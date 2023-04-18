Экс-арбитр Хусаинов о 3 пенальти в ворота «Торпедо»: «Это определенный заказ. После встречи «Спартака» с руководством судей были приняты решения, видимо»

Экс-арбитр Сергей Хусаинов считает, что встреча «Спартака» с судьями повлияла на их решения.

В 23-м туре Мир « » обыграл «Торпедо» со счетом 2:1. За первый тайм главный арбитр Павел Шадыханов назначил три пенальти в ворота «Торпедо».

Главный тренер торпедовцев по ходу того же игрового отрезка получил красную карточку.

« явно попытался сгладить свои жесткие решения по « » в первой половине. Ему в этой ситуации следовало проявить себя психологом: подойди ты и объясни свои действия футболистам. А он по горячим следам еще и удалил Клотета.

На мой взгляд, это определенный заказ. Подобное оговаривается еще до матча. Видимо, после встречи руководителей судейского корпуса с представителями «Спартака» были приняты определенные решения.

Потому и в игре с «Динамо» назначили одиннадцатиметровый за липовый фол на Романе Зобнине», – считает бывший арбитр.