Мостовой о новом контракте Абаскаля в «Спартаке»: «Сделали ему жизнь хорошую на несколько лет вперед, а русских кроют, говорят, что мы такие-сякие»

недоволен, что «Спартак» продлил контракт с .

Ранее московский клуб подписал с тренером новое соглашение сроком до 2025 года. Испанец работает в «Спартаке» с июня 2022-го.

«Был бы «Спартак» на шестом месте, то никто бы не продлевал контракт с Абаскалем. Команда сейчас идет хорошо, вот и продлили.

Сделали ему жизнь хорошую на несколько лет вперед, потом уедет к себе в Испанию, как это делали тренеры до него.

У нас же ведь как – иностранец приехал, получил деньги, уехал, а русских кроют, говорят, что мы такие‑сякие. Всю жизнь футболу отдали, травмы заработали, а все равно плохие», – сказал бывший игрок « ».