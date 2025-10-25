«Атлетико» продаст часть акций американскому инвестфонду Apollo в январе. Стоимость клуба вырастет до 2+ млрд евро

«Атлетико» продаст часть акций клуба американскому инвестиционному фонду.

Мигель Анхель Хиль Марин, нынешний генеральный директор и ключевой акционер клуба достиг рамочного соглашения с инвестиционной компанией Apollo. Согласно различным источникам, с января 2026 года фонд станет мажоритарным акционером.

Стороны уже согласовали основные финансовые условия сделки, которая увеличит стоимость клуба с одного до более чем двух миллиардов евро. Формальное закрытие сделки зависит от согласия других партнеров, в частности Ares Management и Quantum Pacific Group.

Подчеркивается, что достигнутое на данном этапе соглашение предполагает, что Apollo получит контрольный пакет акций «Атлетико » без полного выхода из капитала других акционеров.

В настоящее время основным акционером клуба является Atlético Holdco. Эта компания владеет 70,39% акций, из которых 33,96% принадлежат Аресу. Quantum Pacific, компания, контролируемая израильтянином Иданом Офером, владеет 27,81% акций.