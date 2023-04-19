Экс-глава правительства Каталонии о ролике «Реала»: «Они делают с «Барсой» то же, что делали с Каталонией десятилетиями: преследуют и переписывают историю, выставляя угнетателей жертвами»

Бывший глава правительства Каталонии высказался о ролике «Реала» про «Барселону».

Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта так высказался об участии « » в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» В нем перечисляются факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко: «Он трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали ».

«То, что «Мадрид» делает с «Барсой», – как преследования, так и попытки переписать историю, выставив угнетателей жертвами угнетенных, – это то же самое, что они десятилетиями делали с Каталонией.

Поэтому неслучайно то, что те, чей офис находится в здании, принадлежащем Испанской Епископальной Конференции, которая в свое время благословила фашистов, приходят к таким выводам», – написал Карлес Пучдемон.

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