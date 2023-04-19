Экс-глава правительства Каталонии о ролике «Реала»: «Они делают с «Барсой» то же, что делали с Каталонией десятилетиями: преследуют и переписывают историю, выставляя угнетателей жертвами»
Бывший глава правительства Каталонии высказался о ролике «Реала» про «Барселону».
Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта так высказался об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.
На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» В нем перечисляются факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко: «Он трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали Ла Лигу».
«То, что «Мадрид» делает с «Барсой», – как преследования, так и попытки переписать историю, выставив угнетателей жертвами угнетенных, – это то же самое, что они десятилетиями делали с Каталонией.
Поэтому неслучайно то, что те, чей офис находится в здании, принадлежащем Испанской Епископальной Конференции, которая в свое время благословила фашистов, приходят к таким выводам», – написал Карлес Пучдемон.
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Рано или поздно его выдадут кстати.
Реал должен молчать из за неправильного судейства?
То что ФК Барселона выгодно имела связи с Франко и его режимом - да, действительно так
Попытка же породнить ФК Барселона и движение за каталонскую независимость - идея странная, но коррупционеров уже было не остановить
Негодяи, только левые пенальти в нашу пользу через матч могут искупить их историческую вину угнетателей перед угнетенными.
В гражданскую войну (1936-39 г.г.) самым верным Франко подразделением был ... Каталонский легион фалангистов. Три года держался республиканский Мадрид и как только он пал, через несколько дней капитулировала Барселона и там прошел первый парад победителей.