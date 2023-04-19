Лапорта подошел к Тебасу и пожал руку перед заседанием Ла Лиги. Улыбаясь, они побеседовали

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хавьер Тебас Футбол

Жоан Лапорта встретился с Хавьером Тебасом впервые после скандала с делом Негрейры.

Перед началом внеочередного заседания представителей Ла Лиги президент «Барселоны» подошел к главе лиги и пожал ему руку. Улыбаясь, они обменялись несколькими фразами.

«Первым делом прозвучало «Доброе утро». Ничего существенно важного не говорилось, я, кажется, напомнил о том, как будет строиться выступление, как будет расписано время. Но ничего значимого», – отметил после встречи Тебас.

Лапорта потребует от Тебаса объяснений по поводу ложных доказательств на собрании Ла Лиги по делу Негрейры. Президент «Барсы» разочарован, что другие клубы «подливали масла в огонь»

«Барса» призвала Тебаса уйти в отставку из-за ложных доказательств по делу Негрейры: «Но мы понимаем, что президент Ла Лиги будет упорствовать, продолжая наносить вред клубу»

Тебас о пресс-конференции «Барсы» по делу Негрейры: «Пришло время объяснений. Это самый большой репутационный ущерб за всю историю испанского футбола»

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14 комментариев

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Акбар Кадыров
Вот это новость
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Пепси пеналдувич
Просто приличие.
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бек саидов
Ответ f0rmoceft
Два клоуна поздоровались, очень интересная новость)
А где третий, главный клоун?
+7
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Alexlagodny
Да где там побеседовали? Весь разговор : ты дурак, сам дурак))
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Олег М
Они наверно сквозь стиснутые зубы, улыбаясь друг другу в глаза, говорили
- "я тебя закопаю, уходи с поста"
- "нет, я тебя закопаю, ты уходи с поста"
😁😁
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BoixosNois1899
Да Порта старый жук, ссоры не пойдут на пользу не кому, по этому личные обиды это одно, а регистрировать игроков нужно)!
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DHARMA Initiative
Невероятно. Оппоненты пожали руки! А что, разве этические нормы не выдумка?! "Срочно пишите статью!!! О это будет сенсация!!! Срочно на печать!!!"
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ljolik888
А чего они все там пузатые ? Спортом надо заниматься !
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ljolik888
Ответ Rad0
Хочешь новости про Хасбика?
Где новость , что Игало лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии ?
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МГЕР
Ответ бек саидов
А где третий, главный клоун?
Ты о том о ком я подумал?
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Vlad
Ответ бек саидов
А где третий, главный клоун?
Ну этот прохиндей и пройдоха исподтишка гадит. Как говорится негоже такому человеку с плебейскими замашками возглавлять королевский клуб. Сам улыбается, а у самого камень за пазухой. Снаружи мило, а внутри ... В первую очередь УЕФА его должна наказывать.
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