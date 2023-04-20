Мовсисян об оружии в США у граждан: «Удобно, сам защищаешь семью. У меня есть пистолет»

Теги МЛС премьер-лига Россия Юра Мовсисян Матч ТВ контент Футбол

Юра Мовсисян считает правильным доступность оружия в США для граждан.

– В Америке разрешено оружие для гражданских. Это не вызывает дискомфорт?

– Вообще нет. Наоборот – удобно. Ты сам защищаешь свою семью, отвечаешь за нее. У меня есть оружие – пистолет.

– Сложно получить разрешение?

– Ну, не так сложно. Сначала ты учишься пользоваться оружием, ходишь на курсы, сдаешь тесты. Все надо сделать по закону и пройти все на отлично.

Есть различные категории для получения оружия. Семейный ты человек или нет, известный или нет. Затем ты должен доказать, что тебе угрожает опасность, и есть необходимость в оружии, – рассказал бывший игрок «Спартака» и «Краснодара», живущий в США и выступавший в МЛС.

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102 комментария

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Niko [Ars]
Ответ Биодудь
Человек с оружием можем сам себя защитить, поэтому в России никогда это не разрешат.
очевидно, у этого есть и минусы. так что не нужно это так выставлять
+126
-16
+110
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mcowen
Ответ Биодудь
Человек с оружием можем сам себя защитить, поэтому в России никогда это не разрешат.
погугли, сколько в США человек погибло от масс шутингов в этом неполном году
+93
-19
+74
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Биодудь
Человек с оружием можем сам себя защитить, поэтому в России никогда это не разрешат.
Что не разрешат? Получаешь лицензию, проходишь медкомиссию и покупаешь оружие.
+71
-7
+64
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Alex1104
Ответ Слово о полку Михалыча
В РФ это тоже случается и едва ли реже.
Если мягко сказать - в разы реже. И это не считая случаев, когда речь не о школах. Мы узнаем только о самых вопиющих случаев перестрелок в США, это внутренние новости. По факту - не сложно погуглить.
+58
-7
+51
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З А
странно конечно. вроде бы закон и порядок у них там, но лично я живя в таких городах как Екатеринбург конца 90х(та ещё веселуха), Москва начала оо-х(тоже вроде неплохо), Грозный(ну тут понятно) ниразу не нуждался в использовании оружия. Интересно зачем там в каждом доме по дробовику? Не просто бизнес ли это?)
+46
-7
+39
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TylerDurden
Ответ З А
странно конечно. вроде бы закон и порядок у них там, но лично я живя в таких городах как Екатеринбург конца 90х(та ещё веселуха), Москва начала оо-х(тоже вроде неплохо), Грозный(ну тут понятно) ниразу не нуждался в использовании оружия. Интересно зачем там в каждом доме по дробовику? Не просто бизнес ли это?)
Конечно, бизнес. Гигантская машина. С другой стороны, в случае вторжения на территорию США кого-нибудь извне проф. армии помогут добрые американцы, на каждого из которых приходится 3 единицы огнестрельного оружия. Да и вообще, если вдруг власть будет наглеть лишнего - можно и на митинг выйти, так, поблестеть стволами.
+35
-3
+32
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Биодудь
Человек с оружием можем сам себя защитить, поэтому в России никогда это не разрешат.
+85
-61
+24
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градус ненависти
Ответ Злобный Конь
Ну и какая опасность угрожает Мовсисяну?
опасность недостаточно понтануться перед другими армянами, брат
+27
-3
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vkv_rus1
Ответ Виктор Победов
ничего хорошего от того, что защищаться приходиться оружием..
Лучше иметь и не использовать, чем не иметь и пострадать.
+17
-1
+16
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wshnmn
Только там у некоторых едет кукуха и они нападают на школы и т.д.
+23
-10
+13
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Максим Черкашин
Ну это от штата зависит, в Техасе можно носить оружие. В Нью-Йорке нет.😎
+13
-1
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London.is.blue
Ответ З А
странно конечно. вроде бы закон и порядок у них там, но лично я живя в таких городах как Екатеринбург конца 90х(та ещё веселуха), Москва начала оо-х(тоже вроде неплохо), Грозный(ну тут понятно) ниразу не нуждался в использовании оружия. Интересно зачем там в каждом доме по дробовику? Не просто бизнес ли это?)
В США культура оружия, республиканская тема. Споры о том, нужно ли оружие гражданским или нет уже идет несколько десятилетий.
Но как показывает практика, несмотря на частные случаи типа терактов и всякой мокрухи, в целом наличие оружия у население снижает преступность в стране. Ну как минимум ты трижды подумаешь совершать ли ограбление, если в тебя законно могут пальнуть с дробовика из-за угла.

Тема сложная, но как показывают цифры, наличия оружия действительно снижает преступность. Но опять же это подойдет далеко не для каждой страны. Многое зависит от того, как работает полиция, судебная система, да и в принципе все институты. Там же не просто так всем подряд выдают оружие, за этим всем нужен тотальный контроль.
Ну и должно быть гражданское общество, достаточно образованное и ответственное, уважающее закон.
+13
-1
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Никита Вахрушев
Ответ TylerDurden
Конечно, бизнес. Гигантская машина. С другой стороны, в случае вторжения на территорию США кого-нибудь извне проф. армии помогут добрые американцы, на каждого из которых приходится 3 единицы огнестрельного оружия. Да и вообще, если вдруг власть будет наглеть лишнего - можно и на митинг выйти, так, поблестеть стволами.
Поблестеть стволами))) тебя грохнут на митинге бравые американские копы, как только увидят что у тебя оружие в руках и посчитают что ты можешь его применить
+11
-1
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Paul Spolnikov
Ответ Fred Wilson
Погугли, во сколько сотен раз больше в России погобло солдат на так называемой "СВО"
идиотское замечание
+15
-7
+8
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vkv_rus1
Кстати в каждом штате свои законы насчет оружия. В Коннектикуте ничего доказывать не надо. Подал заявление в местный отдел полиции, заплатит пошлину (70 долларов), там же сдал отпечатки пальцев. Через 2-3 недели получил письмо на электронную почту, пошел опять в тот же отдел и получил бумажку с временным разрешением. Затем онлайн зарезервировал место и время приема в одном из центров выдачи настоящей лицензии, пришел, заплатил опять пошлину (70 долларов) и через 15 минут получил пластиковую карту "Connecticut Pistol Permit" сроком на 5 лет. На все у меня ушло 3 недели. Эта лицензия позволяет не только хранить оружие дома, но и носить с собой, в том числе скрытно - concealed carry.
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Виктор Победов
ничего хорошего от того, что защищаться приходиться оружием..
+13
-6
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All These Things I Hate
Ответ Гамарджоба Генацвале
Что не разрешат? Получаешь лицензию, проходишь медкомиссию и покупаешь оружие.
Вот медкомиссию он и не прошёл 🤣
+9
-3
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Мовсар Германия
Ответ Cearvm
Очень удобно защищать семью на словах. Обычно работает до первого нападения банды, которая просто расстреляет вооруженного "защитника". Защищать людей должны законы и здоровое общество, а не оружие.
если Банда нападёт на твою семью, ты что, бросишь семью и побежишь в полицию?, что за бред!
Именно для таких случаев и нужно оружие, для самообороны
+5
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vkv_rus1
Ответ Всё знаю
А если оружие будет сложно получить населению, то у бандитов не будет оружия. И тебе не надо будет защищать свою семью. Подумайте об этом)
Черный рынок? Нее, не слышал.
Бандиты всегда найдут, где достать оружие.
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Porsche 911
Ответ З А
странно конечно. вроде бы закон и порядок у них там, но лично я живя в таких городах как Екатеринбург конца 90х(та ещё веселуха), Москва начала оо-х(тоже вроде неплохо), Грозный(ну тут понятно) ниразу не нуждался в использовании оружия. Интересно зачем там в каждом доме по дробовику? Не просто бизнес ли это?)
на официальной торговле оружием и боеприпасами (в основном для охоты) огромные деньги делают и огромные налоги платят. Я ходил на стрельбище, меня бесплатно обучали волонтёры, было очень круто, там как раз всю логику и объясняли. Другое дело, что есть нелегальный рынок и психи. Кстати, еще заметил, что, например, на дорогах в разы спокойнее, чем в РФ, как вариант, потому что у любого может быть оружие и все могут защитить себя в случае чего. Плюс от штата к штату очень разнится статистика по владению.
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Jesse Boy
ну да, каждый может по желанию в любую школу зайти, детей пострелять... Удобно!
+6
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Stas Zaitsev
Ответ Porsche 911
на официальной торговле оружием и боеприпасами (в основном для охоты) огромные деньги делают и огромные налоги платят. Я ходил на стрельбище, меня бесплатно обучали волонтёры, было очень круто, там как раз всю логику и объясняли. Другое дело, что есть нелегальный рынок и психи. Кстати, еще заметил, что, например, на дорогах в разы спокойнее, чем в РФ, как вариант, потому что у любого может быть оружие и все могут защитить себя в случае чего. Плюс от штата к штату очень разнится статистика по владению.
в Германии раз в 100 спокойней на дорогах чем в рф. и ни у кого нет оружия.
+5
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Ответ Alex1104
Если мягко сказать - в разы реже. И это не считая случаев, когда речь не о школах. Мы узнаем только о самых вопиющих случаев перестрелок в США, это внутренние новости. По факту - не сложно погуглить.
Вот одна есть нехорошая особенность, что самые суровые мультикиллы происходят в местах, где оружия быть не должно: в школах, кампусах и так далее. Человеку, сумевшему туда пронести или другим способом доставить ствол и патроны, никто не сможет ничего противопоставить, включая охрану.
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Подлый Интригант
Ответ Slavnov
Чего-то их,с оружием,отпинали,оружие забрали и за одно нахождение в зоне белого дома,по 15 лет влепили,а тысячи человек в бегах,хотя по любому имеют оружие,с мками люди приходили,на фотках штурма белого дома есть такие кадры
как ты отпинаешь человека с оружием, это троллинг?)
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Подлый Интригант
люди не понимают, что смысл второй поправки в том числе не допустить появление титанического правительства, как это произошло у нас после революции
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