Канчельскис о вылете «Спартака»: «Акрон» как детей возил их весь 1-й тайм. Какое чемпионство-то обсуждается?»

Андрей Канчельскис считает заслуженной победу «Акрона» над «Спартаком» (2:1).

Красно-белые проиграли в гостях «Акрону» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыли из турнира.

« » как всегда, ха-ха. Я вообще не удивлен такому результату, их возили весь первый тайм как детей. Какое чемпионство-то вообще обсуждается?

Такое ощущение, что «Спартак» просто забил на . Иначе объяснить такое отношение нельзя. Это в Италии где-нибудь кубок страны – это честь. В России большие клубы забили на Кубок – и все.

Уволят ли ? Гадать тут бесполезно. Руководство «Спартака» самое непостоянное и непредсказуемое в . Там неизвестно, что они думают и что планируют. Могут в любой момент нового назначить, а могут и оставить надолго. Я бы оставил Абаскаля до конца сезона», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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