Юра Мовсисян: «Зенит» построил «галактикос», но не может соперничать со «Спартаком» в плане истории. Деньги многое решают»
Юра Мовсисян не считает «Зенит» соперником «Спартаку» в плане истории.
– Хоть раз общались с Федуном?
– Конечно, много раз. Суперчеловек! Он очень переживал за «Спартак», все делал для клуба. Думаю, мог даже жизнь отдать за «Спартак».
– Но при нем «Спартак» взял только одно чемпионство.
– Многое решают деньги. Если они есть, ты можешь покупать лучшего из лучших. «Зенит» это и делал. Они построили «галактикос». Но в плане истории: где «Зенит» и где «Спартак»? В плане истории они не могут соперничать. Никак.
Но в наше время «Зенит» был очень силен. Тем приятнее, что мы их побежали, а я делал хет-трик, – заявил бывший форвард красно-белых.
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Более-менее по ресурсам клубы стали сопоставимы только в этом веке, посмотрим через 10-20 лет, кого будут в пример кому ставить :)
а что касается админресурса, то количество чаепитий с руководством лиги за сезон: Спартак - 3, Зенит - 0.
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"Странный человек. Взятку предлагал. Но не дал." (С) ДМБ
Зенит выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, а что выигрывал Спартак?
Копа де Соль???
Соболев - 5 млн, Кассьерра - 4,5 млн.
Мозес - 5,3 млн, Ригони - 9 млн.
Фернандо - 12,5 млн, Краневиттер - 8,5 млн.
Жиго - 8 млн, Маммана - 16 млн.
Сдаётся мне, деньги таки при чём.