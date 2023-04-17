Александр Мостовой призвал привлекать к судейству матчей Мир РПЛ бывших футболистов.

«Здесь не надо пересматривать никакие правила. Нужны люди, которые играли в футбол. Они должны быть главными в корпусе судейском! Я всегда это говорил.

У нас не будет такого? Конечно! Но почему не прийти к этому? Вы судьи, вы такие деньги бешеные получаете, но у вас скандал на скандале. Зачем ВАР? Ну посадите адекватного человека, который играл в футбол.

Проблема не в судьях, проблема в том, что они судят по тому, что написано в книгах! Но футбол – это не книга!» – заявил бывший полузащитник « ».