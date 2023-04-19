Быстров о судействе: «ВАР – граната в руках, которая сама взрывается, как сказал Аршавин. Любой эпизод можно трактовать как хочешь»

Теги Спартак Владимир Быстров Андрей Аршавин судьи Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров назвал ВАР гранатой в руках судей.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России сказал это, комментируя судейство в матче 23-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Торпедо» (2:1).

– Было ли у тебя ощущение, что игроки «Спартака» получили желтые в качестве компенсации за пенальти?

– Нет, конечно. При чем тут судья, когда игроки сами допускают глупые ошибки? Арбитр не дал очевидную красную Самсонову. Пенальти тоже не поставил – это было решение ВАР. Абсурд.

– ВАР наших судей сделал слабее?

– Нет. При ВАР нет каких-то грязных эпизодов. Но то, как они им пользуются... Как сказал Аршавин, это граната в руке, которая сама взрывается. По-другому и не сформулируешь.

Вот что случилось с Безбородовым за неделю? В матче ЦСКА – «Урал» даже режиссер не понял момента. Пять минут искал этот пенальти, не мог определить, что произошло. Я понимаю, если бы судил молодой арбитр – у него свое видение, нужно привыкнуть к тенденциям беспредела.

Но в этой ситуации... Чего народ смешить? Получается, любой эпизод можно трактовать так, как хочешь. Команды выясняют, кто сильнее – не надо им помогать, не надо ставить эти пенальти. Судьи иной раз ищут касание, выискивают с лупой, – сказал Быстров.

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7 комментариев

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antiginer
Вар в руках нечистоплотных «кабинетов» стал инструментом для того,чтобы узаконить предвзятость при принятии решений.
+6
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Aleksey Novikov
ВАР - это обман простых болельщиков. в матче ЦСКА- Урал сегодня был явный фол. все увидели на повторе, а ВАР - НЕТ. Как так? и снова Лапочкин.....
+6
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Aleksey Novikov
А пенальти очень спорный. Как по мне, так на Зе не было нарушение.
+2
0
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Александр Шаманов
Ответ Aleksey Novikov
А пенальти очень спорный. Как по мне, так на Зе не было нарушение.
Не только по тебе а по всем
+1
0
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Alexandr Sokolov
А при чем тут ВАР? ВАР это технология, проблема в людях, которые сидят и смотрят в мониторы
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Честный контроль
Безумный Вова нагнетает.
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