«Поставьте Мостового в «Спартак» тренером, хуже не будет. В Абаскале разве есть потенциал?» Хлестов о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Олег Романцев Дмитрий Хлестов Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Хлестов предложил назначить Александра Мостового тренером «Спартака».

«Мостовой хочет стать тренером? Великолепно! Вот сейчас «Спартак» тренирует Абаскаль – в нем разве есть какой-то потенциал?

Любого сейчас туда поставь – а дальше как повезет. Когда происходит каждый раз смена тренера, к ничему хорошему это не приводит.

Сейчас в красно-белом клубе нет игроков! Романцев раньше решал все: выбирал футболистов, убирал их, принимал решения по играм. Когда он говорил «свободен» – значит, с тобой все решено. Сейчас у тренера нет таких привилегий.

Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет!» – заявил бывший защитник «Спартака».

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110 комментариев

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blaugrano
А лучше тренерский тандем Ловчев-Мостовой.
+93
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EnzoAmatera
Да,было бы гораздо хуже
+47
-2
+45
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Cst Cap
Ответ blaugrano
А лучше тренерский тандем Ловчев-Мостовой.
Лучше трио, без Кавазашвили деньги на ветер!
+36
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AminO2
Стоило вылететь половине основного состава, включая главную звезду и капитана команды и выдать неважный отрезок, мгновенно "сочувствующие" набросились на молодого тренера. "Спартак" – абсолютно лучшая, именно по игре, команда чемпионата большей части сезона и андалусийский вундеркинд этого качества добился всего за 2-3 месяца подготовки. Вернутся лидеры - спартаковцы "катком проедут" по большинству оппонентов в чемпионате.
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Abriel
даёшь внедрёж!
+18
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градус ненависти
Ответ AminO2
Стоило вылететь половине основного состава, включая главную звезду и капитана команды и выдать неважный отрезок, мгновенно "сочувствующие" набросились на молодого тренера. "Спартак" – абсолютно лучшая, именно по игре, команда чемпионата большей части сезона и андалусийский вундеркинд этого качества добился всего за 2-3 месяца подготовки. Вернутся лидеры - спартаковцы "катком проедут" по большинству оппонентов в чемпионате.
Нормально вы борща навернули
+20
-6
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nobrainnopain
Часики тикают, колесо крутится. Все верно, пора уже думать о преемнике 😏
+12
-2
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angry horse
топят рыжего😎
+10
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Kloufinger
Да поставьте уже реально Мостового! Попкорн стынет!
+9
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KOTOV71
Ответ Konstantin Zorin
Сейчас только ленивый не катит бочку на Абаскаля. Заслужил, что уж говорить. Надеюсь, критика пойдёт ему впрок. Очень много было выдано авансов и возложено много надежд после осени. Нам остаётся посмотреть, какие шаги предпримет тренер после весеннего провала, сделает-ли правильные выводы. Вера в Абаскаля пока ещё не угасла, но в качестве его работы возникли сомнения.
" шаги" он предпримет предсказуемые,- заберёт денюшку,и уедет домой. Так все тренеры Спартака делают в последнее время. А ваша " вера" вспыхнет к новому( очередному" тренеру. Стандарт.
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schwein
Не, ну если в Спартак будут брать по принципу "хуже не будет", то возьмите лучше меня, хотя бы деньги останутся внутри страны.
А вообще я всегда думал, что тренеров берут по принципу "сделать лучше", а не "хуже не будет".
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Konstantin Zorin
Сейчас только ленивый не катит бочку на Абаскаля. Заслужил, что уж говорить. Надеюсь, критика пойдёт ему впрок. Очень много было выдано авансов и возложено много надежд после осени. Нам остаётся посмотреть, какие шаги предпримет тренер после весеннего провала, сделает-ли правильные выводы. Вера в Абаскаля пока ещё не угасла, но в качестве его работы возникли сомнения.
+5
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Злодей Спб
Надо назначить тренером спартака Кузьмича или Борзыкина. Покажите как надо, а то критиковать каждый может.
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Klshk
Когда Спартак давал результат с этими же игроками и шел на втором месте и если бы не посыпался, давал конкуренцию Зениту, эти умники че-то молчали все
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murzzzzzilka
Ответ AminO2
Стоило вылететь половине основного состава, включая главную звезду и капитана команды и выдать неважный отрезок, мгновенно "сочувствующие" набросились на молодого тренера. "Спартак" – абсолютно лучшая, именно по игре, команда чемпионата большей части сезона и андалусийский вундеркинд этого качества добился всего за 2-3 месяца подготовки. Вернутся лидеры - спартаковцы "катком проедут" по большинству оппонентов в чемпионате.
Про каток поостереглась бы говорить, но однозначно команда была бы другой.
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Spartakus1984
Ответ Karel
Карпина попробовали тренером Спартака поставить без лицензии - и получилось. Хороший тренер появился. Требовали бы от Карпина лицензиб - и не было бы такого тренера. А Мостовой ведь по футбольным качествам схож с Хави, Гвардиолой, Зиданом.. Очень умный игрок. Из таких хорошие тренера получаются. Не бегом и напором на поле брал, как Карпин, например - а именно умом, пониманием футбола.
Ххаха.ОЧень много классных футболистов в жизни были тупыми
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Abriel
Ответ blaugrano
А лучше тренерский тандем Ловчев-Мостовой.
а как же "я слишком люблю футбол, что бы в нём работать"?
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zuko a
Ответ Алексей Ненахов
Они что бухают сегодня Аленичев, Мостовой , Хлестов
Похоже, у них интервью в одном ресторане брали, на встрече ветеранов Спартака.
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deimon7.7
Если только чисто поржать с его пресс-конференций)
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Evgeny Trifonov
Ответ blaugrano
А лучше тренерский тандем Ловчев-Мостовой.
Ловчев как капитан отправил спартак в пердив, может и как тренер повторит
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bedLaM
Оо, узнаю наших ветеранов, вместо того что бы поддержать, при первой же неудачи облили известно субстанцией...
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Ya Tolik
Моя мечта: увидеть Мостового тренером Спартака.
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piper65
Это все-таки футбол, а не цирк, какого Мостового?!
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Miron11
Мостовой 100% откажется,найдёт причину...
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Матвей Суицидин
ветераны за Царя, ничего нового
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