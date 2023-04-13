Вальверде о конфликте с Баэной: «Меня поддерживала семья, «Реал» и люди на улицах. Я очень ценю это»
Федерико Вальверде высказался о конфликте с Алексом Баэной .
Напомним, Вальверде ударил в лицо игрока «Вильярреала» на парковке после матча. Сообщалось, что испанец шутил над тем, что хавбек «Реала» и его жена могли потерять ребенка, это и спровоцировало конфликт.
Сам Баэна отрицает, что говорил нечто подобное. Он обратился в полицию.
«Да, эмоционально я чувствую себя лучше. В это время меня поддерживала моя семья, люди из «Мадрида» и те, с кем я встречаюсь на улицах.
Правда в том, что я очень ценю это», – сказал Вальверде.
Я нигде не писал о том, что не за что ударили Боэна, я пишу о том, что все это преподносят с тупой логикой "он не мог просто так ударить". Я я не спорю, Боэна мог что то наговорить. Я блин делаю акцент на том, что почему его закленймили именно за то, что он якобы именно про ребенка говорил? Он мог Валверде матом крыть например. И за это получить.
Что презумпции невиновности. Да, я это прочитал в интернете. Я вообще много читаю и изучаю законы. Тут не надо быть юристом. У людей должна быть элементарная юридическая грамотность.
Ничего, если даже отлетит ему 8 матчевый бан, зато, все на его стороне
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3129752.html - вот здесь