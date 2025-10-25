Робертсон о «Ливерпуле» после 1:2 от «МЮ»: «Лидеры команды сказали: «Не паникуйте». У нас невероятный уровень мастерства – демонстрируя его, мы добьемся успеха»
«Красные» дома уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2) в воскресенье, это поражение стало для них четвертым подряд. В среду мерсисайдцы разгромили «Айнтрахт» (5:1) в Лиге чемпионов.
«Когда сталкиваешься с полосой неудач, важно как можно скорее ее прервать. Но после «Манчестер Юнайтед» лидеры команды сказали: «Не паникуйте».
Мы всегда разговаривали в раздевалке, даже когда выигрывали пять матчей подряд. Мы общаемся, так что это нормально после игр, независимо от того, делаем мы это в малых группах или в больших.
Это была не паника, а скорее: «Продолжайте делать то, что делаете, не забывайте концентрироваться, и пока мы будем держаться вместе, все изменится».
Уровень мастерства нашей команды невероятен, и если мы будем демонстрировать его каждый день, мы добьемся успеха.
Но [после «Айнтрахта»] все были в порядке. Мы просто рады, что прервали серию поражений и выиграли матч со счетом 5:1. Особой реакции не было», – сказал защитник «Ливерпуля».