Дочь Анчелотти о том, что Гаттузо не сообщил, что сменит Карло в «Наполи»: «Они не разговаривали с тех пор. Встретятся на ЧМ, вероятно – финал Бразилии с Италией был бы великолепен»

Дочь Карло Анчелотти рассказала, почему отец не разговаривает с Дженнаро Гаттузо.

Дочь нынешнего тренера сборной Бразилии вспомнила о событиях шестилетней давности, когда Анчелотти, уволенного из «Наполи » из-за неудачных результатов в чемпионате, заменил Гаттузо, который играл под его руководством в «Милане». Эта ситуация привела к отчуждению тренеров, поскольку Гаттузо, не сообщил Карло о том, что происходит. Сейчас 47-летний Дженнаро возглавляет сборную Италии.

«С тех пор они не разговаривали и не виделись. Папа был расстроен и не притворяется, что ничего не происходит. С тех пор Рино ему не звонил.

Они, вероятно, еще увидятся на чемпионате мира, мы все надеемся, что Италия туда попадет. Финал Бразилия – Италия был бы великолепен. Последний был в 1994 году, когда папа был помощником Сакки . А где же был Гаттузо ?» – сказала Катя Анчелотти в интервью Corriere della Sera.