Бальде не забил пенальти во втором матче подряд. Удар форварда «Спартака» взял вратарь «Акрона»
Нападающий «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти в Фонбет Кубке России.
«Спартак» играет с «Акроном» на втором этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).
На 22-й минуте главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил пенальти в пользу красно-белых за фол на Романе Зобнине. Бальде пробил с точки в угол, но вратарь Сергей Волков отразил его удар.
Бальде не забил пенальти во втором матче подряд. В игре против «Торпедо» (2:1) он попал в перекладину.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Спартак».
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Защита мля))
Дыра
Вопрос Бальде плохо играет?Игрок не забивший пенальти становится неликвидным мусором?Ты умен))))
Не хуже Жиру и Хвичи вчера !