Вальверде о конфликте с Баэной: «Меня поддерживала семья, «Реал» и люди на улицах. Я очень ценю это»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Федерико Вальверде высказался о конфликте с Алексом Баэной .

Напомним, Вальверде ударил в лицо игрока «Вильярреала» на парковке после матча. Сообщалось, что испанец шутил над тем, что хавбек «Реала» и его жена могли потерять ребенка, это и спровоцировало конфликт. 

Сам Баэна отрицает, что говорил нечто подобное. Он обратился в полицию.

«Да, эмоционально я чувствую себя лучше. В это время меня поддерживала моя семья, люди из «Мадрида» и те, с кем я встречаюсь на улицах.

Правда в том, что я очень ценю это», – сказал Вальверде

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26 комментариев

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Phantom1289
Ответ M93
Ссылочку можно. Я читал как раз наоборот, что в той части стадиона где была стычка, нет камер.
статья здесь на сайте большая про этот случай. найди по новостям о Вальверде. там было написано, что сообщаеться, в полиции есть запись.
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Phantom1289
Ответ mqh9pzrxgf
Да уж) ты говоришь про презумпцию, но когда я говорю о том же, то клиника, ясно понятно🥲🤣
какой презумции ты говоришь? ты требуешь опубликовать видео не понятно с какого перепугу.
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QWertY
Удивлен, что этого уругвайского дикаря до сих пор не забанили
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M93
Ответ Phantom1289
Вообще сообщалось что в полиции есть запись так то.
Ссылочку можно. Я читал как раз наоборот, что в той части стадиона где была стычка, нет камер.
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mqh9pzrxgf
Ответ Phantom1289
О, клиника. Понятненько.
Да уж) ты говоришь про презумпцию, но когда я говорю о том же, то клиника, ясно понятно🥲🤣
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Phantom1289
Ответ mqh9pzrxgf
Странно что тебя поражает твоя же логика) говорю так же как и ты) но тебе не нравится) ты просто хейтер какой-то)
О, клиника. Понятненько.
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Phantom1289
Ответ RealJon
Честно сказать мне пугают люди как вы, если вы не хейтер Реала, считать Валверде маняком готовым ударить все кто попадет ему на глаза, да да, он ударил его просто так, без причины
Повторю и для тебя. Что ты прежде думал и вникал в то, что написано:
Я нигде не писал о том, что не за что ударили Боэна, я пишу о том, что все это преподносят с тупой логикой "он не мог просто так ударить". Я я не спорю, Боэна мог что то наговорить. Я блин делаю акцент на том, что почему его закленймили именно за то, что он якобы именно про ребенка говорил? Он мог Валверде матом крыть например. И за это получить.
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Phantom1289
Ответ Tommy_2_0_7
Комментарий удален модератором
Мда, тяжелый случай. Я нигде не писал о том, что не за что ударили Боэна, я пишу о том, что все это преподносят с тупой логикой "он не мог просто так ударить". Я я не спорю, Боэна мог что то наговорить. Я блин делаю акцент на том, что почему его закленймили именно за то, что он якобы именно про ребенка говорил? Он мог Валверде матом крыть например. И за это получить.
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mqh9pzrxgf
Ответ Phantom1289
Что ты несешь то? Госпади. Я бы понял, если это видео было у Буэны и он так говорил. Оно есть, но я не покажу. А тут видео в полиции, идет блин следствие.
Странно что тебя поражает твоя же логика) говорю так же как и ты) но тебе не нравится) ты просто хейтер какой-то)
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Phantom1289
Ответ mqh9pzrxgf
Ну тогда можно сказать что угодно) и парировать про основания) мол такое видео есть, но обнародовать не будут) тоже самое про оскорбления) такое видео есть, но на каком основании обнародовать должны?
Что ты несешь то? Госпади. Я бы понял, если это видео было у Буэны и он так говорил. Оно есть, но я не покажу. А тут видео в полиции, идет блин следствие.
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mqh9pzrxgf
Ответ Phantom1289
А на каком основании ее должны обнародовать? Что ты несешь то?
Ну тогда можно сказать что угодно) и парировать про основания) мол такое видео есть, но обнародовать не будут) тоже самое про оскорбления) такое видео есть, но на каком основании обнародовать должны?
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Tommy_2_0_7
Ответ Phantom1289
Класс. Потрясающая логика. "Ну он же не мог же просто так это сделать, он же хороший". Сколько уже такие хорошие, потом жен избивали, людей, без особой причины. К тому же я не говорю о том, что Буэна вообще ничего не говорил. Я говорю о том, что его заклеймили тем, что он якобы глумился над тем, что Вальверде мог ребенка потерять. Что презумпции невиновности. Да, я это прочитал в интернете. Я вообще много читаю и изучаю законы. Тут не надо быть юристом. У людей должна быть элементарная юридическая грамотность.
Комментарий удален модератором
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RealJon
Ответ Phantom1289
Класс. Потрясающая логика. "Ну он же не мог же просто так это сделать, он же хороший". Сколько уже такие хорошие, потом жен избивали, людей, без особой причины. К тому же я не говорю о том, что Буэна вообще ничего не говорил. Я говорю о том, что его заклеймили тем, что он якобы глумился над тем, что Вальверде мог ребенка потерять. Что презумпции невиновности. Да, я это прочитал в интернете. Я вообще много читаю и изучаю законы. Тут не надо быть юристом. У людей должна быть элементарная юридическая грамотность.
Честно сказать мне пугают люди как вы, если вы не хейтер Реала, считать Валверде маняком готовым ударить все кто попадет ему на глаза, да да, он ударил его просто так, без причины
0
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Phantom1289
Ответ mqh9pzrxgf
Ну когда обнародуют, пообщаемся)
А на каком основании ее должны обнародовать? Что ты несешь то?
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Phantom1289
Ответ Tommy_2_0_7
Когда нужны факты, свидетели найдутся...не нужно мне говорить о презумпции невиновности (и где ты про нее вычитал - все юристами стали). По твоей логике Феде ударил со злости первого вышедшего на парковку игрока Вильяреала ? Только потому что проиграли ? Ты в своем уме ? )) Ну есть причина и следствие... без причин такие вещи не случаются...тем более в Европе, а тем более в профессиональном спорте. И когда его будут опрашивать в суде, он не сможет сказать "я шел - никого не трогал, и тут мне влетает по лицу"...смекаешь ?
Класс. Потрясающая логика. "Ну он же не мог же просто так это сделать, он же хороший". Сколько уже такие хорошие, потом жен избивали, людей, без особой причины. К тому же я не говорю о том, что Буэна вообще ничего не говорил. Я говорю о том, что его заклеймили тем, что он якобы глумился над тем, что Вальверде мог ребенка потерять.

Что презумпции невиновности. Да, я это прочитал в интернете. Я вообще много читаю и изучаю законы. Тут не надо быть юристом. У людей должна быть элементарная юридическая грамотность.
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RealJon
Все говорят что слова бьёт сильнее кулака, а в реалии накажут только за кулак

Ничего, если даже отлетит ему 8 матчевый бан, зато, все на его стороне
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mqh9pzrxgf
Ответ Phantom1289
Вообще сообщалось что в полиции есть запись так то.
Ну когда обнародуют, пообщаемся)
+1
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Tommy_2_0_7
Ответ Phantom1289
Какие слова? Про презумпцию невиновности не слышал? Или ты может лично присутствовал? Нет ни одного доказательства, что Баэна говорил именно это. Но нет, уже заклеймили его.
Когда нужны факты, свидетели найдутся...не нужно мне говорить о презумпции невиновности (и где ты про нее вычитал - все юристами стали). По твоей логике Феде ударил со злости первого вышедшего на парковку игрока Вильяреала ? Только потому что проиграли ? Ты в своем уме ? )) Ну есть причина и следствие... без причин такие вещи не случаются...тем более в Европе, а тем более в профессиональном спорте. И когда его будут опрашивать в суде, он не сможет сказать "я шел - никого не трогал, и тут мне влетает по лицу"...смекаешь ?
+3
-3
0
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Phantom1289
Ответ mqh9pzrxgf
Ну тогда и удар докажи) тоже нет видео)
Вообще сообщалось что в полиции есть запись так то.
+2
-3
-1
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mqh9pzrxgf
Ответ Phantom1289
Какие слова? Про презумпцию невиновности не слышал? Или ты может лично присутствовал? Нет ни одного доказательства, что Баэна говорил именно это. Но нет, уже заклеймили его.
Ну тогда и удар докажи) тоже нет видео)
+3
-4
-1
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Tommy_2_0_7
Ответ Дядя ТУРА
что они ему сделают? доказать сложно
Ну недавно я откомментировал в виде вопросов свое видение ситуации, и думаю, что любой здравомыслящий человек, а тем более адвокаты, смогут опровергнуть слова о "невинности" этого язвы Баена
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3129752.html - вот здесь
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Екн Лор
Фаны барсы на спортсе тебя не поддержали, Феде. Должен теперь просить прощение у Баэны после этого
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-4
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Phantom1289
Ответ Tommy_2_0_7
Надеюсь Комиссия верно разберется и даст знать Баена, что за свои слова ответ держать нужно, особенно когда затрагивается тема семьи (причем какая тема еще)
Комментарий скрыт
+3
-14
-11
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Антон
Даже если ничего не докажут, и Вальверде накажут, то, как минимум, это научит Баэну следить за базаром.
+8
-5
+3
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comodinho
Семья и улица заценили, четкий паца)
+10
-4
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