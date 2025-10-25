Актер Абатантуоно о «Милане»: «Леау мне очень нравится, но иногда он меня бесит. Команде не хватает нападающего»
Актер Диего Абатантуоно высказался о Рафаэле Леау и атаке «Милана».
«Мне очень нравится Леау, хотя иногда он меня и бесит.
Я доволен началом сезона, но нам не хватает нападающего. Жду скачка в качестве», – сказал актер и болельщик «Милана».
Диего Абатантуоно – итальянский актер театра и кино, комик и сценарист, трехкратный лауреат премии «Серебряная лента».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
