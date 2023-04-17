Вратарь «Торпедо» Ботнарь о судействе в игре со «Спартаком»: «Убивали и их, и нас – у них два удаления, у нас три пенальти»
Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь оценил судейство в матче со «Спартаком».
Матч 23-го тура Мир РПЛ завершился победой «Спартака» над «Торпедо» со счетом 2:1. В первом тайме главный арбитр встречи Павел Шадыханов назначил три пенальти в ворота «Торпедо», два из которых не удалось реализовать. Во втором тайме с поля были удалены, получив по две желтых карточки, два игрока «Спартака» – Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс.
– В игре со «Спартаком» было три пенальти со всеми согласен?
– Я пока не пересматривал ни один эпизод. Но мне кажется, что первый одиннадцатиметровый удар спорный, никто даже не среагировал. А остальные пенальти трудно прокомментировать, потому что не смотрел моменты.
– Что скажешь по удалениям игроков «Спартака»?
– Если футболистов красно-белых удалили, значит, судья принял верное решение.
– Можешь сказать, что «Торпедо» сегодня по-судейски убивали?
– Убивали и нас, и «Спартак». У них все-таки было два удаления, а в нашу сторону три пенальти, – сказал Ботнарь.
2. Раз судья удалил , значит удаление было! )
Судье тройку, дисквалификации нафиг.
> Убивали и нас, и «Спартак»
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Сударь, вы совсем меня запутали
Л - Логика)))
По пенальти не скажу, надо смотреть повторы))