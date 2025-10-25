37-летний Гросскройц на бирдекеле подписал контракт с «Айхлингхофеном»
В сети появилось видео, на котором 37-летний игрок входит в клуб со спортивной сумкой и расписывается на бирдекеле – подставке под пивную кружку. В конце он показывает в раздевалке футболку клуба из родного Дортмунда.
Согласно сообщениям, экс-полузащитник дортмундской «Боруссии» сможет играть во второй половине сезона.
В сентябре Гросскройц лишился своей первой тренерской должности в клубе шестого вестфальского дивизиона «Ваккер Оберкастроп» после семи матчей в новом сезоне.
Гросскройц провел 176 матчей в Бундеслиге за «Боруссию» и десять – за «Штутгарт». На его счету два чемпионских титула и Кубок Германии.
Он также входил в состав немецкой сборной, выигравшей чемпионат мира в Бразилии в 2014 году. Немец завершил профессиональную карьеру в 2021 году.