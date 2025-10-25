Бруну о Саудовской Аравии: «Мы обсуждали это с Роналду, был конкретный вариант. Я хочу осуществить мечты в «МЮ», не буду разговаривать ни с кем до ЧМ»

Бруну Фернандеш рассказал об общении с саудовскими клубами и Роналду летом.

«У меня были переговоры с «Аль-Хилялем», все об этом знают. После него были и другие клубы из Саудовской Аравии и Европы, но, очевидно, мой ответ не изменился. Со мной разговаривали несколько человек, но мы так и не договорились о конкретном предложении. Конкретный вариант был из Саудовской Аравии.

Тренер [Рубен Аморим ] говорил со мной. Он сказал, что я все еще часть проекта [«Манчестер Юнайтед»]. Он хочет, чтобы я остался. Клуб высказал то же самое.

Я всегда говорил, что если клуб скажет: «Бруну , мы хотим заработать, тебе 30 лет. Мы не думаем, что ты сможешь стать частью будущего проекта» или что-то в этом роде, я отвечу: «Хорошо, я должен найти решение для себя, что будет лучше для меня и моей семьи», и я уйду. Очевидно, это было не так. Я чувствовал, что я все еще часть плана.

Я говорил с Криштиану о ситуации, о Саудовской Аравии и обо всем остальном. Я бы не стал рассказывать, что он мне сказал, но мы это обсуждали.

Сейчас никто со мной ни о чем не разговаривал. Кто-то мог сказать: «Жди, летом мы снова приедем», но такого не было.

Не думаю, что они [«Аль-Хилаль»] были очень рады, что я отклонил предложение. Я понимаю это, потому что предложение было очень выгодным с точки зрения зарплаты. Это было нечто существенное для меня, огромная разница.

Мне хорошо здесь. Я все еще хочу осуществить свои мечты, но, очевидно, я не могу говорить от имени клуба. Я видел много новостей. Я видел много разговоров о том, что у меня есть договоренность об уходе уже в следующем сезоне. Если клуб и заключил такое соглашение, оно не было обговорено со мной.

Я ни с кем не разговаривал. Мой агент тоже знает, как я работаю, так что если он захочет поговорить со мной, то это будет после чемпионата мира. Потому что до этого я не буду ни с кем разговаривать», – заявил капитан «Манчестер Юнайтед ».

Бруну Фернандеш: «Выиграть АПЛ и ЛЧ с «МЮ» – моя цель, но не знаю, получится ли. Когда с женой обсуждал Саудовскую Аравию, она спросила: «А ты тут достиг всего, чего хотел?» Она знает, что нет»