Мостовой о поведении Абаскаля: «Спартак» никто не убивает. Был бы клуб на таком месте, как при Ваноли, уже оштрафовали бы Гильермо, а пока можно бегать, кричать»

не одобрил поведение Гильермо Абаскаля после игры с «Факелом» (3:2).

Главный тренер « » быстро пошел по направлению к главному судье , возмущенно вскидывая руку, но был остановлен помощником и футболистами.

«Спартак» никто не убивает – это просто эмоции, они есть у всех. Особенно когда выигрываешь такую игру.

Когда ты выигрываешь, то тебе все с рук сходит. Был бы «Спартак» сейчас на таком месте, как при Ваноли, то уже оштрафовали бы Абаскаля за такое. Пока можно бегать, кричать и рассказывать.

Просто здесь виден уровень судейства, а не конкретное отношение к «Спартаку», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас