Мостовой о поведении Абаскаля: «Слава и деньги кружат голову всем, а тем более такому человеку»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Факел Владислав Безбородов Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает, что высокая зарплата дурно влияет на Гильермо Абаскаля.

После игры 19-го тура Мир РПЛ с «Факелом» возмущенный главный тренер «Спартака» быстро пошел к главному судье Владиславу Безбородову, но был остановлен футболистами.

«Слава и деньги кружат голову всем, а тем более такому человеку, как Абаскаль.

Это эмоции, ничего страшного. Абаскаля подняли высоко, поэтому он так и ведет себя. Другое дело, что это эмоции, связанные с судейскими ошибками в одну и другую сторону», – отметил бывший полузащитник «Спартака».

«Спартак» – команда мегаэмоций. Это ее сейчас и тащит

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48 комментариев

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Николай Повалюхин
Царь опять забыл таблетку принять.
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kreator.vvv
Ответ Евгений Кошелек
С таким бы рвением ненужную бумажку получал бы лучше.
билеты для экзамена слишком для него сложные))
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Konstantin Zorin
Зависть сжигает Мостового, спать не даёт.
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kreator.vvv
такое говорит об Абаскале, будто очень многое знает о нём... Мне кажется он даже не знал о его существовании, пока тот не возглавил Спартак
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Евгений Кошелек
С таким бы рвением ненужную бумажку получал бы лучше.
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rcbkz6mrtd
Абаскаль по делу пошел к судье что в этом такого?
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Покерный Футбол
Ответ kutavlik
Днище, а не человек!!! Тупой, завистливый до безобразия!!!!
Да все просто,Мостовой просто очень туп,это характерно для многих футболистов,ведь им по сути лет с 16 и до конца карьеры ничего не надо делать,их возят,одевают,кормят и все за них делают. Кто то занимается своим образованием и развитием,но большинство нет. Поэтому многие футболисты просто глупы и дремучи,и так получается что зачастую именно у них берут интервью,потому что хайп.
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EziKKo
Очень хороший футболист а в футболе нихера не понимакшь Саша, как писал раньше дурачок...
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Olegs Petkuns
Зависть Мостового превышает разумные пределы!!!
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Kos Iniesta
Закрой свой поганый рот
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Сергей Азаренко
Ответ kutavlik
Днище, а не человек!!! Тупой, завистливый до безобразия!!!!
Это точно. "царек"
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Фрэнк Фрэнк
Мост таоё время закончилось ещё четверть века назад, а п.... не команду тренировать.
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Вася Столяр
Только рожавшая женщина сможет понять ту боль, какую испытывает Мостовой, когда Спартак побеждает
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Valentin Kompaneytsev
"Слава и деньги кружат головы всем, тем более такому человеку, как Абаскаль. Это эмоции ничего страшного" - Мостовой. Укусил и сразу зализал. Интересно, что портит Мостового?
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marchellinos
Хватит общаться с Мостовым
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карабашка
Когда же ты уже заткнешься.Зачем с такой настойчивостью стирать себя в памяти людей как классного футболиста.
+2
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Spartakus1984
Странно, у Мостового уже давно нет славы и денег а лишь зависть кружит ему голову.
+1
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Владимир Дмитриев
Мостовой:- А Я бамбук, пустой бамбук. Мостовой.ский пустой бамбук!
+5
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красно-белая бабирусса
Абаскаль выскочка, но с бумажкой. Царь прав
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-4
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Vadim Kovalev
Ответ kutavlik
Днище, а не человек!!! Тупой, завистливый до безобразия!!!!
в точку
+9
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kutavlik
Днище, а не человек!!! Тупой, завистливый до безобразия!!!!
+18
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+18
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Alex Alex
мостового лечить уже бесполезно
+5
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Енот-потаскун
Да всё просто. У Мостового ни первого, ни второго нет.
Жабка душит
+3
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Император Плутона
а вот свежей трольчатины кому?
0
0
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Last avenger
Давай наливай 🥃🥃🥃суббота всё-таки
+4
0
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