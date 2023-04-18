Лапорта потребует от Тебаса объяснений по поводу ложных доказательств на собрании Ла Лиги по делу Негрейры. Президент «Барсы» разочарован, что другие клубы «подливали масла в огонь»

Жоан Лапорта выскажется о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры на собрании клубов Ла Лиги.

Напомним, 19 апреля состоится внеочередное собрание совета директоров Ла Лиги. Руководство лиги получить пояснения насчет платежей вице-президенту Технического судейского комитета, которые « » производила в течение длительного периода.

Президент «Барселоны» выступит с объяснениями, выдвинув те же доводы, что и на вчерашней пресс-конференции. Он собирается заявить, что «Барселона» никогда не подкупала судей и не оказывала влияния на чиновников судейского комитета.

Также, по информации Diario Sport, Лапорта выразит разочарование в связи с тем, что некоторые клубы «подливали масла в огонь» в сложившейся ситуации. Он считает, что в информационном поле происходит «линчевание «Барселоны».

Кроме того, глава «Барсы» потребует от объяснений по поводу отношения к «Барсе», которое президент проявляет с момента возбуждения дела. Лапорта попросит Тебаса объяснить, почему тот направил в прокуратуру ложные доказательства.

Лапорта о деле Негрейры: «Барса» была образцом честной игры. Никакая кампания по дискредитации не помешает нам оставаться эталоном мирового спорта»

Лапорта об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом»