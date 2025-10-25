Лещук рад за «Локомотив»: «Два легионера в составе, команда идет на 1-м месте. Круто! Приятно смотреть»
Игорь Лещук высоко отозвался о «Локомотиве».
– «Локомотив» начал называть себя народной командой.
– Они молодцы. У них много русских ребят играет. В целом, приятно смотреть. Я в какой-то степени за них рад: два легионера в составе, при этом команда идет на первом месте. Круто! Молодцы, – сказал вратарь «Динамо».
«Локомотив» идет на 1-м месте в Мир РПЛ после 12 туров.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?4567 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
