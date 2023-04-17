Вратарь «Торпедо» Ботнарь о судействе в игре со «Спартаком»: «Убивали и их, и нас – у них два удаления, у нас три пенальти»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Торпедо Павел Шадыханов Кристофер Мартинс Перейра Виталий Ботнарь Руслан Литвинов Футбол

Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь оценил судейство в матче со «Спартаком».

Матч 23-го тура Мир РПЛ завершился победой «Спартака» над «Торпедо» со счетом 2:1. В первом тайме главный арбитр встречи Павел Шадыханов назначил три пенальти в ворота «Торпедо», два из которых не удалось реализовать. Во втором тайме с поля были удалены, получив по две желтых карточки, два игрока «Спартака» – Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс.

– В игре со «Спартаком» было три пенальти со всеми согласен?

– Я пока не пересматривал ни один эпизод. Но мне кажется, что первый одиннадцатиметровый удар спорный, никто даже не среагировал. А остальные пенальти трудно прокомментировать, потому что не смотрел моменты.

– Что скажешь по удалениям игроков «Спартака»?

– Если футболистов красно-белых удалили, значит, судья принял верное решение.

– Можешь сказать, что «Торпедо» сегодня по-судейски убивали?

– Убивали и нас, и «Спартак». У них все-таки было два удаления, а в нашу сторону три пенальти, – сказал Ботнарь.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Прежде чем интервью давать, надо было повторы посмотреть!!!
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Ответ Владимир Молявин
Прежде чем интервью давать, надо было повторы посмотреть!!!
1. Повтор не смотрел, но первого пенальти не было.
2. Раз судья удалил , значит удаление было! )
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Убийство. Торпедо вы что там. Играли как мазохисты в обороне. Нет Спартак заставил вас играть так
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Как же вы задолбали своими "убийствами". Первый пенальти – телевизионный, жёлтые первая Литвинову и вторая Мартинсу, а также красная Клотету – особенность самовосприятия судьи. Всё остальное – вполне себе нормально.
Судье тройку, дисквалификации нафиг.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
> Если футболистов красно-белых удалили, значит, судья принял верное решение.
> Убивали и нас, и «Спартак»
-----------------------------------
Сударь, вы совсем меня запутали
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
пернатый
ну то есть против Спартака решение - все правильно, судья разобрался. А против Торпедо - я не смотрел моменты.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КБ Сергей
«Про пенальти в наши ворота не знаю, а про удаления спартаковцев - если судья удалил, значит решения верные…»
Л - Логика)))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Но мне кажется, что первый одиннадцатиметровый удар спорный(с) в чем спорный,ну была же игра рукой?Была.Сами придумали правила такие.У Мозеса была точно такая же рука,тогда это признали значит и сейчас все справедливо.Пусть тогда или во всех матчах признают такое нарушением или нет признают,для всех.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Ильдар Фарукшин
Убийство. Торпедо вы что там. Играли как мазохисты в обороне. Нет Спартак заставил вас играть так
Арбитр Павел Шадыханов категорически отверг обвинения в геноциде Торпедо и Спартака
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forrest Gamp
если удалили, значит судья принял верное решение, а пенальти либо спорный, либо я не смотрел
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Все пенальти справедливые и по правилам, а вот удаления сомнительные - первые карточки очень странные. На Мартинсе вообще правила нарушали, но получил жёлтую именно Мартинс.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Romanenko
Первый пенальти, на мой взгляд, из категории "сейчас такие ставят’. Если поменяют правила - типа "попадание мяча в руку даёт пенальти, если мяч летит в сторону ворот", тогда будет другой разговор. А сейчас вопросов нет, в ворота Спартака такие тоже ставили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Petr Denisov
Ответ Тайосич
Все пенальти справедливые и по правилам, а вот удаления сомнительные - первые карточки очень странные. На Мартинсе вообще правила нарушали, но получил жёлтую именно Мартинс.
Судья специально провоцировал спартаковцев, во втором тайме не смотрел на нарушения со стороны Торпедо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жора Чекушкин
Ответ ВячеславКЗ
Санитаров ему.
Санитаров вызывали???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
guiet
Совсем неадекватный человек. Впрочем и вратарь.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Просто обазчик "объективности".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Герман Ткаченко
Т. е. всё три пенальти не по делу были, так размышляет Виталий? Ну Спартак то два пенальти "простил", а удалённых игроков никто уже обратно не выпустил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Молдоване парни веселые. У них вино вместо воды с пеленок.Один рассказывал: Мы, говорит, пацанами всеми днями на улицах пропадали. Пить захочешь, домой забежишь, кружку вина молодого из ведра черпанешь, ебнешь и опять гулять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шухрат Казыев
Чушь какая-то. на счёт удаления.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Ботнарь сам себе противоречит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВячеславКЗ
Санитаров ему.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
re-gree
Раз судья удалил, значит решения верные.
По пенальти не скажу, надо смотреть повторы))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий