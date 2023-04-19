Бальде не забил пенальти во втором матче подряд. Удар форварда «Спартака» взял вратарь «Акрона»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Кейта Бальде Акрон Сергей Волков 1995 Рафаэль Шафеев Футбол

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти в Фонбет Кубке России.

«Спартак» играет с «Акроном» на втором этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).

На 22-й минуте главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил пенальти в пользу красно-белых за фол на Романе Зобнине. Бальде пробил с точки в угол, но вратарь Сергей Волков отразил его удар.

Бальде не забил пенальти во втором матче подряд. В игре против «Торпедо» (2:1) он попал в перекладину.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Спартак».

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28 комментариев

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Bello Jiafra
Акрон красавцы. Спартак никакой
+17
-2
+15
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Ярыч бывалый
Можно не выходить на второй тайм.
Защита мля))
Дыра
+15
-1
+14
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T622222
Ответ Михаил Меликов
Неужели сдают игру?!
А хаха да они тупо не могут играть
+11
-1
+10
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Алексий Бяконт
Вообще в нормальной команде тот, кто не забил пенальти, больше не подходит к точке - до конца сезона. У нас в Зените как-то Халк не забил 3 пенки подряд, и в коллективе не нашлось людей, кто бы одёрнул зарвавшегося бразила!
+11
-4
+7
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Кирилл Голивец
Волков очень крутой кипер. Его бы в условный Оренбург, потянул бы по уровню. Реакция + длинные передачи, игра ногами
+3
0
+3
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Марик05
Ответ Генадий Филимонов
Очередные покупки неликвидного мусора типо Дуарте, Бальде, но зато агенты заработали, поздравляем их...
Бальде если не забивает пенальти это не значит что он плох, очень даже норм
+4
-1
+3
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NIK7478
Чё происходит?! Акрон имеет Спартак 2:0, в конце первого тайма!И вроде как всё по делу! Я в шоке ...
+3
0
+3
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Bello Jiafra
после матча стоит ждать отмазок про искусственное поле?🤔
+2
0
+2
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Ganibale
Ответ Генадий Филимонов
Очередные покупки неликвидного мусора типо Дуарте, Бальде, но зато агенты заработали, поздравляем их...
Бальде плохо играет???
+6
-4
+2
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Сергей Жарковский
Волкова в РПЛ, вместо дырявых киперов!😜
+2
0
+2
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Филипп Петров
Волков хорош!
+2
-1
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Гоша Петров
Ответ Генадий Филимонов
Очередные покупки неликвидного мусора типо Дуарте, Бальде, но зато агенты заработали, поздравляем их...
Прикольно)Помню такие же как ты «специалисты» тоже самое писали про Рохо,Аренду Жоау Марио,покупку Крыховяка и прочих хороших игроков.
Вопрос Бальде плохо играет?Игрок не забивший пенальти становится неликвидным мусором?Ты умен))))
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-2
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Toni_Montana
Буду банален, но это ЗМ
+2
-1
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Михаил Меликов
Хотелось бы верить, что бездарная игра Спартака, в последнее время, из - за того что основные игроки травмированы, но скорее всего ПРИЧИНА В ДРУГОМ!
+2
-2
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Ааа Ааа
Ахахахаха
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Илья Шишкин
Позор Ники.
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Айнур Гайсин
Это позор
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Bello Jiafra
вот это номер! позорище...
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Ganibale
Ответ Дмитрий
Да. Он не забил 2 пенальти. Этот сезон мало-мальски доиграет, а вот в следующем вернется обычный Бальде, которому ничего не надо) он так всю карьеру делает
Возможно. Ну сам факт что даже такой Бальде лучше чем Николсон который за год в команде не показал ничего практически
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OldRedWhite
Ответ Кирилл Голивец
Волков очень крутой кипер. Его бы в условный Оренбург, потянул бы по уровню. Реакция + длинные передачи, игра ногами
Пробил то Бальде замечательно !
Не хуже Жиру и Хвичи вчера !
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T622222
Ответ Алексий Бяконт
Вообще в нормальной команде тот, кто не забил пенальти, больше не подходит к точке - до конца сезона. У нас в Зените как-то Халк не забил 3 пенки подряд, и в коллективе не нашлось людей, кто бы одёрнул зарвавшегося бразила!
Ну это слишком просто - мы пойдем особым путем
+2
-2
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Михаил Меликов
Ответ T622222
А хаха да они тупо не могут играть
Как сказал Швондер - " Это какой то позор."
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