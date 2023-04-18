Лапорта потребует от Тебаса объяснений по поводу ложных доказательств на собрании Ла Лиги по делу Негрейры. Президент «Барсы» разочарован, что другие клубы «подливали масла в огонь»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта выскажется о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры на собрании клубов Ла Лиги.

Напомним, 19 апреля состоится внеочередное собрание совета директоров Ла Лиги. Руководство лиги получить пояснения насчет платежей вице-президенту Технического судейского комитета, которые «Барселона» производила в течение длительного периода.

Президент «Барселоны» выступит с объяснениями, выдвинув те же доводы, что и на вчерашней пресс-конференции. Он собирается заявить, что «Барселона» никогда не подкупала судей и не оказывала влияния на чиновников судейского комитета. 

Также, по информации Diario Sport, Лапорта выразит разочарование в связи с тем, что некоторые клубы «подливали масла в огонь» в сложившейся ситуации. Он считает, что в информационном поле происходит «линчевание «Барселоны». 

Кроме того, глава «Барсы» потребует от Хавьера Тебаса объяснений по поводу отношения к «Барсе», которое президент Ла Лиги проявляет с момента возбуждения дела. Лапорта попросит Тебаса объяснить, почему тот направил в прокуратуру ложные доказательства

Лапорта о деле Негрейры: «Барса» была образцом честной игры. Никакая кампания по дискредитации не помешает нам оставаться эталоном мирового спорта»

Лапорта об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом»

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48 комментариев

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hannibal ante portas
Лапорта потребует объяснений от Негрейры, почему тот переводил деньги барселоны на свой счет в течении 18 лет, не ставя в известность барселону
+53
-19
+34
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arspurs9
Ответ Barca_mania
Когда лев ранен, гиены это чувствуют
Когда ранена крыса, коты тоже понимают
+56
-23
+33
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Goofts
Как бы там не было. Но фальсификацировать улики...
Тебас перешёл все границы, он не должен быть главой Ла лиги
+37
-17
+20
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Homelender_666
Ответ Barca_mania
Когда лев ранен, гиены это чувствуют
Ахмет, поменьше читай пацанские паблики)
+12
-2
+10
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Ruslan3132
Перес подарит Лапорте красный нос на резинке ) уже пора ему надевать его ))
+40
-32
+8
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Bogdan Minakov
- Зачем и для чего мы платили более 17-и лет вице-президенту технического судейского корпуса? Всё просто, в этом виноват Реал Мадрид!
+11
-6
+5
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Александр Киричев
Ответ Barca_mania
Когда лев ранен, гиены это чувствуют
да брад! виска Барса
+5
0
+5
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Экселлент
Ответ Goofts
Как бы там не было. Но фальсификацировать улики... Тебас перешёл все границы, он не должен быть главой Ла лиги
Фальсифицировать*
+8
-4
+4
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Лёха Жданчик
Все клубы ЛаЛиги плохие а Барса хорошая)
+5
-2
+3
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Momos
Ответ 3xclus1ve
Вчера он уже объяснил ясно и чётко.
О, вы что-то смогли найти по существу в той тонне воды, которую он вылил на слушателей?
+4
-1
+3
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Nike of FW
Ответ Marcus-light
Так они не фальсифицированы, а просто не имеют отношения к делу
просто левые документы пытался приобщить к делу , понять и простить =)))
+6
-3
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Nike of FW
Тебас Мадридский угрожал иском газете La Vanguardia если те не уберут статью, но в итоге иск так и не подал , а статья до сих пор на месте

https://www.lavanguardia.com/deportes/fc-barcelona/20230403/8873299/tebas-aporto-fiscalia-prueba-falsa-barca.html
+6
-4
+2
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tm5pvbngvj
Ответ arspurs9
Когда ранена крыса, коты тоже понимают
Красава😂
+12
-10
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Barca_mania
Ответ Данил Садыков
Какой же всё таки клоун Лапорта. Голубо-гранатовые, и это ваша гордость, лучший президент в истории клуба?)
При Лапорте была та самая Барса под руководством Гвардиолы, которая считается сильнейшей командой в истории футбола
+11
-10
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Лёха Жданчик
Ответ Ruslan3132
Перес подарит Лапорте красный нос на резинке ) уже пора ему надевать его ))
Прежде чем критиковать Лапорту....сначала пройдите километр в его обуви...
Фото обуви: https://ru.depositphotos.com/13643526/stock-photo-clown-shoes-on-white.html
+5
-4
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Johnny Cheng
Ответ Sundance Neeskens
Кучка меренгов опять набежала в комментарии. Не устали еще клоуничать? 😂😂😂 Петросян позавидовал бы такой продуктивности.
Да это мы просто ржем над тем как барсики всю жизнь обвиняли Реал в подкупе судей)))
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Дмитрий Гончаров
Ответ Momos
О, вы что-то смогли найти по существу в той тонне воды, которую он вылил на слушателей?
Ну когда ты заинтересован в том, чтобы Барселону наказали, то конечно ничего замыленным взглядом не видно.
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3xclus1ve
Ответ hannibal ante portas
Лапорта потребует объяснений от Негрейры, почему тот переводил деньги барселоны на свой счет в течении 18 лет, не ставя в известность барселону
Вчера он уже объяснил ясно и чётко.
+3
-3
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Johnny Cheng
Ответ Goofts
Как бы там не было. Но фальсификацировать улики... Тебас перешёл все границы, он не должен быть главой Ла лиги
Транжирить деньги, крутить всякие махинации, обвинять всех в подкупе и продажности, при этом выигрывать трофеи им нравится, а отвечать почему они платили судьям, перестать транжирить и дальше, дергая рычаги, когда в клубе и так денег нет, принуждая сокращать зп только что купленных игроков им не нравится) зачем делать нормально, если можно обвинить другие клубы и главу ла лиги)))))
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Andrew Chepaylo
Ответ Barca_mania
Когда лев ранен, гиены это чувствуют
И выигрывают чемп
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Marli
Ответ Homelender_666
Ахмет, поменьше читай пацанские паблики)
это цитата из вк
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FC.Barcelona
Ответ arspurs9
Когда ранена крыса, коты тоже понимают
Когда шакал мертв ни один тигр не дотащит
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Sundance Neeskens
Кучка меренгов опять набежала в комментарии. Не устали еще клоуничать? 😂😂😂 Петросян позавидовал бы такой продуктивности.
+5
-5
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nurikkkk
Бла, бла бла)))
Но как звучит то аааа: Он собирается заявить, что «Барселона» никогда не подкупала судей и не оказывала влияния на чиновников судейского комитета.
Вот это факт, доказательство, алиби!!!! Железобетонное оправдание!!!!!!
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Вадим Симонов
Лучшая защита - это нападение,чем сейчас Лапорта и занимается.
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