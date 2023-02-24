Мостовой об Абаскале в «Спартаке»: «Вытянул счастливый билет – в Испании его никто и не знает. Мы прославляли наш футбол в Европе, но не нужны. И в нас еще и камни бросают»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскалю повезло с назначением в «Спартак».

«Ясно, что в итоге все решает главный тренер – кого поставить в состав, но ведь вся работа делается совместно. Не забывайте, что сейчас в штабе, помимо него, есть тренеры по физподготовке, по вратарям, по защитникам, по нападающим, есть аналитики. И каждый отвечает за свою работу.

А Абаскаль вытянул счастливый билет, когда его кто-то где-то откопал и привез в Россию. И сейчас еще с ним продлили контракт. Конечно, он пользуется этим. А что ему еще делать? В Испании его никто особенно-то и не знает, как и в других странах. Стопроцентно.

И он делает то, за что и получает деньги. «Спартак» и в прошлом году не должен был занимать девятое место, по составу это команда первой пятерки. Они ведь на групповом этапе Лиги Европы заняли первое место и выиграли Кубок России. В «Спартаке» же всегда все было нормально: и по зарплате, и по другим вопросам, никто никогда не жаловался.

Я и раньше говорил, но не по отношению к Абаскалю, а к схеме. Те люди, которые не имеют никакого отношения к нашему футболу, приезжают, зарабатывают деньги и уезжают. А мы, кто всю жизнь отдал нашему футболу и прославлял его в Европе, оказываемся никому не нужны. И в нас еще и камни бросают. Вот в чем проблема», – сказал бывший игрок «Спартака».

Мостовой о новом контракте Абаскаля в «Спартаке»: «Сделали ему жизнь хорошую на несколько лет вперед, а русских кроют, говорят, что мы такие-сякие»

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66 комментариев

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Vlad1m1r
Да хватит уже у него что-то спрашивать!!! Вообще кто эти люди, которые каждый день звонят Мостовому???
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TheSportNik
Ответ Вито Корнелиус
Тут тонкий момент - Мостовой в 1994-м дал заднюю и от подписи отказался (всего из 14 изначальных подписантов подпись отозвали 8 и из них 7 поехали на ЧМ-94). Но вот то, что от подписи отказался Мостовой - стало настоящим ударом для Шалимова лично и его он так никогда и не простил.
Да какая разница, сам факт наплевательского отношения к стране был налицо, там все иностранцы удивлялись, типа как можно отказываться играть за свою сборную и страну.
Просто думали в Европе остаться, а там им работу не дают, но зато наши в РФС помогают этим предателям деньги зарабатывать и еще болельщики есть, которые их оправдывают зачем то.
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leprikon
Ответ Recreated
Ты нашему футболу отдал всего год, а так по загранкам мотался и деньги в свой карман складывал, а сейчас скулишь, как обмочившийся пёс, а тебе за полтинник, стыдно тебе должно быть, дармоед!
он представлял Россию, и очень в хорошем свете
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Игорь Василиади
Господи, как же он достал! Насколько я уважал Сашу как игрока, и насколько он опустился со своей болтовней в последние, особенно, годы! Сколько говна из него вылезло, сказали бы мне это в 90-е - нулевые - не поверил бы. Пора бы СМИ уже прекратить обращать на него внимание, ничего нового, кроме желчи и зависти даже к своим бывшим партнерам, от экс-Царя уже не дождаться...
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Ahtonio
видимо для лицензии Pro нужно психиатора пройти. Вот он и жалуется: бумажки, бумажки...
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Martin Naceri
Я сперва призирал этого типа,а теперь мне его жаль )
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korobokchekhova
Камни в него кидают. Камменты чтоле на спортсе почитал))
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Anatoly Krasnov
Очевидно, что у Александра просто закончились деньги, заработанные за карьеру…жаль его
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RayRay
Кто это -МЫ, интересно?
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Вито Корнелиус
Ответ TheSportNik
Так прославляли в 1994 году, что отказались играть за страну, типа майки выдали не нужного размера, мол меняйте тренера Садырина на Бышовца. Сейчас забавно, что Садырин из Ленинграда был или теперь Санкт-Петербурга, а Бышовец из Киева, что теперь кажется не случайно. Деньги уехали зарабатывать в Европу Мостовые, а не родину прославлять, совсем обнаглели эти ребята из 90 годов, как играть за сборную, так через губу, а как сейчас тренерами работать,мол дайте мне Спартак потренировать.
Тут тонкий момент - Мостовой в 1994-м дал заднюю и от подписи отказался (всего из 14 изначальных подписантов подпись отозвали 8 и из них 7 поехали на ЧМ-94).

Но вот то, что от подписи отказался Мостовой - стало настоящим ударом для Шалимова лично и его он так никогда и не простил.
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Recreated
Ты нашему футболу отдал всего год, а так по загранкам мотался и деньги в свой карман складывал, а сейчас скулишь, как обмочившийся пёс, а тебе за полтинник, стыдно тебе должно быть, дармоед!
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Unnamed80
Вы никому не нужны, потому что нихера не делаете и делать не хотите. Вы не хотите учиться, не хотите начинать с низов, вы считаете, что раз вы играли 30 лет назад, то вам все до сих пор что-то должны. Открою секрет. Вам никто и ничего не должен. Это вы Мостовой и Ко, должны доказывать свое право быть тренером не своим нытьем и поиском виноватых, а делом. И если надо сперва получать лицензию, то надо идти и учиться, а не клянчить деньги на учебу у людей, которые вам ничего не должны. Я не прошу ни у кого денег, на учебу своих детей, на учебу своей жены для получения водительских прав. Я иду и зарабатываю, а не ною на каждом углу, как дешёвка.
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Manowar66
Ответ Mihail0910
Что значит " даже Аленичева сюда можно приписать в каком-то роде"? Потому что он в отличии от Карпина и Шалимова всего лишь Лигу чемпионов выиграл?
в каком-то роде стал тренером. По мне не хуже Шалимова
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Вадим Черентаев
Ответ Cruel Snake
Реально ######. Уже даже не смешно
не, смешно. где еще такую фигню увидишь?
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Yenchik
Так едь в другую страну и зарабатывай там деньги, кто мешает
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pele_kan
Слышишь о футболе вой?
Это ноет Мостовой
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Юрий719
Мостовой всё успокоиться не может что Абаскаль не оправдал его надежд
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dimamak10
Ну попробуй ты себя в фнл хотя бы как Вадим Евсеев, Игнашевич. На кой черт ты сдался первой пятерке рпл без тренерского опыта без работы в штабе, а только с тем что за 20 лет ты видел в футболе все
+4
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Владимир Ш
Первое время было смешно, а сейчас уже надоело
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АРХАТ
Кто его "Царём" назвал-то, плебей какой-то..
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Юрий719
Ответ Екн Лор
Вызовите уже кто-нибудь пожарных на дом Мостовому
Мостовой все успокоиться не может что Абаскаль не оправдал его надежд
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NoSfer
Перефразируя старый анекдот:
....
- Саша, но почему ты раз за разом несёшь во всех интервью такую чушь?
- Ребе, но если я перестану нести чушь, то у меня перестанут брать интервью
+8
-1
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Алексей Бирюков
Царь стал настолько неадекватный,из него брызги ненависти потоком льются.
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Blaumerc
Ответ Иван Рыбаков
Карпин прославлял наш футбол и стал тренером. Шалимов прославлял наш футбол и стал тренером. Даже Аленичева сюда можно в каком-то роде записать. И только Мостовой не понимает, что сперва нужно банально получить лицензию и тебе хотя бы одна команда точно даст шанс.
не лицению, а бумажку
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Игорь Новиков
Ответ Екн Лор
Вызовите уже кто-нибудь пожарных на дом Мостовому
Скорее - санитаров.
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