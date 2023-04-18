Лапорта потребует от Тебаса объяснений по поводу ложных доказательств на собрании Ла Лиги по делу Негрейры. Президент «Барсы» разочарован, что другие клубы «подливали масла в огонь»
Жоан Лапорта выскажется о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры на собрании клубов Ла Лиги.
Напомним, 19 апреля состоится внеочередное собрание совета директоров Ла Лиги. Руководство лиги получить пояснения насчет платежей вице-президенту Технического судейского комитета, которые «Барселона» производила в течение длительного периода.
Президент «Барселоны» выступит с объяснениями, выдвинув те же доводы, что и на вчерашней пресс-конференции. Он собирается заявить, что «Барселона» никогда не подкупала судей и не оказывала влияния на чиновников судейского комитета.
Также, по информации Diario Sport, Лапорта выразит разочарование в связи с тем, что некоторые клубы «подливали масла в огонь» в сложившейся ситуации. Он считает, что в информационном поле происходит «линчевание «Барселоны».
Кроме того, глава «Барсы» потребует от Хавьера Тебаса объяснений по поводу отношения к «Барсе», которое президент Ла Лиги проявляет с момента возбуждения дела. Лапорта попросит Тебаса объяснить, почему тот направил в прокуратуру ложные доказательства.
Лапорта о деле Негрейры: «Барса» была образцом честной игры. Никакая кампания по дискредитации не помешает нам оставаться эталоном мирового спорта»
Лапорта об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом»
Тебас перешёл все границы, он не должен быть главой Ла лиги
https://www.lavanguardia.com/deportes/fc-barcelona/20230403/8873299/tebas-aporto-fiscalia-prueba-falsa-barca.html
Фото обуви: https://ru.depositphotos.com/13643526/stock-photo-clown-shoes-on-white.html
Но как звучит то аааа: Он собирается заявить, что «Барселона» никогда не подкупала судей и не оказывала влияния на чиновников судейского комитета.
Вот это факт, доказательство, алиби!!!! Железобетонное оправдание!!!!!!