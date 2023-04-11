Тебас о пресс-конференции «Барсы» по делу Негрейры: «Пришло время объяснений. Это самый большой репутационный ущерб за всю историю испанского футбола»
Хавьер Тебас считает, что «Барселона» должна разъяснить детали по делу Негрейры.
Ранее сообщалось, что 17 апреля «Барселона» проведет пресс-конференцию, на которой президент клуба Жоан Лапорта ответит на вопросы журналистов о деле, связанном с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета.
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
«Пришло время объяснений. Важно, чтобы 19 апреля представители клуба выступили перед остальными (на 19 апреля запланировано внеочередное заседание Ла Лиги по делу Негрейры – Sports.ru).
Это самый большой репутационный ущерб, который был нанесен испанскому футболу за всю его историю. Прошло более двух месяцев – посмотрим, смогут ли они прояснить ситуацию больше, чем в письмах, которые они отправили в УЕФА и ФИФА.
Почему в течение примерно 20 лет клуб выплачивал вице-президенту технического комитета судей миллионы долларов? Почему этот господин сказал налоговой, что все это предпринималось для достижения нейтральности [судей]? Почему сыну Негрейры тоже поручили составлять отчеты для клуба? Все это должно быть объяснено. Это вопрос влияния.
Кроме того, выплаты производились при четырех разных президентах, и вдобавок после аудиторской проверки отчетности клуба при предыдущем президенте нынешним. И никто не обнаружил эти платежи?
Давайте посмотрим, как они это разъяснят. Я взволнован, как и представители других испанских клубов», – сказал президент Ла Лиги.
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Столичный Кабинет со своим Тебасом и остальной ViP ложей,состоящей исключительно из Испанской политической верхушки,готовы на всё,лишь бы омрачить возвращение на трон ЛаЛиги великой Барселоны !