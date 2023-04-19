Лапорта подошел к Тебасу и пожал руку перед заседанием Ла Лиги. Улыбаясь, они побеседовали

Жоан Лапорта встретился с Хавьером Тебасом впервые после скандала с делом Негрейры.

Перед началом внеочередного заседания представителей Ла Лиги президент «Барселоны» подошел к главе лиги и пожал ему руку. Улыбаясь, они обменялись несколькими фразами.

«Первым делом прозвучало «Доброе утро». Ничего существенно важного не говорилось, я, кажется, напомнил о том, как будет строиться выступление, как будет расписано время. Но ничего значимого», – отметил после встречи Тебас.

Лапорта потребует от Тебаса объяснений по поводу ложных доказательств на собрании Ла Лиги по делу Негрейры. Президент «Барсы» разочарован, что другие клубы «подливали масла в огонь»

«Барса» призвала Тебаса уйти в отставку из-за ложных доказательств по делу Негрейры: «Но мы понимаем, что президент Ла Лиги будет упорствовать, продолжая наносить вред клубу»

Тебас о пресс-конференции «Барсы» по делу Негрейры: «Пришло время объяснений. Это самый большой репутационный ущерб за всю историю испанского футбола»

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