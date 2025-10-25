Какута спасался от злых духов чтением псалмов: «Во сне я был на кровати, все тело в цепях. Духи пытались приблизиться, а свет не давал им дотронуться до меня»

Гаэль Какута рассказал, что его во сне преследовали злые духи.

«Мне начали сниться сны, в которых я вижу себя на кровати, по всему телу у меня были цепи.

Я видел свет внутри себя и видел, как какие-то духи пытались приблизиться ко мне, а свет отталкивал их каждый раз, когда они пытались дотронуться до меня», – рассказал бывший полузащитник «Челси » и «Ланса », выступающий за «Сакарьяспор».

Какута добавил, что вспоминал строки псалмов, которые мать учила его читать перед сном и после пробуждения. По его словам, чтение этих стихов «отталкивало духов прочь». Он чувствовал, что поет, говоря: «Вы ничего не можете мне сделать». После этого футболист «понял, что происходит» и захотел узнать больше.

Какута о вере: «Я мог играть в PlayStation, смотреть телевизор весь день. Я был в депрессии. Но я начал читать Библию и давал пространство Иисусу – и все мои зависимости уходили. Я был счастлив»