Мостовой о новом контракте Абаскаля в «Спартаке»: «Сделали ему жизнь хорошую на несколько лет вперед, а русских кроют, говорят, что мы такие-сякие»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой недоволен, что «Спартак» продлил контракт с Гильермо Абаскалем.

Ранее московский клуб подписал с тренером новое соглашение сроком до 2025 года. Испанец работает в «Спартаке» с июня 2022-го.

«Был бы «Спартак» на шестом месте, то никто бы не продлевал контракт с Абаскалем. Команда сейчас идет хорошо, вот и продлили.

Сделали ему жизнь хорошую на несколько лет вперед, потом уедет к себе в Испанию, как это делали тренеры до него.

У нас же ведь как – иностранец приехал, получил деньги, уехал, а русских кроют, говорят, что мы такие‑сякие. Всю жизнь футболу отдали, травмы заработали, а все равно плохие», – сказал бывший игрок «Спартака».

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69 комментариев

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Evengar
Эх, Саня, Саня. Всё никак не уймется. Иди получай лицензию и вперёд, работать.
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За наш футбол!
Кoгда Вы гoвoрите, Иван Васильевич(Александр Владимирович), впечатление такoе, чтo Вы бредите!
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Сергей Илюшенков
Мне вот интересно,какой Российский тренер надолго задержался в одной команде(кроме Семака),а не мотался по всем командам чемпа!Они все у нас шоумены!Пол-года тренируют,потом 2 года эксперты на МатчТВ,потом опять на пол-года,и опять эксперты!Ну и зачем такие тренера и эксперты нам нужны!Они ни тренировать,ни эксперты ну просто ни какие!А Мост это всё сразу и одновременно!
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ART DK
Первую часть часть высказывания человека , большую часть карьеры игравшего в Испани комментировать только портить , а вот это же просто шедевр: «Всю жизнь футболу отдали, травмы заработали, а все равно плохие» - правильно ли я понимаю, что Мостовой в футбол играл в благотворительных целях? Т.е все заработанное тяжелым трудом в Испании отправлял в помощь больным детям? Если нет , надо бы ему намекнуть , что делал он это не бесплатно. И даже когда травмы получал, ему платили очень приличную и по нынешним временам зарплату
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LastImaginary
Задолбал уже реально, когда он заткнётся уже
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Владимир Монамах
Ответ Дядя ТУРА
Я посмотрю как вы запоете, когда мостовой выиграет лигу чемпионов со Спартаком
Ага ,если только в фифу
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shin93
А что, Абаскаль должен куда-то ещё уехать или здесь остаться на ПМЖ?
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Алексей Александрович
Мостовой как игрок по сути ничего не дал российскому футболу, всю карьеру отыграл в Испании, а в сборной у него вечно травмы были.
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Злобный Конь
Санька спасать надо,а то закончит как Осин или Кельми.
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Нургалиев Разрешил
Да нет, Саня, кроют и таким-сяким называют только тебя
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Romeo Yankovich
Ответ Дядя ТУРА
Я имел ввиду на плейстейшн
если вероятность, что и там облажается, как в медиа лиге
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dimamak10
Вчера Станислав Минин во время матча рассказывал что Саа критиковал Фреда и Фред ответил , его работа критиковать он за это деньги получает сразу вспомнил Мостового. Дело царя критиковать он за это деньги получает , а дело Абаскаля тренировать он за это деньги получает.
Как только Мост скажет что Абаскаль Тедеско и Карпин хорошие спецы, то и звонки прекратятся
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Александр Боровицкий
Как он задолбал ныть.
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Дядя ТУРА
Ответ Romeo Yankovich
осталось только определить, что за лига чемпионов это будет. может союзных государств. вряд ли европейскую или азиатскую
Я имел ввиду на плейстейшн
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Terrific World
Петухарь раскудахтался снова и снова, без лицензии больше не давать ему слова
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Андрей Яковлев
дайте мостовому порулить на ферме!!!!
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Alex_msk
Пожалуйста, хватит
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8c8dx72cs7
Истинный патриот ведь Александр этот без лицензии
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Romeo Yankovich
Ответ Дядя ТУРА
Я посмотрю как вы запоете, когда мостовой выиграет лигу чемпионов со Спартаком
осталось только определить, что за лига чемпионов это будет. может союзных государств. вряд ли европейскую или азиатскую
+2
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Ahtonio
Когда Мостовой играл в Сельте, какой-нибудь ворчливый старик тоже, наверно, причитал: "вот, приехали эти мутные русские... Денег загребут и уедут обратно к себе. А чем испанские игроки хуже? Да ничем. Просто русских везде пропихивают..."
+7
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здоровяк
Ну Сашке-то в Виго апельсинами платили зарплату
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Alexandr Sokolov
Мне кажется, что спортс вместо интервью с мостовым просит ChatGPT накидать его "вью" )))
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Фут.Боль
Только трон этот сделан и фаянса.
Но это ему по фигу. На него это не повлияло. Главное для него, что он царь.
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Дядя ТУРА
Ответ Юрий Лукьянов
Был бы Спартак на 6м месте, никто бы не продлевал... А может в этом и смысл, олень? Или контракт продлевают, если был игроков и сейчас без лицензии?
Я посмотрю как вы запоете, когда мостовой выиграет лигу чемпионов со Спартаком
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Артур Джаниашвили
"Говорят царь — ненастоящий!"
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