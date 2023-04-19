Бальде не забил пенальти во втором матче подряд. Удар форварда «Спартака» взял вратарь «Акрона»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти в Фонбет Кубке России.

«Спартак» играет с « » на втором этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).

На 22-й минуте главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил пенальти в пользу красно-белых за фол на Романе Зобнине. Бальде пробил с точки в угол, но вратарь Сергей Волков отразил его удар.

не забил пенальти во втором матче подряд. В игре против «Торпедо» (2:1) он попал в перекладину.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» – « ».

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