Мостовой – судьям: «Бешеные деньги получаете, но скандал на скандале. Ну посадите на ВАР адекватного человека, который играл в футбол»
Александр Мостовой призвал привлекать к судейству матчей Мир РПЛ бывших футболистов.
«Здесь не надо пересматривать никакие правила. Нужны люди, которые играли в футбол. Они должны быть главными в корпусе судейском! Я всегда это говорил.
У нас не будет такого? Конечно! Но почему не прийти к этому? Вы судьи, вы такие деньги бешеные получаете, но у вас скандал на скандале. Зачем ВАР? Ну посадите адекватного человека, который играл в футбол.
Проблема не в судьях, проблема в том, что они судят по тому, что написано в книгах! Но футбол – это не книга!» – заявил бывший полузащитник «Спартака».
Царь водворца на матче больше зарабатывает)
Если и сюда не возьмут, видимо, придется в бол-бои идти.
Много желающих найдется побегать 90 минут и получить миллион за это.