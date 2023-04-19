Быстров о судействе: «ВАР – граната в руках, которая сама взрывается, как сказал Аршавин. Любой эпизод можно трактовать как хочешь»

Владимир Быстров назвал ВАР гранатой в руках судей.

Бывший полузащитник « » и сборной России сказал это, комментируя судейство в матче 23-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Торпедо» (2:1).

– Было ли у тебя ощущение, что игроки «Спартака» получили желтые в качестве компенсации за пенальти?

– Нет, конечно. При чем тут судья, когда игроки сами допускают глупые ошибки? Арбитр не дал очевидную красную Самсонову. Пенальти тоже не поставил – это было решение ВАР. Абсурд.

– ВАР наших судей сделал слабее?

– Нет. При ВАР нет каких-то грязных эпизодов. Но то, как они им пользуются... Как сказал Аршавин, это граната в руке, которая сама взрывается. По-другому и не сформулируешь.

Вот что случилось с Безбородовым за неделю? В матче ЦСКА – «Урал» даже режиссер не понял момента. Пять минут искал этот пенальти, не мог определить, что произошло. Я понимаю, если бы судил молодой арбитр – у него свое видение, нужно привыкнуть к тенденциям беспредела.

Но в этой ситуации... Чего народ смешить? Получается, любой эпизод можно трактовать так, как хочешь. Команды выясняют, кто сильнее – не надо им помогать, не надо ставить эти пенальти. Судьи иной раз ищут касание, выискивают с лупой, – сказал .

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