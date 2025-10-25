Лещук рад за «Локомотив»: «Два легионера в составе, команда идет на 1-м месте. Круто! Приятно смотреть»

Игорь Лещук высоко отозвался о «Локомотиве».

– «Локомотив» начал называть себя народной командой.

– Они молодцы. У них много русских ребят играет. В целом, приятно смотреть. Я в какой-то степени за них рад: два легионера в составе, при этом команда идет на первом месте. Круто! Молодцы, – сказал вратарь «Динамо ».

«Локомотив» идет на 1-м месте в Мир РПЛ после 12 туров.