«Поставьте Мостового в «Спартак» тренером, хуже не будет. В Абаскале разве есть потенциал?» Хлестов о красно-белых
Дмитрий Хлестов предложил назначить Александра Мостового тренером «Спартака».
«Мостовой хочет стать тренером? Великолепно! Вот сейчас «Спартак» тренирует Абаскаль – в нем разве есть какой-то потенциал?
Любого сейчас туда поставь – а дальше как повезет. Когда происходит каждый раз смена тренера, к ничему хорошему это не приводит.
Сейчас в красно-белом клубе нет игроков! Романцев раньше решал все: выбирал футболистов, убирал их, принимал решения по играм. Когда он говорил «свободен» – значит, с тобой все решено. Сейчас у тренера нет таких привилегий.
Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет!» – заявил бывший защитник «Спартака».
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А вообще я всегда думал, что тренеров берут по принципу "сделать лучше", а не "хуже не будет".