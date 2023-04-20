Мовсисян об оружии в США у граждан: «Удобно, сам защищаешь семью. У меня есть пистолет»

Юра Мовсисян считает правильным доступность оружия в США для граждан.

– В Америке разрешено оружие для гражданских. Это не вызывает дискомфорт?

– Вообще нет. Наоборот – удобно. Ты сам защищаешь свою семью, отвечаешь за нее. У меня есть оружие – пистолет.

– Сложно получить разрешение?

– Ну, не так сложно. Сначала ты учишься пользоваться оружием, ходишь на курсы, сдаешь тесты. Все надо сделать по закону и пройти все на отлично.

Есть различные категории для получения оружия. Семейный ты человек или нет, известный или нет. Затем ты должен доказать, что тебе угрожает опасность, и есть необходимость в оружии, – рассказал бывший игрок «Спартака» и «Краснодара», живущий в США и выступавший в .

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