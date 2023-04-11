Тебас о пресс-конференции «Барсы» по делу Негрейры: «Пришло время объяснений. Это самый большой репутационный ущерб за всю историю испанского футбола»

Хавьер Тебас считает, что «Барселона» должна разъяснить детали по делу Негрейры.

Ранее сообщалось, что 17 апреля « » проведет пресс-конференцию, на которой президент клуба Жоан Лапорта ответит на вопросы журналистов о деле, связанном с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

«Пришло время объяснений. Важно, чтобы 19 апреля представители клуба выступили перед остальными (на 19 апреля запланировано внеочередное заседание Ла Лиги по делу Негрейры – Sports.ru).

Это самый большой репутационный ущерб, который был нанесен испанскому футболу за всю его историю. Прошло более двух месяцев – посмотрим, смогут ли они прояснить ситуацию больше, чем в письмах, которые они отправили в УЕФА и ФИФА.

Почему в течение примерно 20 лет клуб выплачивал вице-президенту технического комитета судей миллионы долларов? Почему этот господин сказал налоговой, что все это предпринималось для достижения нейтральности [судей]? Почему сыну Негрейры тоже поручили составлять отчеты для клуба? Все это должно быть объяснено. Это вопрос влияния.

Кроме того, выплаты производились при четырех разных президентах, и вдобавок после аудиторской проверки отчетности клуба при предыдущем президенте нынешним. И никто не обнаружил эти платежи?

Давайте посмотрим, как они это разъяснят. Я взволнован, как и представители других испанских клубов», – сказал президент .