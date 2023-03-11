Мостовой о поведении Абаскаля: «Слава и деньги кружат голову всем, а тем более такому человеку»

считает, что высокая зарплата дурно влияет на .

После игры 19-го тура Мир с « » возмущенный главный тренер «Спартака» быстро пошел к главному судье Владиславу Безбородову, но был остановлен футболистами.

«Слава и деньги кружат голову всем, а тем более такому человеку, как Абаскаль.

Это эмоции, ничего страшного. Абаскаля подняли высоко, поэтому он так и ведет себя. Другое дело, что это эмоции, связанные с судейскими ошибками в одну и другую сторону», – отметил бывший полузащитник «Спартака».

«Спартак» – команда мегаэмоций. Это ее сейчас и тащит

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