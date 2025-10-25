Раванелли о Серии А: «Ювентусу» нужно несколько лет для борьбы за скудетто, конкурировать сейчас они не могут. «Милан» и «Интер» будут соперничать до конца»

Фабрицио Раванелли считает, что «Ювентус» пока не готов бороться за чемпионство.

«Милан» и «Интер» будут бороться за скудетто до самого конца. Я убежден, что Киву отлично справляется, и я безмерно уважаю Аллегри , потому что он один из величайших талантов Италии.

«Ювентусу » нужно время, сейчас они не могут конкурировать с такими командами, как «Наполи », «Интер» и «Милан ». Нам нужно дать [генеральному директору] Комолли и всему руководству возможность спокойно поработать. Думаю, для них гонка за скудетто займет несколько лет.

Я встречался с Комолли, и он произвел на меня впечатление человека, обладающего необходимым опытом для развития клуба», – сказал в экс-форвард «Ювентуса» Раванелли в интервью Dribbling.

Туринцы с 12 баллами в 7 матчах занимают 7-е место в Серии А. «Интер» идет 2-м, набрав 15 очков, у «Милана», сыгравшего 8 матчей, 17 очков и 1-е место.