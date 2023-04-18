Экс-арбитр Хусаинов о 3 пенальти в ворота «Торпедо»: «Это определенный заказ. После встречи «Спартака» с руководством судей были приняты решения, видимо»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Торпедо Сергей Хусаинов Павел Шадыханов Пеп Клотет Футбол

Экс-арбитр Сергей Хусаинов считает, что встреча «Спартака» с судьями повлияла на их решения.

В 23-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Торпедо» со счетом 2:1. За первый тайм главный арбитр Павел Шадыханов назначил три пенальти в ворота «Торпедо».

Главный тренер торпедовцев Пеп Клотет по ходу того же игрового отрезка получил красную карточку.

«Павел Шадыханов явно попытался сгладить свои жесткие решения по «Торпедо» в первой половине. Ему в этой ситуации следовало проявить себя психологом: подойди ты и объясни свои действия футболистам. А он по горячим следам еще и удалил Клотета.

На мой взгляд, это определенный заказ. Подобное оговаривается еще до матча. Видимо, после встречи руководителей судейского корпуса с представителями «Спартака» были приняты определенные решения.

Потому и в игре с «Динамо» назначили одиннадцатиметровый за липовый фол на Романе Зобнине», – считает бывший арбитр. 

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108 комментариев

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ПОШОЛ ПОШОЛ
Заказ на 3 пенальти и 2 удаления, чтобы совсем не палевно было. Дед, ты думай что говоришь то.
+135
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kokakoka
Хусаинов как никто знает про заказы
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Алексей Ненахов
Заказали фолы у Торпедо? Там к пенальти не придерёшься ,а вот удаления странные
+73
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+55
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Алексей Ненахов
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Заказ на 3 пенальти и 2 удаления, чтобы совсем не палевно было. Дед, ты думай что говоришь то.
В первом тайме заплатил Спартак а во втором Торпедо ))
+45
-2
+43
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vladosthebest
Хусаинов в заказах знаток. Балтика на «Петровском» играла до ничейного гола, 9 минут после 90й
+19
-3
+16
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Fruch
Меня всегда удивляет, когда бывший арбитр, чиновник и т.д. говорит про заказ, подкуп, договорняк. Значит, ты так работал? Значит, все это не «теория заговоров» и случайные ошибки? Значит, тебе заказывали матчи, ты убивал команды, ты знаешь, как это происходит. Поэтому и вещаешь.
+15
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mnogokotin-
ребята, чтобы купить судей надо устроить встречу и чтобы о ней все знали ))
+15
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rugbyfan
Уж Хусаинов в обслуживании красно белых разбирается как никто другой.
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Мовсар Германия
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Заказ на 3 пенальти и 2 удаления, чтобы совсем не палевно было. Дед, ты думай что говоришь то.
Хусаинов говорит о том что - после 3 пенок в ворота Торпедо, во втором тайме судья решил чуток выпрямить ситуацию и сделал не очевидные удаление в составе Спартака
+13
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Alestern
конечно "заказ" :), если учесть, что Спартак по игре наголову был сильней и динамо и торпедо (и там и там должен был быть разгром минимум 6:0)... хусаинов увидел какие то якобы "липовые" пенальти в пользу Спартака, а вот когда Спартак регулярно теряет очки из за судейского произвола (ежегодно!), то хусаинов почему то молчит и ни про какие заказы не треплется :)..
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Spartakus1984
Ответ Сергей Ковалёв
Комментарий удален модератором
Это оно сделать не сможет))как сказать,что руки не было если она была))Хотя можно что угодно придумать в оправдание
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Алексей Маликов
Ответ Spartakus1984
Почему первый мог ставить а мог и нет?игра рукой же.Вообще не могу понять, почему это обсуждают ещё,есть игра рукой в мяч,мяч в этот раз не отскочил от тела в руку,это 100%пенальти,раз правила придумали такие,Я может тоже не хотел что бы за такие нарушения ставили штрафной удар,но после истории с Мозесом и его рукой,требую,что бы таки пенальти ставили всем
Ну, в принципе, вы правы. Удивительно, что эту хрень пишет Хусаинов. С его-то стажем и опытом. Либо умом тронулся, либо, скорее всего, газовые господа попросили не отказаться от возможности заработать чуть-чуть.
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Spartakus1984
Ответ Алексей Маликов
Господи, да уже всем и всё ясно. Первый - мог ставить, а мог и нет. Два остальных - миллионопроцентные, ещё и Самсонова не удалил. Кстати, удалили не только Клотета, а ещё и Мартинса с Литвиновым. Ну, и???
Почему первый мог ставить а мог и нет?игра рукой же.Вообще не могу понять, почему это обсуждают ещё,есть игра рукой в мяч,мяч в этот раз не отскочил от тела в руку,это 100%пенальти,раз правила придумали такие,Я может тоже не хотел что бы за такие нарушения ставили штрафной удар,но после истории с Мозесом и его рукой,требую,что бы таки пенальти ставили всем
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sdzrghx
Ответ mnogokotin-
ребята, чтобы купить судей надо устроить встречу и чтобы о ней все знали ))
Логично :)
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КБ Сергей
«Липовый» пенальти в ворота Динамо? Спорный, может быть, но два, более очевидных, в том же матче поставлены не были. Об этом говорить не надо? Три пенальти в ворота Торпедо - это договорённость? Даже первый, о котором больше всего споров, был назначен в соответствии с правилами и не Шадыханов придумывал такие трактовки игры рукой. Остальные два были 100%-ными. После третьего ещё и удалять торпедовца было надо. Его не удалил, зато удалил двоих спартаковцев. Это тоже результат встречи с арбитрами? Теперь перед матчем с Краснодаром, мы потеряли двух опорников сразу. Странные договорённости какие-то.)))
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mnogokotin-
Ответ Peter Parker
Те самые «жесткие действия судьи убивавшего Торпедо», которые он принял после подсказок и проверок ВАР
те самые действия, которые все подтвердили как верные ))
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Алексей Маликов
Господи, да уже всем и всё ясно. Первый - мог ставить, а мог и нет. Два остальных - миллионопроцентные, ещё и Самсонова не удалил.

Кстати, удалили не только Клотета, а ещё и Мартинса с Литвиновым.

Ну, и???
+6
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petrgusev917@gmail.com
Ответ kokakoka
Хусаинов как никто знает про заказы
Ну идиот. Вот от куда пошло такое судейство,которое мы имеем на данный момент. Гниение началось со времён Хусаинова,сейчас трудно называть достойного,действительно квалифицированного рэфа,одни неучи и предвзятые,корыстные особи,их и судьями нельзя называть.
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Andrej Kokorev
Статейка Хусаинова определенный заказ,
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Maxeg
Уверен, этот чудик даже моменты с пенальти не посмотрел. Просто глянул на количество и подлизал хейтеркам всех мастей. Иначе как это еще трактовать? Когда даже самым упоротым, кто видел моменты, ясно, что там и вариантов не было. Максимум с первым пеналем. Хотя и там по букве все. В двух других случаях при наличии ВАР не было ни шанса не поставить пенальти, даже если б очень хотел. Просто была бы дисква потом у судьи.
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murmus
Это какой-то публичный заказ, чтобы все видели
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Владимир Молявин
Хусаинов бредит или болеет на голову???
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S<>M
Ответ rugbyfan
Бгг, представляю как бы ты визжал если бы такое поставили Зениту или Цска
Ты по моему уже начал визжать))
Если все по правилам тут хоть завизжись
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bedLaM
ага, ведь все 3 пенки липовые, точно заказ!!!
+6
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Игорь Пичугин
Ответ rugbyfan
Уж Хусаинов в обслуживании красно белых разбирается как никто другой.
Не зря у Титова типа деньги занимал.
+5
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