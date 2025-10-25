  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Раванелли о Серии А: «Ювентусу» нужно несколько лет для борьбы за скудетто, конкурировать сейчас они не могут. «Милан» и «Интер» будут соперничать до конца»
11

Раванелли о Серии А: «Ювентусу» нужно несколько лет для борьбы за скудетто, конкурировать сейчас они не могут. «Милан» и «Интер» будут соперничать до конца»

Фабрицио Раванелли считает, что «Ювентус» пока не готов бороться за чемпионство.

«Милан» и «Интер» будут бороться за скудетто до самого конца. Я убежден, что Киву отлично справляется, и я безмерно уважаю Аллегри, потому что он один из величайших талантов Италии.

«Ювентусу» нужно время, сейчас они не могут конкурировать с такими командами, как «Наполи», «Интер» и «Милан». Нам нужно дать [генеральному директору] Комолли и всему руководству возможность спокойно поработать. Думаю, для них гонка за скудетто займет несколько лет.

Я встречался с Комолли, и он произвел на меня впечатление человека, обладающего необходимым опытом для развития клуба», – сказал в экс-форвард «Ювентуса» Раванелли в интервью Dribbling.

Туринцы с 12 баллами в 7 матчах занимают 7-е место в Серии А. «Интер» идет 2-м, набрав 15 очков, у «Милана», сыгравшего 8 матчей, 17 очков и 1-е место.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?4291 голос
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Corriere dello Sport
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoМассимилиано Аллегри
logoКристиан Киву
logoНаполи
logoФабрицио Раванелли
logoИнтер
Дамьен Комолли
logoМилан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Ювентус» сыграет с «Лацио» в воскресенье
сегодня, 08:00
Руководство «Ювентуса» недовольно публичными выступлениями Тудора – жалобами, оправданиями, претензиями. Тренера попросят вести себя спокойнее
вчера, 19:15
Анри о «Ювентусе»: «Без идентичности и философии тяжело – неприятно видеть такую игру. Тудор пришел недавно, но нужно двигаться вперед – сегодня никто никого не ждет»
23 октября, 11:06
Главные новости
«Атлетико» продаст часть акций американскому инвестфонду Apollo в январе. Стоимость клуба вырастет до 2+ млрд евро
25 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» примет «Сандерленд», «МЮ» против «Брайтона», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»
29 минут назад
Дочь Анчелотти о том, что Гаттузо не сообщил, что сменит Карло в «Наполи»: «Они не разговаривали с тех пор. Встретятся на ЧМ, вероятно – финал Бразилии с Италией был бы великолепен»
56 минут назад
Коллина об облысении: «Это было тяжелое испытание. В 1984-м люди отворачивались – было непонятно, сможет ли лысый судья работать. Но это сделало меня узнаваемым»
сегодня, 08:44
Чемпионат России. «Спартак» примет «Оренбург», ЦСКА против «Крыльев», «Локо» в гостях у «Акрона», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
сегодня, 08:10
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Ювентус» сыграет с «Лацио» в воскресенье
сегодня, 08:00
«Лукойл» может передать акции «Спартака» другому владельцу из-за санкций США («Чемпионат»)
сегодня, 07:46
Амориму все равно, что говорит Слот: «Мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мою команду». Тренер «Ливерпуля» сказал, что «МЮ» играет низким блоком с длинными передачами
сегодня, 08:42
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Гладбаха», «Дортмунд» против «Кельна»
сегодня, 06:36
Ямаль взбесил «Реал», 899-й гол Овечкина, еще 2 медали Мельниковой на ЧМ, Клаудиньо не дискредитировал ВС РФ, бунт в клубе Садыгова и Юрана, акции «Урала» продаются и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Бруну о Саудовской Аравии: «Мы обсуждали это с Роналду, был конкретный вариант. Я хочу осуществить свои мечты в «МЮ», не буду разговаривать ни с кем до ЧМ»
7 минут назад
Актер Абатантуоно о «Милане»: «Леау мне очень нравится, но иногда он меня бесит. Команде не хватает нападающего»
42 минуты назад
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Шинника», «Торпедо» против «Чайки»
сегодня, 08:20
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Бреста», «Монако» Головина сыграет с «Тулузой», «Марсель» против «Ланса»
сегодня, 08:15
37-летний Гросскройц на бирдекеле подписал контракт с «Айхлингхофеном»
сегодня, 08:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Хазема», «Аль-Кадисия» Ретеги примет «Аль-Охдуд»
сегодня, 08:05
«Брентфорд» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:56
Гендиректор «Динамо» о Кубке России без легионеров: «Надо разделить заявку – она одна на два турнира. И это отразится на трансферной политике клубов»
сегодня, 07:32
«Боруссия» Дортмунд – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:17
«Наполи» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:46