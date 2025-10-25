«Сосьедад» об игре Захаряна против «Севильи»: «Мы очень довольны. Арсен в хорошей форме»

В «Реал Сосьедад» оценили игру Арсена Захаряна.

«Мы очень довольны тем, как Захарян сыграл с «Севильей. Арсен сейчас находится в хорошей форме. Что касается его игрового времени и уверенности, это вопрос для обсуждения в частном кругу», – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад » Йон Андер Мундуате.

В 10-м туре Ла Лиги «Сосьедад» обыграл дома «Севилью» – 2:1. Захарян вышел на 69-й минуте и результативными действиями не отметился.

У Захаряна ни одного удара и два точных паса за 25 минут против «Севильи». Арсен вышел на замену во втором матче «Сосьедада» подряд