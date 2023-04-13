Вальверде о конфликте с Баэной: «Меня поддерживала семья, «Реал» и люди на улицах. Я очень ценю это»

Федерико Вальверде высказался о конфликте с Алексом Баэной .

Напомним, Вальверде ударил в лицо игрока « » на парковке после матча. Сообщалось, что испанец шутил над тем, что хавбек «Реала» и его жена могли потерять ребенка, это и спровоцировало конфликт.

Сам Баэна отрицает, что говорил нечто подобное. Он обратился в полицию.

«Да, эмоционально я чувствую себя лучше. В это время меня поддерживала моя семья, люди из « » и те, с кем я встречаюсь на улицах.

Правда в том, что я очень ценю это», – сказал .