Мовсисян об оружии в США у граждан: «Удобно, сам защищаешь семью. У меня есть пистолет»
Юра Мовсисян считает правильным доступность оружия в США для граждан.
– В Америке разрешено оружие для гражданских. Это не вызывает дискомфорт?
– Вообще нет. Наоборот – удобно. Ты сам защищаешь свою семью, отвечаешь за нее. У меня есть оружие – пистолет.
– Сложно получить разрешение?
– Ну, не так сложно. Сначала ты учишься пользоваться оружием, ходишь на курсы, сдаешь тесты. Все надо сделать по закону и пройти все на отлично.
Есть различные категории для получения оружия. Семейный ты человек или нет, известный или нет. Затем ты должен доказать, что тебе угрожает опасность, и есть необходимость в оружии, – рассказал бывший игрок «Спартака» и «Краснодара», живущий в США и выступавший в МЛС.
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Но как показывает практика, несмотря на частные случаи типа терактов и всякой мокрухи, в целом наличие оружия у население снижает преступность в стране. Ну как минимум ты трижды подумаешь совершать ли ограбление, если в тебя законно могут пальнуть с дробовика из-за угла.
Тема сложная, но как показывают цифры, наличия оружия действительно снижает преступность. Но опять же это подойдет далеко не для каждой страны. Многое зависит от того, как работает полиция, судебная система, да и в принципе все институты. Там же не просто так всем подряд выдают оружие, за этим всем нужен тотальный контроль.
Ну и должно быть гражданское общество, достаточно образованное и ответственное, уважающее закон.
Именно для таких случаев и нужно оружие, для самообороны
Бандиты всегда найдут, где достать оружие.