Экс-глава правительства Каталонии о ролике «Реала»: «Они делают с «Барсой» то же, что делали с Каталонией десятилетиями: преследуют и переписывают историю, выставляя угнетателей жертвами»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Политика история Футбол

Бывший глава правительства Каталонии высказался о ролике «Реала» про «Барселону».

Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта так высказался об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» В нем перечисляются факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко: «Он трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали Ла Лигу».

«То, что «Мадрид» делает с «Барсой», – как преследования, так и попытки переписать историю, выставив угнетателей жертвами угнетенных, – это то же самое, что они десятилетиями делали с Каталонией.

Поэтому неслучайно то, что те, чей офис находится в здании, принадлежащем Испанской Епископальной Конференции, которая в свое время благословила фашистов, приходят к таким выводам», – написал Карлес Пучдемон.

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79 комментариев

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Rigan Lans
Лапорта классно придал делу политическое значение. Истинный политик (пропитанный ложью и демогогией). Но вот зачем платили Негрейре ни словв врвзумительного.
+87
-13
+74
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ChefJhonnyMorgan
То есть гнать на Мадрид это нормально, а как только ответка прилетела сразу подгорело. И при чем видимо в точку Реал попал, раз уже несколько дней в Каталонии полыхает
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Roja
по фактам в видеоролике он даст какое-нибудь объяснение?
+35
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Пако
Демагогия (от Пучдемона).
+25
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U
Ответ Rigan Lans
Лапорта классно придал делу политическое значение. Истинный политик (пропитанный ложью и демогогией). Но вот зачем платили Негрейре ни словв врвзумительного.
"если говорят о патриотизме, знай: где-то что-то украли"(с)классик
+16
-1
+15
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Сикарио
Путч-Димон это тот сепаратист, который пытался от Испании отделиться, а потом чуть присел, а щас вынужден скрываться от испанского правосудия за пределами страны?))
Рано или поздно его выдадут кстати.
+20
-8
+12
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МТБ
Они, как бы, просто напомнили вам факты, которые вы сами старательно пытаетесь игнорировать
+15
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+11
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Glory Real Madrid
Это он о Лапорте. Разговоры о Реале это то, что сделал Лапорта, чтобы оправдать выплаты Негрейре за 17 лет. И, как и ожидалось, он разыграл роль жертвы!
+11
-2
+9
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Rocknrollaz
Сами приплели Реал, Испанию, Франко вместо того, чтобы просто ответить за свои поступки
+11
-5
+6
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nurikkkk
Ответ London.is.blue
Твой позорный клубишко из Мадрида развел срач еще после поражения в классико, где судья не засчитал гол с офсайда. Это очень оскорбило посмешище из Мадрида, ведь всю историю такие засчитывали. Так что полыхает только у Реала, это видят все. Но у Реала всю историю полыхает как только им припоминают Франко. Ведь Реал - это кабинетно-мафиозный клуб, построенный на крови, для витрины фашистского режима. Фактос.
Так там не было офсайда)))
Реал должен молчать из за неправильного судейства?
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pasmike
Так пусть демонстративно покинут Ла Лигу и играют в чемпионате города
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Vasiliy S
То что Каталония пострадала во время Гражданской войны в Испании и после - да, действительно так
То что ФК Барселона выгодно имела связи с Франко и его режимом - да, действительно так

Попытка же породнить ФК Барселона и движение за каталонскую независимость - идея странная, но коррупционеров уже было не остановить
+10
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U
Мы довели клуб до огромных долгов, живем распродавая активы, покупаем прессу, чтобы она критиковала наших же игроков, платим судьям за "анализ матчей", но это потому, что мы - угнетенные, они вон ролик на сайте про нас выложили, это ж практически тоже самое, что людей расстреливать.
Негодяи, только левые пенальти в нашу пользу через матч могут искупить их историческую вину угнетателей перед угнетенными.
+9
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ChefJhonnyMorgan
Ответ London.is.blue
Твой позорный клубишко из Мадрида развел срач еще после поражения в классико, где судья не засчитал гол с офсайда. Это очень оскорбило посмешище из Мадрида, ведь всю историю такие засчитывали. Так что полыхает только у Реала, это видят все. Но у Реала всю историю полыхает как только им припоминают Франко. Ведь Реал - это кабинетно-мафиозный клуб, построенный на крови, для витрины фашистского режима. Фактос.
Куда врачей вызвать?
+4
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Evgeny Trifonov
но ведь правда Франкисты и бомбили и захватывали Барселону в 1939. Странно записывать их в почитателей Франко. Кстати факт в том что легенда Реала Бернабео воевал за Франко.
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VictorVallecano
Ответ London.is.blue
Твой позорный клубишко из Мадрида развел срач еще после поражения в классико, где судья не засчитал гол с офсайда. Это очень оскорбило посмешище из Мадрида, ведь всю историю такие засчитывали. Так что полыхает только у Реала, это видят все. Но у Реала всю историю полыхает как только им припоминают Франко. Ведь Реал - это кабинетно-мафиозный клуб, построенный на крови, для витрины фашистского режима. Фактос.
Славно у тебя после вчерашнего горит, бедолага :D
+3
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Johnny Cheng
Ответ London.is.blue
Твой позорный клубишко из Мадрида развел срач еще после поражения в классико, где судья не засчитал гол с офсайда. Это очень оскорбило посмешище из Мадрида, ведь всю историю такие засчитывали. Так что полыхает только у Реала, это видят все. Но у Реала всю историю полыхает как только им припоминают Франко. Ведь Реал - это кабинетно-мафиозный клуб, построенный на крови, для витрины фашистского режима. Фактос.
Как так вышло что барса брала ла лигу так часто именно в период когда она платиле судьям?)
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Пако
А ведь парадокс в том, что друг без друга каталонцы и испанцы не смогут жить, как и баски.
В гражданскую войну (1936-39 г.г.) самым верным Франко подразделением был ... Каталонский легион фалангистов. Три года держался республиканский Мадрид и как только он пал, через несколько дней капитулировала Барселона и там прошел первый парад победителей.
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Johnny Cheng
Ответ Rio de Janeiro
Когда Каталония отделится будет полыхать в Мадриде)
Ты бывал в Барселоне? В Мадриде?)
+2
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Ophiomorph
Ответ Roja
по фактам в видеоролике он даст какое-нибудь объяснение?
Конечно нет. Кому нужны факты если можно налить цистерну воды в интервью и изобразить себя жертвой?
+3
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Максим Черкашин
Ответ Rigan Lans
Лапорта классно придал делу политическое значение. Истинный политик (пропитанный ложью и демогогией). Но вот зачем платили Негрейре ни словв врвзумительного.
Платили, потому что Франко виноват.😎
+2
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Pikachu Pikachu
Ответ ks-1993
Нужно провести конференцию свободных народов, говорят в Минске уже планируется. Баски, каталонцы, Сев.ирландцы.
Чеченцы, уйгуры
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Rio de Janeiro
Ответ Сикарио
Путч-Димон это тот сепаратист, который пытался от Испании отделиться, а потом чуть присел, а щас вынужден скрываться от испанского правосудия за пределами страны?)) Рано или поздно его выдадут кстати.
Рано или поздно Каталония станет независима потому что таких Пучдемонов там около 90%)
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nurikkkk
Ответ Анвар Масимов
Комментарий удален модератором
Так что озвучили то?))) За что платили то?
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Ян Константинопольский
На этом сайте нет смысла спорить с мадридскими сектантами, поддерживаемых такими же промадридскими модерами, как нет смысла спорить и с предметом или вещью. Реал это не Испания, Барселона это Каталония.
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