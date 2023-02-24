Мостовой об Абаскале в «Спартаке»: «Вытянул счастливый билет – в Испании его никто и не знает. Мы прославляли наш футбол в Европе, но не нужны. И в нас еще и камни бросают»

считает, что Гильермо Абаскалю повезло с назначением в «Спартак».

«Ясно, что в итоге все решает главный тренер – кого поставить в состав, но ведь вся работа делается совместно. Не забывайте, что сейчас в штабе, помимо него, есть тренеры по физподготовке, по вратарям, по защитникам, по нападающим, есть аналитики. И каждый отвечает за свою работу.

А Абаскаль вытянул счастливый билет, когда его кто-то где-то откопал и привез в Россию. И сейчас еще с ним продлили контракт. Конечно, он пользуется этим. А что ему еще делать? В Испании его никто особенно-то и не знает, как и в других странах. Стопроцентно.

И он делает то, за что и получает деньги. «Спартак» и в прошлом году не должен был занимать девятое место, по составу это команда первой пятерки. Они ведь на групповом этапе Лиги Европы заняли первое место и выиграли Кубок России. В «Спартаке» же всегда все было нормально: и по зарплате, и по другим вопросам, никто никогда не жаловался.

Я и раньше говорил, но не по отношению к Абаскалю, а к схеме. Те люди, которые не имеют никакого отношения к нашему футболу, приезжают, зарабатывают деньги и уезжают. А мы, кто всю жизнь отдал нашему футболу и прославлял его в Европе, оказываемся никому не нужны. И в нас еще и камни бросают. Вот в чем проблема», – сказал бывший игрок «Спартака».

Мостовой о новом контракте Абаскаля в «Спартаке»: «Сделали ему жизнь хорошую на несколько лет вперед, а русских кроют, говорят, что мы такие-сякие»