Мостовой о поведении Абаскаля: «Спартак» никто не убивает. Был бы клуб на таком месте, как при Ваноли, уже оштрафовали бы Гильермо, а пока можно бегать, кричать»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Владислав Безбородов АБА Чемпионат.com Паоло Ваноли Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой не одобрил поведение Гильермо Абаскаля после игры с «Факелом» (3:2).

Главный тренер «Спартака» быстро пошел по направлению к главному судье Владиславу Безбородову, возмущенно вскидывая руку, но был остановлен помощником и футболистами.

«Спартак» никто не убивает – это просто эмоции, они есть у всех. Особенно когда выигрываешь такую игру.

Когда ты выигрываешь, то тебе все с рук сходит. Был бы «Спартак» сейчас на таком месте, как при Ваноли, то уже оштрафовали бы Абаскаля за такое. Пока можно бегать, кричать и рассказывать.

Просто здесь виден уровень судейства, а не конкретное отношение к «Спартаку», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Словохотов
Сука, когда же он заткнётся…?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ superbro
к рукаку
Туда тоже можно 😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
superbro
Ответ Ильдар Фарукшин
Пошёл на
к рукаку
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Римский волк
Если разобрать все высказывания царя за последние несклько лет, то напрашиваются два вывода, или: 1. ему платят за негативные высказывания против Спартака. или 2. кто- то из Спартака наступил на его царскую мозоль. Из прекрасного игрока получился прекрасный балабол.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EziKKo
Саша очень любил как игрока, реально классный игрок, но как человек ты дурак, даже не так - дурачок
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Пора называть вещи своими именами, Абаскаль быдло.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Сологубов
Ответ Direct free kick
Главному клубу России строят козни сионисты стоящие за зениткой
Что мешает нормально судить?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Сологубов
Спартак никто не убивает, только второй матч подряд опытные судьи странно судят.А так да, всё нормально, Мостовой.Правильно тебя за г. держат.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Пошёл на
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ART DK
Если когда-нибудь (шансов конечно мало) Мостовой заставит каких-то несчастных скинуться ему на лицензию, а потом найдется безумец или просто очень веселый человек , который назначит его главным тренером , и его команде в двух матчах подряд будут отменять чистые голы - мне даже страшно представить в какой падучей будет биться Мостовой , вплоть до пикета у РФС с криками «Всю жизнь футболу отдал, а тут ироды голы крадут»
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кошелек
Почему-то этот уровень судейства очень часто виден именной в играх с участием Спартака. Ну вот просто совпадение, что не отменяет в принципе донного уровня судей. Для чего ввели ВАР, если они даже с видео не могут нормально разобраться в моменте.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
А вот тренер факела нашёл время и получил лицензию. Неужели богаче царя?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Главному клубу России строят козни сионисты стоящие за зениткой
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brig_Mercury
Тебе так кажется, потому что ты безБороды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гуго
Что несет этот клоун и алкаш?
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arti22
"Спартак никто не убивает, был бы я тренером везли бы зениту 10 очков" (с)
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Myach
🤡
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий