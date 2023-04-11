Тебас о пресс-конференции «Барсы» по делу Негрейры: «Пришло время объяснений. Это самый большой репутационный ущерб за всю историю испанского футбола»

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хавьер Тебас Федерация футбола Испании Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хавьер Тебас считает, что «Барселона» должна разъяснить детали по делу Негрейры.

Ранее сообщалось, что 17 апреля «Барселона» проведет пресс-конференцию, на которой президент клуба Жоан Лапорта ответит на вопросы журналистов о деле, связанном с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

«Пришло время объяснений. Важно, чтобы 19 апреля представители клуба выступили перед остальными (на 19 апреля запланировано внеочередное заседание Ла Лиги по делу Негрейры – Sports.ru).

Это самый большой репутационный ущерб, который был нанесен испанскому футболу за всю его историю. Прошло более двух месяцев – посмотрим, смогут ли они прояснить ситуацию больше, чем в письмах, которые они отправили в УЕФА и ФИФА.

Почему в течение примерно 20 лет клуб выплачивал вице-президенту технического комитета судей миллионы долларов? Почему этот господин сказал налоговой, что все это предпринималось для достижения нейтральности [судей]? Почему сыну Негрейры тоже поручили составлять отчеты для клуба? Все это должно быть объяснено. Это вопрос влияния.

Кроме того, выплаты производились при четырех разных президентах, и вдобавок после аудиторской проверки отчетности клуба при предыдущем президенте нынешним. И никто не обнаружил эти платежи?

Давайте посмотрим, как они это разъяснят. Я взволнован, как и представители других испанских клубов», – сказал президент Ла Лиги.

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11 комментариев

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Кыш Мыш
Ответ Hella black
Барса рвётся к Чемпионству,как тут же выясняются такие подробности,совпадение,не думаю. Столичный Кабинет со своим Тебасом и остальной ViP ложей,состоящей исключительно из Испанской политической верхушки,готовы на всё,лишь бы омрачить возвращение на трон ЛаЛиги великой Барселоны !
Походу,цена решения вопроса ещё на кону...кубка маловато!
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MESSIya
Томас Андреу: "Челси" не делал предложений для Гави.

Иван де ла Пенья, агент игрока, встретился с лондонским клубом, чтобы обсудить Луиса Энрике – НЕ Гави, который счастлив в «Барселоне»
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Давид Agabekyan
Тебас не хочет объяниться почему под его носом происходил самый большой ущерб испанскому футболу?
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Pro Shhavel
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Сколько раз ее уже переносили?)) Лапорта никак не придумает версию, над которой не будут смеяться 🤭
😂
0
-1
-1
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celebrity
И это глава Ла Лиги! Какой позор! Никакой беспристрастностью и не пахнет! Каждое его вью - это отвращение! Не может человек с таким статусом позволять себе подобные высказывания!
+1
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+1
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Hella black
Барса рвётся к Чемпионству,как тут же выясняются такие подробности,совпадение,не думаю.
Столичный Кабинет со своим Тебасом и остальной ViP ложей,состоящей исключительно из Испанской политической верхушки,готовы на всё,лишь бы омрачить возвращение на трон ЛаЛиги великой Барселоны !
+3
0
+3
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Альберт Акчурин
Тебас - это самый большой ущерб испанскому футболу (кроме столицы, там всем довольны)
+3
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abrbal
это как минимум че-то с налогами или нет?
0
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Оливер Кан удаляет Роберту
Сколько раз ее уже переносили?)) Лапорта никак не придумает версию, над которой не будут смеяться 🤭
+3
-4
-1
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abrbal
А че сама по себе оплата это уже не незаконно? судье платят за какую-то информацию
+1
-2
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headmaster
Не согласен. Самый большой ущерб за всё время испанского футбола нанес сам Тебас.
+10
-2
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