Мостовой – судьям: «Бешеные деньги получаете, но скандал на скандале. Ну посадите на ВАР адекватного человека, который играл в футбол»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой видеоповторы Футбол

Александр Мостовой призвал привлекать к судейству матчей Мир РПЛ бывших футболистов.

«Здесь не надо пересматривать никакие правила. Нужны люди, которые играли в футбол. Они должны быть главными в корпусе судейском! Я всегда это говорил.

У нас не будет такого? Конечно! Но почему не прийти к этому? Вы судьи, вы такие деньги бешеные получаете, но у вас скандал на скандале. Зачем ВАР? Ну посадите адекватного человека, который играл в футбол.

Проблема не в судьях, проблема в том, что они судят по тому, что написано в книгах! Но футбол – это не книга!» – заявил бывший полузащитник «Спартака».

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100 комментариев

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Yndestad
Тренером стать не получилось. Может, на ВАР возьмут без бумажки?)
+259
-3
+256
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SM-fratria
По его мнению, если ты играл в футбол на профессиональном уровне, то автоматически являешься профессионалом в любом футбольном направление 😀
+137
-6
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Михаил Хромаков
Ответ Yndestad
Тренером стать не получилось. Может, на ВАР возьмут без бумажки?)
а что, отличная работа, сидишь себе в кабинете, пивас попиваешь, футбол смотришь. А кому решения Александра не понравятся - скажет "да вы в футбол 20 лет не играли"
+76
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Алексей Никитин
Ответ SM-fratria
По его мнению, если ты играл в футбол на профессиональном уровне, то автоматически являешься профессионалом в любом футбольном направление 😀
Как раз у Валеры должность агронома освободилось, надо Мостовому выращивать траву. Хотя он больше наверно по употреблению этой травы.
+42
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+39
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Recreated
...Ну хотя бы меня - хотел сказать дальше Санёк.
+39
-4
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Geo07
Не пойму.. на кого он намекает?.. =))
+34
0
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Andrey Klestov
"Ну посадите адекватного человека, который играл в футбол... и был царем!"
+21
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Cearvm
У Мостового совсем дела плохи, если завидует судейским зарплатам)
+15
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Михаил Хромаков
а что, отличная работа, сидишь себе в кабинете, пивас попиваешь, футбол смотришь. А кому решения Александра не понравятся - скажет "да вы в футбол 20 лет не играли"
А если главный судья захочет пересмотреть повтор, то Мостовой скажет: "Царю перечить вздумал? Ты чьих будешь, холоп?"😎
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Илья Храбров
Когда в ВАР не устроится, будет проситься в мед. персонал, агрономы, клубное телевидение, в итоге даже должность водоноса никто не предложит. Что за неуважение к человеку, игравшему в футбол))
+9
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MU<3
Ответ Cearvm
У Мостового совсем дела плохи, если завидует судейским зарплатам)
Там 300 тыс в хороший месяц, ну может 400 в очень хороший. Помощникам в 2 раза меньше. А до этого 10-15 лет низкой или никакой оплаты и оскорблений, причём дойдут до этого уровня 1/300.
Царь водворца на матче больше зарабатывает)
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Michael Boldyrev
Там же тоже лицензия нужна?)
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Спартакус Москвакус
с тренером не прокатило ,может в судьи возьмут
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Дима Зезуль
ну зачем он добавил про адекватного, теперь ведь не возьмут
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Christian
Ну так-то не раз и не два было замечено, что многие игроки (в т.ч. заслуженные) тупо не знают правил. Посадить на ВАР, как же.
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falkao2013
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
Так он и читает. Как прочтёт так сразу вью даёт)
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Sekor
Царь снизил планочку с тренера РПЛ до судьи ВАР )
Если и сюда не возьмут, видимо, придется в бол-бои идти.
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TheSportNik
Да уже давно надо убрать из арбитража слепых и трусливых арбитров, тем более хорошие деньги платят.
Много желающих найдется побегать 90 минут и получить миллион за это.
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Доктор Верховцев
Прочитал заголовок. Заржал так, что пришлось жене объяснять, что Мостовой за персонаж.
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Nick150486
Чем черт не шутит, на матч легенд уже пригласили же
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mnogokotin-
судьи реально задрали. про футбол из за них даже забываем
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SM-fratria
Ответ алекс голудин
Лэмпарда в тренеры из прыжков с трамплина взяли
Лэмпс хотя бы лицензию не поленился получить, а этот жмот ждёт, что ему её как царю просто так вручат, за то, что он футболистом хорошим был)
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three hundred bucks
Ответ Алексей Никитин
Как раз у Валеры должность агронома освободилось, надо Мостовому выращивать траву. Хотя он больше наверно по употреблению этой травы.
не, на агронома 4-6 лет учиться на очке. мостовой свободное посещение на курсах тренерских вывезти не может, куда ему такое
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rwsm
Хватит брать интервью у Мостового. Интервью должны давать только бывшие профессиональные журналисты!
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1футбол1
Вчера в программе 8-16 бывший футболист, а теперь трнер сборной заявил, что пенальти в ворота Зенита нужно было назначать и не важно, что нарушение было до штрафной. Раз Карасёв свистнул ВАР не должен был менять его решение.
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