никого нет))
+8
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Роман Шевцов
какая история у спартака 7-1 от зенита ?
+9
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Злодей Спб
Зенит пишет историю, Спартак свою перечитывает.

Более-менее по ресурсам клубы стали сопоставимы только в этом веке, посмотрим через 10-20 лет, кого будут в пример кому ставить :)
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10ztv
Ответ Myach
И? Крал теперь в АПЛ ващет. Добротный игрок значит
он в шальке(17место). И там им тоже недовольны.
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Катя СПб
Ответ Spartakus1984
Ждем слова Питерских что это не так))))
Это так. Только начиная с 1936 года Спартак так же был завален деньгами. Отсюда и "история". Почему напяливая звезды за времена СССР забывается, как эти звезды бы были завоеваны. Тогда это было нормально, а сейчас ниизя.
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SadButTrue
Ответ Spartakus1984
только в 90 никто никого ен покупал за миллионы
А зачем? Не пойдешь в Спартак, не будешь играть в Лиге Чемпионов и не возьмут в сборную на ЧЕ и ЧМ. Смешно сказать, лучший российский футболист Аршавин через это прошел не попав на ЧМ-2002 и ЧЕ-2004. Для многих футболистов это был аргумент.
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schwein
Ответ Spartakus1984
ну да не меньше))расскажи байки+ нет админ ресурса еще у нас
Все верно. 10 млрд рублей это сущие копейки, на это даже в ресторан девушку не сводить.
а что касается админресурса, то количество чаепитий с руководством лиги за сезон: Спартак - 3, Зенит - 0.
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
22 титула.
Половина под бромантаном и "на работу с судьями" ,впрочем и сейчас чай с судьями три раза в год пьете,а потом 5 пенок за три матча,не позорься
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Ale87
Вчера команда без истории красиво уделала розовых 🤩
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Катапульта
За историю спартаковскую Федуна больше трофеев было не только у Зенита, но и у ЦСКА, Локомотива и даже Рубина). У них денег явно поменьше, чем у Федуна
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Петроград
>> Думаю, мог даже жизнь отдать за «Спартак».
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"Странный человек. Взятку предлагал. Но не дал." (С) ДМБ
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Kranmeister
Газовикос
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Олег Сагайдачный
У Спарта денег не меньше. Но не прёт по новой истории и всё.
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Hong Kil
У московских смотрю, история любимый предмет был в школе? бгг
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krasota19740
Это просто смешно … У зенита Кубок Уефа и Суперкубок , как и у ЦСКА кубок уефа и Суперкубок …, конечно не может потому что у Спартака ничего подобного нет и в помине … Потому что Спартак Нультрофеич - скажу больше с ними не может даже тягаться Московское Динамо , знаете почему ? Да потому что Динамо играло в финале Кубка уефа , но не угадало мелодию , а Спартак даже и этого не знает что значит играть в финале престижного европейского первенства …. Облепились красочными фантиками Типа Кубок Первого канала и что то там пытаются рассказать таким командам как ЦСКА и Зенит , навсегда вписавшие свои имена в историю Мирового футбола , рассказать о какой то популярности ….Все давно знают что Спартак только и ассоциируется со смехом , клоунами и цирком , и давно им уже пора к своему названию добавить более широкое понятное второе название … Шапито … кстати , совсем не болельщик Зенита и ЦСКА …
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Кирилл.С-Пб
Галактикос меньше федулы агентских платил, тренеры не менялись каждый год, бюджеты сопоставимы. Но у секты кроме музея и борща с присадками ничерта нет...
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Bill Zapulil
Ответ Лёшик07
в плане истории можно соперничать если творить новую историю, не?
Да нееееееееее)
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Мистер Ювентус
Ответ Лёшик07
в плане истории можно соперничать если творить новую историю, не?
тут не далеко тоже новую историю творят и что? даже старую переписывают.
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igls54
В плане российской истории самые крутые были монголо-татары. И что в результате?
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Зелёный гопник
Ответ Лёшик07
в плане истории можно соперничать если творить новую историю, не?
О какой истории идёт речь?
Зенит выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, а что выигрывал Спартак?
Копа де Соль???
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Мистер Ювентус
Ответ Катя СПб
Это так. Только начиная с 1936 года Спартак так же был завален деньгами. Отсюда и "история". Почему напяливая звезды за времена СССР забывается, как эти звезды бы были завоеваны. Тогда это было нормально, а сейчас ниизя.
если бы не ведомственные структуры то Спартак вообще бы выиграл всё
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MR Hahn
Ответ Колбаскер тут
Крал - 12 млн, Барриос - 15 млн. При чем тут деньги?
Промес - 8,5 млн, Малком - 40 млн.
Соболев - 5 млн, Кассьерра - 4,5 млн.
Мозес - 5,3 млн, Ригони - 9 млн.
Фернандо - 12,5 млн, Краневиттер - 8,5 млн.
Жиго - 8 млн, Маммана - 16 млн.

Сдаётся мне, деньги таки при чём.
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