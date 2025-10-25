  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лещук рад за «Локомотив»: «Два легионера в составе, команда идет на 1-м месте. Круто! Приятно смотреть»
6

Лещук рад за «Локомотив»: «Два легионера в составе, команда идет на 1-м месте. Круто! Приятно смотреть»

Игорь Лещук высоко отозвался о «Локомотиве».

– «Локомотив» начал называть себя народной командой.

– Они молодцы. У них много русских ребят играет. В целом, приятно смотреть. Я в какой-то степени за них рад: два легионера в составе, при этом команда идет на первом месте. Круто! Молодцы, – сказал вратарь «Динамо».

«Локомотив» идет на 1-м месте в Мир РПЛ после 12 туров.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?4567 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИгорь Лещук
logoДинамо Москва
logoСпорт-Экспресс
logoЛокомотив
лимит на легионеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лещук про антирекорд по матчам в запасе: «Больше волнует не это, а что я единственный вратарь, забивавший с игры. У голкиперов неблагодарная профессия»
вчера, 17:59
Стример Мэддисон о Лещуке: «Вся Россия знает, что это дырень. Это клоун и ######, а не вратарь»
вчера, 17:10
Лещук о критике Мэддисона: «Не знаю, кто это. Madison Square Garden знаю. Человек, не обладая никакой экспертностью, позволяет себе критиковать других»
вчера, 13:24
Руслан Нигматуллин: «С уважением отношусь к США и России и могу сказать, что дома всегда лучше. Вернулся с удовольствием – надеюсь, жить станет еще лучше в ближайшее время»
вчера, 08:12
Главные новости
Ассистент Флика про слова Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Это послужит Ламину дополнительной мотивацией. Мы надеемся увидеть его в лучшей форме»
2 минуты назад
ЭСК: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» – «Ростов»
8 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» принимает «Оренбург», ЦСКА против «Крыльев», «Локо» в гостях у «Акрона», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
30 минут назадLive
Александр Мостовой: «Не расстроен, что Аршавин меня звездой не считает. В Мадриде человек 300-500 меня бы узнали. Назвал бы себя, Шалимова, Канчельскиса, Карпина, Колыванова, Онопко»
32 минуты назад
Игру «Реала» и «Барсы» обслужит арбитр Сото Градо, судивший класико один раз до этого. На ВАР будет Вильянуэва
37 минут назад
Капелло о «Наполи»: «Де Брюйне и Мактоминей напоминают мне Джеррарда и Лэмпарда в моей сборной Англии. Они были двумя «первыми номерами», но мешали друг другу»
49 минут назад
Какута спасался от злых духов чтением псалмов: «Во сне я был на кровати, все тело в цепях. Духи пытались приблизиться, а свет не давал им дотронуться до меня»
сегодня, 10:05
Чемпионат Англии. «Челси» примет «Сандерленд», «МЮ» против «Брайтона», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»
сегодня, 09:25
Бруну о Саудовской Аравии: «Мы обсуждали это с Роналду, был конкретный вариант. Я хочу осуществить мечты в «МЮ», не буду разговаривать ни с кем до ЧМ»
сегодня, 09:47
«Атлетико» продаст часть акций американскому инвестфонду Apollo в январе. Стоимость клуба вырастет до 2+ млрд евро
сегодня, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
ЭСК: судья ошибочно назначил пенальти в ворота московского «Динамо» в игре с «Ахматом»
18 минут назад
Дочь Анчелотти о разводе родителей: «Карло был и отцом, и матерью. Мама всегда была в разъездах, ее не было видно на кухне. Позже я поняла, что независимость – ценность, как и свобода»
19 минут назад
«Спартак» – «Оренбург». Угальде, Жедсон, Барко, Маркиньос играют. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Шинника», «Торпедо» против «Чайки»
30 минут назадLive
Артета о стандартах: «Еще 10 лет назад я сказал себе: «Это большое дело». Я одержим не только ими, стремлюсь делать «Арсенал» непредсказуемее и эффективнее»
37 минут назад
Робертсон о «Ливерпуле» после 1:2 от «МЮ»: «Лидеры команды сказали: «Не паникуйте». У нас невероятный уровень мастерства – демонстрируя его, мы добьемся успеха»
сегодня, 10:28
«Сосьедад» об игре Захаряна против «Севильи»: «Мы очень довольны. Арсен в хорошей форме»
сегодня, 10:20
Актер Абатантуоно о «Милане»: «Леау мне очень нравится, но иногда он меня бесит. Команде не хватает нападающего»
сегодня, 09:12
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Бреста», «Монако» Головина сыграет с «Тулузой», «Марсель» против «Ланса»
сегодня, 08:15
37-летний Гросскройц на бирдекеле подписал контракт с «Айхлингхофеном»
сегодня, 08:15