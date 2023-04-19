Канчельскис о вылете «Спартака»: «Акрон» как детей возил их весь 1-й тайм. Какое чемпионство-то обсуждается?»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Андрей Канчельскис Акрон Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис считает заслуженной победу «Акрона» над «Спартаком» (2:1).

Красно-белые проиграли в гостях «Акрону» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыли из турнира.

«Спартак» как всегда, ха-ха. Я вообще не удивлен такому результату, их возили весь первый тайм как детей. Какое чемпионство-то вообще обсуждается?

Такое ощущение, что «Спартак» просто забил на Кубок. Иначе объяснить такое отношение нельзя. Это в Италии где-нибудь кубок страны – это честь. В России большие клубы забили на Кубок – и все.

Уволят ли Абаскаля? Гадать тут бесполезно. Руководство «Спартака» самое непостоянное и непредсказуемое в РПЛ. Там неизвестно, что они думают и что планируют. Могут в любой момент нового назначить, а могут и оставить надолго. Я бы оставил Абаскаля до конца сезона», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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73 комментария

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Дмитрий
Мой 6-летний сынок сказал, что нужен третий путь)) путь дурацких команд)))
+164
-9
+155
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FNT
Джикия после группы: «Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в Пути регионов. Поездят, ничего страшного».

Привет, Жора. Кто-то выиграет чемпионство, а кто-то, как обычно, зеротитули. Потерпят еще. Ничего страшного.
+143
-22
+121
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Леван Мкртчян
Ответ Дмитрий
Мой 6-летний сынок сказал, что нужен третий путь)) путь дурацких команд)))
Для тех , кто пострадал от Акрона, Макрона и Омикрона
+104
-9
+95
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Злодей Спб
Абаскаль-то, говорят, ненастоящий! Настоящий после переподписания контракта домой уехал, а это Кофрие переодетый.
+71
-2
+69
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MishaFCZ
А где Зарема?
Где джикия?)
Где борьба за чемпионство?)
Ах да…всё Аля Улю
+40
-5
+35
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EnzoAmatera
А куда Зарема пропала?
+31
-2
+29
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Камбоджа134
Ответ Сергей Пожарский
Может и нужен такой матч, чтобы начать играть. Локо как раз начал, после Акрона
Локо начал после прихода Дзюбы
+18
-3
+15
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Rested
72 тыщи выигрыш )))на акрон )))
+15
-2
+13
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angry horse
Ответ Злодей Спб
Абаскаль-то, говорят, ненастоящий! Настоящий после переподписания контракта домой уехал, а это Кофрие переодетый.
Невеста выкрала на свадьбе в Тушине и увезла в Испанию😁
+11
-1
+10
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Leon33
Ответ Камбоджа134
Локо начал после прихода Дзюбы
После прихода Галактионова
+8
0
+8
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voka25
Спартаку осталось завоевать своё (10) место и....
Здравствуй новый тренер !
+11
-4
+7
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Dexter Dallas
А как ржали над зенитовцами, когда те пошли в лигу деревень или как там называется та часть кубков
+8
-1
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Кирилл.С-Пб
Пусть тренирует пока не выйдет в пердив
+7
-2
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pogbadrogba
Ответ sprmn
А есть еще примеры когда команды так сильно зимние сборы проваливали? Зимой Зенит 3 0 выносили, а тут команду ФНЛ обыграть не могут
«Зимой Зенит 3:0 выносили»
😂😂😂
Вряд ли тот никому не нужный матч может служить показателем)
+8
-4
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Камбоджа134
Ответ EnzoAmatera
А куда Зарема пропала?
Утирается
+4
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1футбол1
Ответ OldRedWhite
А кто говорил о нём ? Кроме Кавазашвили , Канчельскисов и прочих нездоровых людей ? Ах , да ! Ещё футбольные чиновники сильно интриги всегда хочут ))) Теперь и про Ростов говорят )))
Ну если покапаться в архивах этого сайта КБ строчили о победе в Кубке.🤭🤭🤭
+5
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Алексий Бяконт
Отвозили гладиаторов на глазах у Титова с Аленичевым...
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proshka
Чемпионство и обсуждалось только среди журналистов и ветеранов.
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Aleksey Yashin
"«Спартак» как всегда, ха-ха"

К этой новости, как и к большинству последних игр Спартака, можно добавлять тег "ахахаха"
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Архитектор Мендисабаль
Ответ FNT
Джикия после группы: «Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в Пути регионов. Поездят, ничего страшного». Привет, Жора. Кто-то выиграет чемпионство, а кто-то, как обычно, зеротитули. Потерпят еще. Ничего страшного.
Они сейчас каааак сконцентрируются!
+3
0
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Сергей Пожарский
Может и нужен такой матч, чтобы начать играть. Локо как раз начал, после Акрона
+5
-2
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micka
Ответ Леван Мкртчян
Для тех , кто пострадал от Акрона, Макрона и Омикрона
Оксимирона
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Сергей Музычев
Ответ Павел Ермаков
Комментарий удален модератором
Ну вы то у нас мудрее мудрого.
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Konstantin Zorin
Что ж, имеет право поглумиться. Сейчас ещё Царь выскажется. И правильно. Абаскаля долго не кретиковали, а пора бы.
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Серж
Клуб обиженных- Динамо Локо Торпедо и Спартачек . В теории еще и коняши могут свою чашу позора испить !
Акрон - отличные ребята ! )
+2
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