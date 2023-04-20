Юра Мовсисян: «Зенит» построил «галактикос», но не может соперничать со «Спартаком» в плане истории. Деньги многое решают»

Юра Мовсисян не считает «Зенит» соперником «Спартаку» в плане истории.

– Хоть раз общались с ?

– Конечно, много раз. Суперчеловек! Он очень переживал за « », все делал для клуба. Думаю, мог даже жизнь отдать за «Спартак».

– Но при нем «Спартак» взял только одно чемпионство.

– Многое решают деньги. Если они есть, ты можешь покупать лучшего из лучших. «Зенит» это и делал. Они построили «галактикос». Но в плане истории: где «Зенит» и где «Спартак»? В плане истории они не могут соперничать. Никак.

Но в наше время « » был очень силен. Тем приятнее, что мы их побежали, а я делал хет-трик, – заявил бывший форвард красно-белых.

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