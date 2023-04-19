Канчельскис о вылете «Спартака»: «Акрон» как детей возил их весь 1-й тайм. Какое чемпионство-то обсуждается?»
Андрей Канчельскис считает заслуженной победу «Акрона» над «Спартаком» (2:1).
Красно-белые проиграли в гостях «Акрону» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыли из турнира.
«Спартак» как всегда, ха-ха. Я вообще не удивлен такому результату, их возили весь первый тайм как детей. Какое чемпионство-то вообще обсуждается?
Такое ощущение, что «Спартак» просто забил на Кубок. Иначе объяснить такое отношение нельзя. Это в Италии где-нибудь кубок страны – это честь. В России большие клубы забили на Кубок – и все.
Уволят ли Абаскаля? Гадать тут бесполезно. Руководство «Спартака» самое непостоянное и непредсказуемое в РПЛ. Там неизвестно, что они думают и что планируют. Могут в любой момент нового назначить, а могут и оставить надолго. Я бы оставил Абаскаля до конца сезона», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
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Привет, Жора. Кто-то выиграет чемпионство, а кто-то, как обычно, зеротитули. Потерпят еще. Ничего страшного.
Где джикия?)
Где борьба за чемпионство?)
Ах да…всё Аля Улю
Здравствуй новый тренер !
😂😂😂
Вряд ли тот никому не нужный матч может служить показателем)
К этой новости, как и к большинству последних игр Спартака, можно добавлять тег "ахахаха"
Акрон - отличные ребята ! )