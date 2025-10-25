  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дочь Анчелотти о том, что Гаттузо не сообщил, что сменит Карло в «Наполи»: «Они не разговаривали с тех пор. Встретятся на ЧМ, вероятно – финал Бразилии с Италией был бы великолепен»
15

Дочь Анчелотти о том, что Гаттузо не сообщил, что сменит Карло в «Наполи»: «Они не разговаривали с тех пор. Встретятся на ЧМ, вероятно – финал Бразилии с Италией был бы великолепен»

Дочь Карло Анчелотти рассказала, почему отец не разговаривает с Дженнаро Гаттузо.

Дочь нынешнего тренера сборной Бразилии вспомнила о событиях шестилетней давности, когда Анчелотти, уволенного из «Наполи» из-за неудачных результатов в чемпионате, заменил Гаттузо, который играл под его руководством в «Милане». Эта ситуация привела к отчуждению тренеров, поскольку Гаттузо, не сообщил Карло о том, что происходит. Сейчас 47-летний Дженнаро возглавляет сборную Италии.

«С тех пор они не разговаривали и не виделись. Папа был расстроен и не притворяется, что ничего не происходит. С тех пор Рино ему не звонил.

Они, вероятно, еще увидятся на чемпионате мира, мы все надеемся, что Италия туда попадет. Финал Бразилия – Италия был бы великолепен. Последний был в 1994 году, когда папа был помощником Сакки. А где же был Гаттузо?» – сказала Катя Анчелотти в интервью Corriere della Sera.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?4286 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Libero
logoДженнаро Гаттузо
logoсерия А Италия
logoКарло Анчелотти
logoНаполи
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Италии по футболу
Арриго Сакки
logoМилан
logoЧМ-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Атлетико» продаст часть акций американскому инвестфонду Apollo в январе. Стоимость клуба вырастет до 2+ млрд евро
24 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» примет «Сандерленд», «МЮ» против «Брайтона», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»
28 минут назад
Коллина об облысении: «Это было тяжелое испытание. В 1984-м люди отворачивались – было непонятно, сможет ли лысый судья работать. Но это сделало меня узнаваемым»
сегодня, 08:44
Раванелли о Серии А: «Ювентусу» нужно несколько лет для борьбы за скудетто, конкурировать сейчас они не могут. «Милан» и «Интер» будут соперничать до конца»
сегодня, 08:28
Чемпионат России. «Спартак» примет «Оренбург», ЦСКА против «Крыльев», «Локо» в гостях у «Акрона», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
сегодня, 08:10
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Ювентус» сыграет с «Лацио» в воскресенье
сегодня, 08:00
«Лукойл» может передать акции «Спартака» другому владельцу из-за санкций США («Чемпионат»)
сегодня, 07:46
Амориму все равно, что говорит Слот: «Мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мою команду». Тренер «Ливерпуля» сказал, что «МЮ» играет низким блоком с длинными передачами
сегодня, 08:42
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Гладбаха», «Дортмунд» против «Кельна»
сегодня, 06:36
Ямаль взбесил «Реал», 899-й гол Овечкина, еще 2 медали Мельниковой на ЧМ, Клаудиньо не дискредитировал ВС РФ, бунт в клубе Садыгова и Юрана, акции «Урала» продаются и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Бруну о Саудовской Аравии: «Мы обсуждали это с Роналду, был конкретный вариант. Я хочу осуществить свои мечты в «МЮ», не буду разговаривать ни с кем до ЧМ»
6 минут назад
Актер Абатантуоно о «Милане»: «Леау мне очень нравится, но иногда он меня бесит. Команде не хватает нападающего»
41 минуту назад
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Шинника», «Торпедо» против «Чайки»
сегодня, 08:20
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Бреста», «Монако» Головина сыграет с «Тулузой», «Марсель» против «Ланса»
сегодня, 08:15
37-летний Гросскройц на бирдекеле подписал контракт с «Айхлингхофеном»
сегодня, 08:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Хазема», «Аль-Кадисия» Ретеги примет «Аль-Охдуд»
сегодня, 08:05
«Брентфорд» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:56
Гендиректор «Динамо» о Кубке России без легионеров: «Надо разделить заявку – она одна на два турнира. И это отразится на трансферной политике клубов»
сегодня, 07:32
«Боруссия» Дортмунд – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:17
«Наполи» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:46